भारतको म्याक्स अस्पतालमा दुई नेपालीमा रहेको जटिल क्यान्सरको सफल उपचार

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

भारतको म्याक्स अस्पतालमा दुई नेपालीमा रहेको जटिल क्यान्सरको सफल उपचार

  • भारतको नयाँ दिल्लीस्थित म्याक्स अस्पतालले जटिल क्यान्सर रोग भएका दुई नेपाली बिरामीको सफल उपचार गरेको छ।

१९ माघ, काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित म्याक्स अस्पतालले जटिल क्यान्सर रोग भएका दुई नेपाली बिरामीको सफल उपचार गरेको छ । अस्पतालका चिकित्सकहरूले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

पहिलो केसमा ७३ वर्षीया नेपाली महिलामा मलद्वारको क्यान्सर पुष्टि भएको थियो । बिरामी रक्तश्रावको लक्षण देखिएपछि अस्पताल पुगेकी थिइन् । परीक्षण गर्दा क्यान्सर आन्द्राबाट बाहिर फैलिएको र नजिकका लिम्फ नोडसम्म पुगेको पाइएको थियो । बिरामीलाई प्रारम्भमा किमोथेरापी र रेडियोथेरापी दिइएको थियो ।

अपेक्षित सुधारन नदेखिएपछि म्याक्स अस्पतालको चिकित्सक टोलीले उपचार योजना परिमार्जन गरी सर्जरीमार्फत ट्युमर हटाउने रणनीति अपनायो । न्यूनतम आक्रामक प्रविधिबाट गरिएको शल्यक्रियापछि क्यान्सर पूर्ण रूपमा हटाइएको दावी चिकित्सकहरूको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार उपचारपछि बिरामीको अस्थायी स्टोमा हटाइ सामान्य मल नियन्त्रण पुनःस्थापित गरिएको छ

दोस्रो केसमा ६५ वर्षीय नेपाली पुरुषमा पित्त नलीको क्यान्सर पुष्टि भएको थियो। जन्डिस देखिएपछि गरिएको परीक्षणमा पित्त नलीमा क्यान्सर रहेको र त्यो कलेजोसम्म फैलिएको देखियो ।

प्रारम्भिक चरणमा पित्त नलीको अवरोध हटाउन प्रक्रिया गरियो । त्यसपछि किमोथेरापीमार्फत रोग नियन्त्रण गरी प्रमुख कलेजो शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। शल्यक्रिया सफल भएको र पछिल्लो परीक्षणमा रोग पुनःदेखिएको प्रमाण नभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

म्याक्स अस्पतालका प्रिन्सिपल डाइरेक्टर डा. विवेक मंग्लाले भने, ‘जटिल क्यान्सरमा बिरामीलाई रोग नियन्त्रण र उपचारपछिको जीवनस्तरबारे ठूलो चिन्ता हुन्छ । समयमै मूल्याङ्कन, समन्वित विशेषज्ञ उपचार र योजनाबद्ध रणनीतिले जटिल क्यान्सर पनि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण सम्भव छ ।’

यसै क्रममा म्याक्स अस्पतालको टोलीले काठमाडौंमा निरन्तर चिकित्सकीय शिक्षा कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा काठमाडौं तथा आसपासका ९० भन्दा बढी चिकित्सक तथा विशेषज्ञ सहभागी भएको अस्पतालले जनाएको छ । कार्यक्रममा जटिल क्यान्सरका केसहरू, क्लिनिकल अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यासबारे छलफल गरिएको थियो।

अस्पतालले नेपाल–भारतबीच क्यान्सर उपचारमा ज्ञान आदानप्रदान, शैक्षिक सहकार्य र क्षमता विकासमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

म्याक्स हेल्थकेयर भारतको सबैभन्दा ठूला स्वास्थ्य सेवा नेटवर्कहरूमध्ये एक हो  यसले २० अस्पतालमार्फत ३० भन्दा बढी विशेषज्ञतामा ५,२०० भन्दा बढी शैया र ५,००० भन्दा बढी चिकित्सकसहित विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

क्यान्सर म्याक्स
