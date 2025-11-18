+
अलपत्र बहुप्राविधिक महाविद्यालय निर्माणको पहलकदमी लिन भारतीय दूतावासमा सिडिओको फोन

नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिएको महाविद्यालय निर्माणको पहलकदमी लिन भन्दै मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले भारतीय दूतावासमा फोन गरेका छन् ।

२०८२ मंसिर २५ गते १५:१७
२०८२ मंसिर २५ गते १५:१७

२५ मंसिर, हेटौंडा । नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १० वर्षपछि जग हालिएको नेपाल-भारत बहुप्राविधिक महाविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण साढे तीन वर्षदेखि अलपत्र छ ।

लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माण अलपत्र बनेर अस्तित्व संकटको जोखिम उठाइरहेको महाविद्यालयको काममा सरकारको प्राथमिकतामा परेन । जसका कारण भारत सरकारको लगानीमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका-६ मा निर्माणाधीन महाविद्यालयका भवनहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । आवाससहितका भवन नबन्दा भर्ना गर्न आएका बाहिरका विद्यार्थी फर्किनु पर्ने अवस्था छ ।

पिल्लरका डन्डी छोपिने गरी घाँसे मैदानमा परिणत भएको महाविद्यालय परिसरको अवस्था दयनीय छ । भारत सरकारले नै ठेक्का लगाएर टीसीआईएन निर्माण कम्पनीबाट भवन निर्माणको काम गराएको थियो । नेपाल सरकारले खानेपानी र विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो ।

नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिएको महाविद्यालयलाई उठाउन भवन अलपत्र बनेको साढे तीन वर्षपछि सञ्चालक समिति तातेको छ । महाविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बसन्त अधिकारीले पहल लिएका छन् ।

मकवानपुरका सिडिओ महाविद्यालय सञ्चालक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको बैठक मंगलबार बसेको थियो । बैठकमा सहभागी समिति सदस्य उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष बद्रीनाथ शर्माका अनुसार सिडिओ अधिकारीले बैठकबाटै भारतीय दूतावासमा फोन सम्पर्क गरी अलपत्र भवन निर्माणमा पहलकदमी लिन अनुरोध गरेका थिए ।

सिडिओ अधिकारीले आफूले दूतावाससँग सम्पर्क गरेर भवन निर्माणमा तदारुकता देखाउन भनेको अनलाइनखबरसँग बताए । ‘नाम नै बहुप्राविधिक महाविद्यालय छ, काम त्यो अनुसार हुन सकेन । यतिका वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनेर बसेको रहेछ । जानकारीमा आउने बित्तिकै समितिको बैठक राखेर दूतावाससँग कुरा गरेको हुँ,’ उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार भारतीय दूतावासले अलपत्र भवन निर्माणबारे चासो लिएको छ । विगतमा केही समस्या भएकाले काम रोकिएकोबारे दूतावासले जानकारी गराएको सिडिओ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग बताए । दूतावाससँग १५ दिनभित्र हेटौंडा आएर भवन निर्माणका विषयमा थप छलफल गर्नेबारे कुराकानी भएको उनको भनाइ छ ।

चित्रपानी सामुदायिक वन क्षेत्रको साढे २७ विघा जमिन वन मन्त्रालयले बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माणका लागि उपलब्ध गराएपछि भवन निर्माणको लागि १९ कात्तिक २०७६ मा शिलान्यास गरिएको थियो । कूल क्षेत्रफमध्ये १७ दशमलव ५ हेक्टर जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारत भ्रमणमा गएका बेला नेपाल र भारतको राष्ट्रपतिस्तरमा ४ फागुन २०६६ मा हेटौंडा-६ मा नेपाल भारत बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । भारत सरकारले निर्माणको लागि ठेक्का गरेको महाविद्यालय नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १० वर्षपछि २०७६ बाट मात्रै निर्माणको चरणमा पुगेको थियो ।

निर्माणस्थलमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र वन मन्त्रालयबाट भोगाधिकार स्वीकृत हुनुपर्ने लगायतका काममा ढिलाइ हुँदा महाविद्यालयको निर्माण कार्य त्यतिबेलै पनि रोकिएको थियो । निर्माणस्थलमा २ हजार ३५१ वटा रुखहरू कटान भएपछि मात्रै काम सुरु भएको हो ।

महाविद्यालय निर्माणका लागि ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भारत सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । दुई वर्षभित्र २६ वटा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएपछि पहिलो चरणमा डिप्लोमा तहको आईटी, मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिकक्स र कम्युनिकेसन विषय पढाइ हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर महाविद्यालयमा तीन वटा ब्याचसम्म मेकानिकलको डिप्लोमा तह मात्रै पढाइ भएको कार्यक्रम संयोजक शंकर खतिवडाले बताए ।

स्थानीयस्तरबाट समस्या छैनः वडाध्यक्ष

सञ्चालक समितिले बुधबार बिहान स्थानीय जनप्रतिनिधि र महाविद्यालयका प्राध्यापक समूहसँग समस्याको गाँठो फुकाउन भन्दै छलफल गरेको थियो ।

६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष विष्णु दाहालले स्थानीयस्तरका कारण भवन निर्माणमा कुनै असर नपुगेको बताए । उनले आजसम्म स्थानीयस्तरमा कुनै समस्या पनि नदेखिएको बताउँदै भने, ‘स्थानीयवासीले त छिटो बनाइदिनु पर्‍यो भनिरहनुभएको छ, केही समस्या छैन ।’

सञ्चालक समिति संयोजक सिडिओ अधिकारीले महाविद्यालयको आन्तरिक प्रशासनलाई प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । महाविद्यालयका प्रमुख भुमेश्वर रञ्जितकारलाई प्रशासनको कार्यालय परिसरभन्दा बाहिर नराख्न, कक्षा व्यवस्थापन, सरसफाइमा ध्यान दिन उनले निर्देशन दिए ।

भारतीय दूतावास
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

