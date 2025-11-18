सन् २०२६ मा आउन लागेका हलिउडका ५० बहुप्रतीक्षित फिल्म (सूचीसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सन् २०२६ मा हलिउडमा चर्चित फ्रेन्चाइजी, पारिवारिक फिल्म र बहुचर्चित निर्देशकका फिल्म रिलिज हुनेछन्।
- मे महिनामा स्टार वार्सको 'द मन्डलोरियन एण्ड ग्रोगु' र वर्षको अन्त्यमा 'एभेन्जर्स : डूम्सडे' रिलिज हुनेछ।
- स्टीवन स्पिलबर्गको 'डिस्क्लोजर डे' र क्रिस्टोफर नोलनको 'द ओडिसी' पनि यस वर्ष थिएटरमा आउनेछन्।
काठमाडौं । सन् २०२६ हलिउड फिल्मका लागि खास हुनेवाला छ । आउने वर्ष चर्चित फ्रेन्चाइजी, पारिवारिक फिल्म र बहुचर्चित निर्देशक तथा लेखकका फिल्मले स्लट भरिनेछन् ।
सबैले केही न केही त पर्खनु पर्ने कुरा छ, हरर फ्यानहरूका लागि “स्क्रिम ७”, “रेडी ओर नट २” र “२८ इयर्स ल्याटर : द बोन टेम्पल” देखि रोमान्टिक हेर्न खोज्नका लागि “वुदरिङ हाइट्स” र “सेन्स एण्ड सेन्सिबिलिटी” सम्म ।
बच्चाहरूले एनिमेटेड फिल्मको सूचीमा आनन्द लिन सक्नेछन्, जसमा मूल “हपर्स’, “गोट’ र “द क्याट इन द ह्याट’ देखि सिक्वेल “टोय स्टोरी ५’, “मिनियन्स ३’ र “द सुपर मारियो ग्यालेक्सी मुभी’ सम्म समावेश छन् ।
एनिमेसन बाहेक, परिवारिक दर्शकले वर्षको अन्त्य हुनुभन्दा अघि लाइभ-एक्सन “मोआना’ को रिमेक र चौथो “जुमान्जी’ फिल्मको पनि प्रतीक्षा गर्न सक्छन् ।
यस वर्ष स्टार वार्स, मार्भल र डीसीले ठूलो पर्दामा धमाका मच्चाउनेछन् किनकि मे महिनामा “द मन्डलोरियन एण्ड ग्रोगु’ ले हामीलाई धेरै टाढाको आकाशगंगामा फिर्ता लैजानेछन् । गर्मीयाममा “स्पाइडर-म्यान : ब्रान्ड न्यू डे’ र “सुपरगर्ल’ ले दृश्यमा उडान भर्नेछन् र “एभेन्जर्स : डूम्सडे’ ले वर्षको अन्त्यमा थिएटरमा एमसीयूका सुपरहिरोलाई फिर्ता ल्याउनेछ ।
दुई सबैभन्दा प्रसिद्ध फिल्म निर्माताहरू थिएटरहरूमा फर्कनेछन् किनकि युनिभर्सलले गर्मीमा स्टीवन स्पिलबर्गको “डिस्क्लोजर डे’ र क्रिस्टोफर नोलनको “द ओडिसी“ रिलिज गर्नेछ । \
यहाँ प्रतीक्षित फिल्मको सूची यस्तो छ :
ग्रिनल्याण्ड २ : माइग्रेसन (९ जनवरी)
ट्वेन्टिथ एट इयर्स लेटर : बोन टेम्पल (१६ जनवरी)
द मोमेन्ट (२० जनवरी)
मर्सी (२३ जनवरी)
गोट (फेब्रुअरी १३)
वुदरिङ हाइट्स (१३ फेब्रुअरी)
स्क्रिम ७ (फेब्रुअरी २७)
होपर्स (६ मार्च)
द ब्राइड (६ मार्च)
रिमाइन्डर्स अफ हिम (१३ मार्च)
प्रोजेक्ट हेल मेरी (२० मार्च)
रेडी अर नट २ : हेयर आइ कम (२७ मार्च)
द ड्रामा (१३ अप्रिल)
द सुपर मारियो ग्यालेक्सी मूभी (३ अप्रिल)
माइकल (२४ अप्रिल)
द वेयर्स प्राडा २ (१ मे)
मोर्टल कोम्ब्याट २ (मे १५)
मन्डलोरियन र ग्रोगु (मे २२)
मास्टर्स अफ द युनिभर्स (जून ५)
डिस्क्लोजर डे (जून १२)
स्क्यारी मूभी ६ (१२ जून)
टोय स्टोरी ५ (१९ जून)
सुपरगर्ल (जून २६)
मिनियन्स ३ (जुलाई १)
मोआना (जुलाई १०)
कट अफ (जुलाई १७)
ओडिसी (जुलाई १७)
स्पाइडर म्यान- ब्रान्ड न्यू डे (जुलाई ३१)
सुपर ट्रूपर्स ३ (अगस्ट ७)
प पेट्रोल : द डिनो मूभी (अगस्ट १४)
फ्लावरभेल स्ट्रिट (अगस्ट १४)
द डग स्टार्स (अगस्ट २८)
सेन्स एन्ड सेन्सिब्लिटी (११ सेप्टेम्बर)
क्लेफेस (११ सेप्टेम्बर)
प्राक्टिल म्याजिक २ (१८ सेप्टेम्बर)
भेरिटी (२ अक्टोबर)
डिगर (अक्टोबर २)
द सोसल रेकोनिङ (अक्टोबर ९)
स्ट्रिट फाइटर (अक्टोबर १६)
द क्याट इन द ह्याट (६ नोभेम्बर)
द हंगर गेम्सः सनराइज अन द रिपिङ (नोभेम्बर २०)
द लिजेन्ड अफ आङः द लास्ट एयरबेन्डर (अक्टोबर ९)
फकर इन ल (नोभेम्बर २५)
हेक्सेड (नोभेम्बर २५)
भायोलेन्ट नाइट २ (४ डिसेम्बर)
जुमान्जी ४ (११ डिसेम्बर)
एभेन्जर्स डूम्स डे (१८ डिसेम्बर)
ड्यून पार्ट ३ (१८ डिसेम्बर)
एंग्री बर्ड्स ३ (२३ डिसेम्बर)
वेर्वुल्फ (डिसेम्बर २५)
