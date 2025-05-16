हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम, संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ नेतृत्वको श्रम, संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष राजकुमार तामाङ लामा काठमाडौँको कपनबाट पक्राउ परेका छन्।
- उनीलाई पक्राउ गरी पाँचथर पठाइएको सीआईबीका एआईजी मनोज केसीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए।
१ पुस, काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ नेतृत्वको श्रम, संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष राजकुमार तामाङ लामा (देवराज) पक्राउ परेका छन् । कुमार, विश्वक्रान्ति, देवराज लामा भन्ने लामालाई काठमाडौँको कपनबाट पक्राउ गरेर पाँचथर पठाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एआईजी मनोज केसीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
२०८१ भदौ १४ गते भएको बम विस्फोटमा एक बालिकाको मृत्यु र २ जना घाइते भएको घटनामा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा फरार अभियुक्त लामालाई मंगलबार पक्राउ गरिएको केसीको भनाइ छ ।
उनीविरुद्ध श्यामबहादुर तामाङसहितले जाहेरी दिएका थिए। उनी ०६८ साल फागुन १५ गते काठमाडौँको बबरमहलस्थित आयल निगमको गेटमा टाइम बम विस्फोट गराइ ३ जनाको मृत्यु भएको घटनामा मुछिएका उनी ०६९ असार १२ गते पाँचथरको भुसपातेमा विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ परेका थिए।
उनी कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर कारागार चलान भएका थिए। केन्द्रीय कारागारबाट २०७६ फागुन ११ ६ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा छुटेका थिए।
पाँचथर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दायर भएको विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका उनी अहिले पक्राउ परेका हुन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4