रोमान्टिक फोटो सेयर गर्दै साकारले खुलाए दीक्षितासँगको प्रेम सम्बन्ध

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १८:१७

  • जेनजी पुस्ताका चर्चित र्‍यापर साकार र गायिका दीक्षिता कार्कीको गीत 'अहिले भेट्न आऊ' ले युट्युबमा १० लाख भ्यूज प्राप्त गरेको छ।
  • साकारले दीक्षितासँगको रिलेसनसिपलाई औपचारिकता दिएको र एक वर्षको सम्बन्ध भएको पुष्टि गरेका छन्।
  • साकारले 'हाम्रो गीत अहिले भेट्न आऊलाई १० लाख पटक हेरियो र एकवर्षको साथ' भन्दै प्रशंसकलाई धन्यवाद दिएका छन्।

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका चर्चित र्‍यापर साकार र गायिका दीक्षिता कार्कीका लागि सोमबार उत्साहप्रद दिन रह्यो । उनीहरूको पछिल्लो सांगीतिक सहकार्य ‘अहिले भेट्न आऊ’ ले युट्युबमा १० लाख भ्यूज प्राप्त गर्‍यो ।

यो खुसीमा साकारले प्रशंसकले लामो समयदेखि सुन्न चाहिरहेको अर्को घोषणा पनि गरे । त्यो हो- दीक्षितासँगको रिलेसनसिपलाई औपचारिकता । दीक्षितासँगको रोमान्टिक फोटो सेयर गर्दै साकारले १ मिलियन भ्यूज र आफूहरूको सम्बन्धले १ वर्ष पुगेको भन्दै प्रशंसकसँग खुसी बाँडेका छन् ।

एकवर्ष यता यी दुईजना सम्बन्धमा छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन उनीहरूको लगातारको सोसल मिडिया पोस्ट नै काफी थियो । तर, रिलेसिनसिपबारे खुलेर बोलेका थिएनन् । तर, साकार स्वयमले सोमबार यस कुराको पुष्टि गरेका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘हाम्रो गीत अहिले भेट्न आऊलाई १० लाख पटक हेरियो र एकवर्षको साथ । धन्यवाद युनिभर्स ।’

दीक्षिता कार्की साकार
