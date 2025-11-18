+
नख्खु कारागार पुगेर प्रदीप खड्काले भेटे रवि लामिछाने, कुराकानी के भयो ?

लामिछानेले भेट्न खोजेपछि आफूले भेटेको अभिनेता खड्काले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १९:३६
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता प्रदीप खड्काले नख्खु कारागारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेटेका छन्।
  • प्रदीपले भने, 'रवि दाई नअत्तालिएको पाएँ र उहाँ प्रोसेसबाट क्लिन भएर बाहिर आउँछु भन्नुभएको छ।'
  • प्रदीपले नयाँ सरकार गठनको ३ महिनासम्म रविको रिहाइको प्रगति नहुनुमा चिन्ता लागेको बताए।

काठमाडौं । अभिनेता प्रदीप खड्काले नख्खु कारागारमा पुगेर मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेटेका छन् ।

लामिछानेले भेट्न खोजेपछि आफूले भेटेको अभिनेता खड्काले बताए । ‘उहाँले सम्झिएपछि भेटेको हुँ’ उनले भने, ‘रवि दाई नअत्तालिएको पाएँ । उहाँ प्रोसेसबाट क्लिन भएर बाहिर आउँछु भन्नुभएको छ ।’

नयाँ सरकार गठनको ३ महिनासम्म रविको रिहाइका लागि कुनै पहल नभएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘उहाँले मलाई भेट्न खोज्नुभएको रहेछ’ झण्डै ४५ मिनेटको भेटबारे प्रदीपले बताए । गोपीकृष्ण हलको फिल्म ‘रोज’ गर्दादेखि रविसँग आफ्नो चिनजान रहेको समेत उनले बताए ।

प्रदीप खड्का रवि लामिछाने
