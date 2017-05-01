+
+
महाधिवेशन :

एमालेको सभा : सूर्योदयमा आए, सूर्यास्तमा फर्किए

ओलीले भाषण गर्दा घन्किँदै थियो ‘रेशम फिरिरि...’

तीन लाख बढी मान्छे सल्लाघारीमा जम्मा गर्ने एमालेले दाबी गरे पनि त्यति संख्या थिएन । तर चौर खाली भने थिएन । १०८ रोपनी जग्गामा फैलिएको चौरमा उद्घाटन सत्र सभ्य देखियो ।

0Comments
Shares
दिनेश गौतम, कौशल काफ्ले
२०८२ मंसिर २७ गते २०:५४

सूर्योदयअघि नै सल्लाघारी आइपुगेका थिए, उनीहरू । प्रात:कालमै गाडीले ओराल्यो । रातभरीको चिसोले हानेको थियो, निद्रामै थिए । बिहान ७ बजे हामी पुग्दा कोही सडकको पेटीमा पल्टिरहेका थिए ।

त्यही भिडमा थिइन्, ७० वर्षीया लरवती मण्डल । उनी एमालेको ११ औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन आएकी थिइन् । तर महाधिवेशनब चाहिँ के हो उनलाई धेरै जानकारी थिएन ।

‘सरकारले हामीलाई के दिन्छ ? केही पाएको छैन,’ मधेशी लवजमा उनले सरकारलाई सम्झिइन् । उनी मात्र होइन, मधेशबाट आएका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकहरू थिए । उनीहरू टोलका नेताको अनुरोधमा भक्तपुर आएका हुन् ।

‘खेतबारीको काम छोडेर आएका हौँ । टोलका सबै जाने भने त्यसैले आएको हो,’ बिहान ५ बजे सिराहाबाट भक्तपुर आइपुगेका ७५ वर्षीय सर्जुक दासले भने । तर उनीहरू किन आए भन्नेबारे उनीहरूलाई नै थाहा  थिएन । सभामा ठूलो जनसंख्या देखाउनका लागि टोलका नेताको आग्रहमा ७७ जिल्लाबाटै मानिसहरू भक्तपुरमा आएका थिए । कति पार्टीमा आवद्ध थिए । कति चाहिँ थिएनन् ।

यसपटक मात्र होइन, उनीहरू यसैगरी पटक पटक काठमाडौं आउने गरेको पनि सुनाए । जुनसुकै पार्टीको सभा हुन्छ यसरी नै उनीहरू आउने गरेका छन् । ‘तर हामीले केही पाएका छैनौं नि,’ धनुषाबाट आएका ५८ वर्षीय तिमलाल महतोले सुनाए । कतिपयले भने नेताको भाषण सुन्न आएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा

तर, उनीहरू एमालेको महाधिवेशनमा मात्र होइन, अरु दलको सभा र आन्दोलनमा पनि आउने गरेको सुनाए ।

काठमाडौंमा मान्छे उतार्ने हरेक कार्यक्रममा उनीहरू यसरी नै अघिल्लो दिन घरबाट हिँडेर कार्यक्रम हुने दिन बिहान आइपुग्छन् । साँझमा उनीहरू फर्किन्छन् ।

एमालेको महाधिवेशनमा पनि गाडी रिजर्भ गरेर आएका उनीहरू आजै घर फर्किए । ‘आजै आयौं । आजै फर्किन्छौं,’ नवलपुरबाट आएकी राममाया रूतालले भनिन् । ४ बजेपछि एमालेको उद्घाटनसत्र सकियो ।

बिहान आएका उनीहरू गाडी चढ्न दौडधूप गरिरहेका थिए । जुन गाडीमा उनीहरू सूर्योदयामा आइपुगे, त्यही गाडीमा सूर्यास्तमा फर्किए ।

तामझामको उद्घाटन, संस्कृतिक पहिचान झल्किने सभा

एमालेले विगत जस्तै यसपटक पनि तामझमाका साथ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्‍यो । मञ्च भव्य बनाएको थियो । कुर्सीहरू भरिभराउ थिए ।  झाँकीसहित महाधिवेशनस्थल कार्यकर्ता आएका थिए  । भिडभाड निकै थियो । यसमा मिसिएको थियो, बाजागाजा र सांस्कृतिक झल्को दिने पहिचानका बिम्ब । कतिपय साधारण अवस्थामा थिए भने कतिपय सिर्जनशील हुन खोजेका देखिन्थे ।

तीन लाख बढी मान्छे सल्लाघारीमा जम्मा गर्ने एमालेले दाबी गरे पनि त्यति संख्या थिएन । तर चौर खाली भने थिएन । १०८ रोपनी जग्गामा फैलिएको चौरमा उद्घाटन सत्र सभ्य देखियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म

बिहानबाटै उत्साहप्रद देखिएको भिडले सल्लाघारी आसपास गर्माएको थियो । चन्द्रागिरीबाट आएको र्‍यालीले निरन्तर धुन दिइरहेको थियो– रेसम फिरिरि, रेसम फिरिरि । यसरी रेसम फिरिरि धुनमा चन्द्रागिरीका कार्यकर्ता रमाउँदै चौरतिर जाँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाषण गरिरहेका थिए ।

ओलीले भाषण गरिसक्न लाग्दा पुगेका यो र्‍यालीका अगुवाले छिटो हिँड्न आदेश दिँदै थिए । तर, मस्त सांगितिक रमझममा हिँडेका कार्याकर्तालाई त्यसको सुर्ता नै भएन । आफ्नो लय कायम राखे ।

यसरी काठमाडौंको छिमेकमै रहेको यस्ता ठाउँबाट ढिलोगरी महाधिवेशनस्थल आइपुगेका यि कार्याकर्तालाई टाढाका जिल्लाबाट रातभर हिंडेर सबैले काठमाडौं झुल्किएकाले प्रश्न गर्दै थिए । ‘यहीँ भएर पनि कस्तो ढिलो । हामी त सबै छोडेर बिहानै आइपुग्यौँ । भोलि फेरि घरमै पुग्नु छ, ‘एक कार्याकर्ताले र्‍यालीतर्फ हेर्दै भनिरहेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले महाधिवेशन : मनमोहनजस्ता देखिने बिसी, ह्वीलचियरबाटै क्लस्टर खोज्दैछन् गौतम

छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीतिरका र्‍याली पनि समयमा पुगेका देखिए । सिन्धुलीबाट आएको र्‍यालीले आफ्नो भौगोलिक पहिचान पनि देखायो । पञ्चेबाजासहित छिरेका यो टोलीले ‘सिन्धुली गढी घुमेर हेर्दा…’ घन्काइरहेका थिए । सँगसँगै ‘नेकपा एमाले जिन्दावाद…’ जस्ता नारा पनि लागिरहेका थिए ।

यसरी बाजा बजाउँदै आएका चाहिँ को थिए ? पेशाकर्मी कि एमालेकै कार्यकर्ता ? हाम्रो चासोमा उनीहरूको जवाफ थियो, प्लिज हामीलाई एमालेसँग नजोडिदिनुस् । हामीले त आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गरेका हौँ । पार्टीको ट्याग झुन्डिने डरले पनि उनीहरूले औपचारिक रुपमा बोल्न अनकनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले महाधिवेशन : खेतीपाती छाडेर भाषण सुन्न भक्तपुरमा

कतिपय कार्यकर्ता नयाँ देखिन्थे । यो महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा नयाँ पुस्ताका युवाले नयाँ कुरा थाहा पाएको अनुभूत गरे । नेताहरूको भाषण सुनिरहेका एकजनाले ‘साइड टक’ गर्दै थिए, एमालेको पूरा अर्थ त– एकीकृत मार्क्सवादी लेलिनवादी पो रहेछ । यसरी नवपुस्ताका केही युवाले रोचक तरिकाले महाधिवेशनलाई लिइरहेको पनि पाइयो ।

छेउछाउका रेस्टुरेन्टमा पनि आज राजनीतिक माहोल थियो । कतिपय व्यवसायी त कल्पना गरेकोभन्दा धेरै भिड भएकाले धान्नै नसक्ने अवस्था भएको बताइरहेका थिए ।

सल्लाघारी चौरनजिकै एउटा थकाली खाना खुवाउने ठाउँ छ, त्यहाँ पनि एमाले कार्याकर्ताको भिड थियो । त्यसभित्र गफ गरिरहेकाको कुराकानी रोचक र विरोधाभाषपूर्ण देखिन्थ्यो । एकातिर उनीहरु गाउँबाट महाधिवेशनस्थल आइरहेका थिए भने अर्कातर्फ शहरबजारमा एमालेको झन्डा फहराएर हिंड्न नसक्ने बताइरहेका थिए ।

‘अब यहाँ आएर ठूला कुरा गरेर के गर्नु ? यहीँबाट त्यहीँ पर पुग्न एमालेको झन्डा राखेर हिँड्न लाज हुने भइसक्यो । के गर्ने ?,’ सोही थकालीभित्र आफ्ना साथीसँग भन्दै थिए एक सेवाग्राही । यसरी एमालेको आलोचना गरेका उनले अन्तिममा त्यहाँकी वेटर महिलालाई भने ‘अब एमालेमा भोट हाल्नुस् है’ भन्दै गए ।

कतिपय कार्यकर्ता त यति सिर्जनशील देखिए कि, झन्डामै ओलीको फोटो टाँसेर आएकाहरु पनि त्यहाँ थिए । एक महिला एमालेका झन्डामा हुने सूर्य चिन्हको छेउमा ओलीको फोटो प्रिन्ट गराएर आइपुगेकी थिइन् । किन यसो गर्नुभएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘सिर्जनशीलताले नै पार्टी जोगाउँछ नि ।’

प्रमुख अतिथि रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले यसपटक अगाडि नै बोले । उनले बोलेपछि कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरूले बोले । अक्सर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिले अन्तिममा बोल्ने चलन थियो । यसपटक एमालेको महाधिवेशनमा अन्य ठूला दलका प्रमुख नेतको उपस्थिति थिएन । यसबारे पनि एमाले शुभेच्छुकहरूले चासो राखेका थिए ।

तस्वीरहरू : चन्द्रबहादुर आले, शंकर गिरी/अनलाइनखबर

नेकपा एमाले महाधिवेशन सल्लाघरी
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

कौशल काफ्ले
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप
प्रतिक्रिया
सल्लाघारीबाट एमालेको सन्देश- फेरि उठ्नेछौं

सल्लाघारीबाट एमालेको सन्देश- फेरि उठ्नेछौं
यसरी हुँदैछ एमाले महाधिवेशनमा निर्वाचन

यसरी हुँदैछ एमाले महाधिवेशनमा निर्वाचन
एमालेलाई अन्य दलहरूको सन्देश– एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुगिँदैन

एमालेलाई अन्य दलहरूको सन्देश– एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुगिँदैन
एमालेको साढे सात दशक लामो वैचारिक र नेतृत्वको संघर्ष यात्रा

एमालेको साढे सात दशक लामो वैचारिक र नेतृत्वको संघर्ष यात्रा
एमाले कार्यकर्ताले ठूलो भीड देखाउन खोजेको तस्वीर ‘फेक’

एमाले कार्यकर्ताले ठूलो भीड देखाउन खोजेको तस्वीर ‘फेक’
महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म

महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म

