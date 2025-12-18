रास्वपा समानुपातिक सूचीमा दलितबाट डा. रुपक घिमिरे पहिलो नम्बरमा

१५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्द सूचीमा दलित पुरुष क्लस्टरतर्फ डा. रुपक घिमिरे पहिलो नम्बरमा परेका छन् ।
डा. घिमिरे पेसाले छाला रोग विशेषज्ञ हुन् । उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस र एमडी गरेका चिकित्सक हुन् ।
हेयर ट्रान्सप्लान्ट (कपाल प्रत्यारोपण) मा विशेषज्ञता हासिल गर्न उनले भारत र कोरियाबाट तालिम लिएका छन् । उनले सात वर्ष काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगलमा सहायक प्राध्यापकका रूपमा काम गरेका थिए ।
हाल उनी दरबारमार्गमा सञ्चालित आभरण स्किन क्लिनिकका सञ्चालक हुन् ।
घिमिरे यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निर्वाचित सदस्य समेत हुन् ।
२०११ मा मिस्टर नेपालको उपाधि जितेका घिमिरे त्यतिबेला आयुष्मान घिमिरेका नामले चर्चित थिए । उनी रास्वपाको केन्द्रीय अभियान विभागका सदस्य तथा तनहुँ–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चका संयोजक हुन् । घिमिरे तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ जन्मिएका हुन् ।
डा. घिमिरेले मेडिकल क्षेत्रमा लामो अनुभवका साथै सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय छन् । उनी ‘हामी नेपाल’ संस्थाका संस्थापक उपसभापति समेत हुन् ।
प्रतिक्रिया 4