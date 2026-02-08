+
औषधिले निको नभएको छारे रोग, अरू पनि छन् प्रभावकारी उपचार

२०८२ माघ २५ गते १७:५० २०८२ माघ २५ गते १७:५०
प्रा. डा. राजीव झा

प्रा. डा. राजीव झा स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

छारे रोग भएमा आगोमा पर्ने, लड्ने, पानीमा डुब्ने जस्ता आकस्मिक दुर्घटना हुने जोखिम सधैं रहन्छ ।

प्रा. डा. राजीव झा

प्रा. डा. राजीव झा स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

औषधिले निको नभएको छारे रोग, अरू पनि छन् प्रभावकारी उपचार

  • नेपालमा छारे रोगको प्रचलन दर करिब ७.३ प्रति एक हजार जनसंख्या रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
  • छारे रोगको मुख्य कारण न्युरोसिस्टिसरकोसिस, जन्मजात विकृति, मस्तिष्क ट्युमर, संक्रमण र चोटपटक हुन्।
  • औषधिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीमा दौरा नियन्त्रण गर्छ, तर ३० प्रतिशतमा औषधि प्रभावकारी हुँदैन।

मस्तिष्कमा करोडौं नसा हुन्छन् । ती नसाहरूमा विद्युतीय स्राव पैदा भइरहेको हुन्छ । यही नसाले सक्रिय भएर नै हाम्रो हिँड्ने, बस्ने, सोच्ने सबै कुरा नियन्त्रण गर्छन् ।

तर, मस्तिष्कका नसाहरू कुनै कारणवस चाहिनेभन्दा बढी सक्रिय भई एक किसिमको ‘करेन्ट’ प्रवाह हुन्छ, त्यसलाई छारे रोग भनिन्छ ।

मस्तिष्कबाट पैदा हुने यो स्नायुरोग हुँदा अचानक मुटु काँपेको जस्तो हुन्छ,  एक किसिमको झट्का लाग्छ, शरीरमा पूरै कम्पन आएर लडिएलाजस्तो हुन्छ, यी लक्षण कतिखेर कसरी आउँछ, पत्तो हुँदैन । यस्तो अवस्थामा दैनिकी नै तनावग्रस्त बनाउँछ ।

यस्ता लक्षण हुँदा आगोमा पर्ने, लड्ने, पानीमा डुब्ने जस्ता आक्समिक दुर्घटना हुने जोखिम सधैं रहन्छ ।

यो रोगले बिरामीको जीवनमा गम्भीर असर पार्छ, जसमा मृत्युको जोखिम, शारीरिक अशक्तता, मानसिक तनाव र सामाजिक बहिष्कार प्रमुख छन् ।

यस्तोमा यो रोग पुर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, औषधिले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

दुःखको कुरा, ३० प्रतिशतमा यो औषधि नियमित खाँदा पनि निको हुँदैन ।

पहिला बुझौं, किन हुन्छ, यो समस्या ?

नेपालमा छारे रोग देखिने मुख्य कारणहरूमा न्युरोसिस्टिसरकोसिस प्रमुख छ, जसलाई धेरै अध्ययनले ४०–५० प्रतिशत केससँग जोडेका छन् । अन्य कारणहरूमा जन्मजात मस्तिष्क विकृति, मस्तिष्क ट्युमर, स्नायु संक्रमण (जस्तै मेनिन्जाइटिस), टाउकोमा चोटपटक, स्ट्रोक तथा वंशाणुगत कारक हुन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा खुला दिसापिसाब, फोहोर खानेकुरा र स्वाइन फ्लूको कारण न्युरोसिस्टिसरकोसिस बढी देखिन्छ । बालबालिकामा जन्मजात विकृति र वयस्कमा चोटपटक तथा संक्रमण बढी जिम्मेवार छन् ।

यो रोग कुनै पनि उमेरमा देखिन सक्छ, तर नेपालमा २०–४० वर्ष उमेर समूहमा बढी प्रभाव पार्छ । यो उमेर उत्पादनशील समय हो, जसले रोजगारी, शिक्षा र पारिवारिक जीवनमा ठूलो असर पार्छ ।

कति सामान्य ?

नेपालमा पनि यो रोग महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनेको छ । नेपालमा छारे रोगको प्रचलन दर करिब ७.३ प्रति एक हजार जनसंख्या रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, जुन एशियाली देशहरूमा उच्च मानिन्छ ।

विश्वमा करिब ५० करोडभन्दा बढी व्यक्ति यसबाट प्रभावित छन्, जसमध्ये ठूलो हिस्सा निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा छन् । नेपालमा उपचारको पहुँच कमजोर, सामाजिक लाञ्छना र चिकित्सकीय जागरणको कमीले समस्या झन् जटिल बनेको छ ।

जोखिम र प्रभाव

छारे रोगमा सबैलाई एकै किसिमको लक्षण देखिंदैन, फरक–फरक हुनसक्छन्  । सामान्यतया यी प्रमुख लक्षणहरू देखिन्छन् ।

जस्तो की,

—  अचानक बेहोस हुने वा होस गुमाउने

हातखुट्टा काँप्ने, जड्ने वा झट्का लाग्ने

शरीर दह्रो हुने वा कडा बन्ने

फिँज काढ्ने, जिब्रो टोक्ने वा मुखबाट फोम निस्कने

आँखा पल्टाउने, शरीर लल्याकलुलुक हुने वा अचानक लड्ने

मुखबाट दिसा/पिसाब अनियन्त्रित रूपमा निस्कने

बारम्बार आँखा झिम्काउने, ओठ चपाउने, हातले दोहोर्‍याएर हल्लाउने जस्ता दोहोरिने स–साना चालहरू

टोलाएर बस्ने, खाली आँखाले हेर्ने वा केही सेकेन्ड/मिनेटसम्म केही थाहा नपाउने

अचानक सन्तुलन बिग्रने वा झट्टै लड्ने

झट्टै शरीरमा झट्का लाग्ने वा छोटो काँप्ने

अनौठो गन्ध, स्वाद, आवाज सुन्ने वा देख्ने

छोटो समयको लागि भ्रम, स्मरणशक्ति गुमाउने वा बोली बिग्रने

—  मुटुको धड्कन बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने वा वान्ता लाग्ने

यी लक्षण केही सेकेन्डदेखि २–३ मिनेटसम्म रहन सक्छन् । केही लक्षण निकै हल्का हुन्छन् (जस्तै टोलाउने मात्र), जसलाई अरूले ध्यान नदिन पनि सक्छन्, तर बारम्बार यस्ता लक्षणले स्मरणशक्ति कमजोर बनाउँछ, डिप्रेसन, चिन्ता, सामाजिक लाञ्छना तथा आत्महत्या गर्ने जोखिम बढाउँछ ।

लक्षण देखिँदा डुब्ने, चोटपटक लाग्ने आगोमा पोलेर दुर्घट्ना पर्दा मृत्युको जोखिम पनि २–३ गुणा बढी हुन्छ ।

उपचार सम्भव छ ?

छारे रोग पूर्ण रूपमा निको हुने रोग होइन तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीमा औषधिले दौरा नियन्त्रण गर्छ । बाँकी २०–३० प्रतिशतमा औषधिले काम नगर्न सक्छ । सबैभन्दा चुनौतिको विषय नै यही हो ।

औषधिले पनि छुँदैन भने यो औषधि प्रतिरोधी भएको बुझिन्छ । अनुसन्धानले देखाएको छ, औषधिले नियन्त्रण हुन नसकेपछि तेस्रो वा चौथो औषधि थप्दा पूर्ण रूपमा दौरा नियन्त्रण हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ ।

यस्ता बिरामीहरू निरन्तर दौरा, चोटपटक तथा जीवनस्तरमा गिरावटको जोखिममा रहन्छन् ।

औषधिले पनि काम गर्न नसक्दा के गर्ने त ?

उनीहरुको लागि एउटै विकल्प भनेको छारे रोगले असर गरेको भाग पत्ता लगाई उपचार गर्ने । एमआरआई, भिडियो इइजी, कार्यात्मक मस्तिष्क परीक्षण तथा न्युरोसाइकोलोजिकल मूल्याङ्कन जस्ता जाँचहरूले लक्षण सुरु हुने मस्तिष्कको भाग पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । सही स्थान पहिचान गरी छनोट गरिएका बिरामीहरूमा शल्यक्रिया अत्यन्त प्रभावकारी उपचार विकल्प हो ।

१. लिजनक्टोमी

यस शल्यक्रियामा मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, न्युरोसिस्टिसरकोसिस, जन्मजात विकृति वा चोटपटकपछि बनेको घाउ हटाइन्छ । यदि दौरा त्यही भागबाट सुरु भएको हो भने धेरै बिरामीमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सक्छ ।

२. एमिग्डालोहिप्पोक्याम्पेक्टोमी

यो विशेष गरी टेम्पोरल लोबमा भएको छारे रोगमा गरिने शल्यक्रिया हो । टेम्पोरल लोब भनेको मस्तिष्कको कान नजिकको भाग हो जसले सुन्ने, सम्झने, भावना महसुस गर्ने र भाषा बुझ्ने मुख्य काम गर्छ । मस्तिष्कको हिप्पोक्याम्पस र एमिग्डाला भाग हटाएर लक्ष नियन्त्रण गरिन्छ । यो विधि अत्यन्त सफल उपचार विधि मानिन्छ ।

३. मल्टिपल सबपियल रेसक्सन

यदि ‘अट्याक’ सुरु हुने भाग बोली, हिँडडुल वा अन्य महत्वपूर्ण कार्यसँग सम्बन्धित छ भने मस्तिष्क हटाउने सट्टा लक्षण फैलिने मार्गलाई काट्ने गरिन्छ । यसले स्नायुले गर्ने कार्य जोगाउँदै दौरा कम गर्न मद्दत गर्छ ।

४. कर्पस क्यालोसोोटोमी

यो पालीएटिभ शल्यक्रिया हो, जसमा मस्तिष्कका दुई भागबीचको सम्बन्ध आंशिक वा पूर्ण रूपमा काटिन्छ । अचानक लड्ने दौरा भएका बिरामीमा यसले चोटपटक कम गर्न सहयोग गर्छ ।

न्युरोमोडुलेसन उपचारः नेपालमा नयाँ सम्भावना

शल्यक्रियाका लागि उपयुक्त नभएका बिरामीहरूमा न्युरोमोडुलेसन प्रविधिहरू प्रभावकारी विकल्प बनेर आएका छन् ।

१. भेगल नर्भ स्टिमुलेसन

यसमा छातीको छालामुनि सानो उपकरण राखेर घाँटीको भेगस नर्भमा विद्युतीय संकेत पठाइन्छ । यसले मस्तिष्कको असामान्य गतिविधि नियन्त्रण गरी दौरा घटाउन मद्दत गर्छ । यो सुरक्षित र न्यून जोखिम भएको प्रक्रिया हो ।

२. डीप ब्रेन स्टिमुलेसन

यस प्रविधिमा मस्तिष्कको गहिरो भागमा इलेक्ट्रोड राखेर विद्युतीय संकेत दिइन्छ, जसले दौरा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । यो स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न नसकिने दौरा भएका बिरामीमा उपयोगी हुन्छ ।

नेपालमा अझै धेरै स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई औषधिले नियन्त्रण नभएको छारे रोगका अन्य उपचार विकल्पबारे पर्याप्त जानकारी छैन ।

लामो समयसम्म प्रभाव नपर्ने औषधि मात्र प्रयोग गर्दा बिरामीले महत्वपूर्ण उपचारको अवसर गुमाउन सक्छन् । त्यसैले, समयमै दक्ष विशेषज्ञ केन्द्रमा रेफरल गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा छारे रोग उपचारमा आधुनिक जाँच, दक्ष न्युरोसर्जिकल टोली तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । शल्यक्रिया सेवा विस्तार, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सहज उपचार पहुँचले छारे रोगको भार कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

औषधिले नियन्त्रण हुन नसक्ने छारे रोग उपचारविहीन रोग होइन । आधुनिक जाँच, शल्यक्रिया तथा न्युरोमोडुलेसन प्रविधिले धेरै बिरामीमा दौरा नियन्त्रण गरी जीवनस्तर सुधार गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा यस्ता सेवाको विस्तार र जनचेतना वृद्धि अत्यन्त आवश्यक छ ।

छारे रोग
प्रा. डा. राजीव झा
प्रा. डा. राजीव झा
स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

प्रा. डा. झा वीर अस्पतालको स्नायुरोग विभाग प्रमुख र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभाग प्रमुख हुन् । उनले एमडी, एमएस, एमसीएच र एफआरसीएस गरेका छन् । उनी युरोपियन एसोसिएसन अफ न्युरोसर्जिकल सोसाइटीका सदस्य समेत हुन् । प्रा. डा. झाको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ३१७७ हो ।

