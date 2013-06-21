अब बन्ने सरकारले भदौ २३ र २४ को नियति भोग्न नपर्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ : बम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १६:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी अगुवा रक्षा बमले अब बन्ने सरकारले भदौ २३ र २४ को नियति पुनः नदोहोरिने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बताएकी छिन्।
  • उनले सरकार गठनअघि नै यस्तो नियति नेपाली जनताले फेरि भोग्न नपर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने जिकिर गरिन्।
  • बमले भनिन्, 'जनताका छोराछोरी मार्न पाइँदैन' र सुशासनका विषयमा सरकार सकारात्मक हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।

१ चैत, काठमाडौं । जेनजी अगुवा रक्षा बमले अब बन्ने सरकारले भदौ २३ र २४ मा भएको जस्तो घटना पुन: दोहोरिन नदिने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

आइतबार माइतीघर मण्डलामा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले सरकार गठनअघि नै यस्तो नियति नेपाली जनताले फेरि भोग्न नपर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने जिकिर गरिन् ।

अब बन्ने सरकारले शपथ लिनुअघि जेन–जी पुस्तासँग संकल्पन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अब बन्ने सरकारले भदौ २३ र २४ को नियति फेरि नेपाली जनताले भोग्नु नपर्ने ज्ञारेन्टी चाहीँ हामीलाई दिनुपर्छ । उनीहरुले शपथ ग्रहण गर्नु अगाडि हामीसँग पनि एक किसिमको संकल्प गर्नुपर्छ होला कि यस्तो नियति फेरि नेपाली जनताले भोग्नु नपरोस्,’ उनले भनिन् ।

राज्य शक्तिशाली भएपनि नागरिकमाथि दमन गर्न नपाइने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

बमले सुशासनका विषयमा सरकार सकारात्मक हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै जनताका तर्फबाट खबरदारीपूर्ण समर्थन रहने बताए ।

‘जनताका छोराछोरी मार्न पाइँदैन । जतिसुकै शक्तिशाली सरकार भएपनि जनताका छोराछोरी मार्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश बुझ्नुपर्छ । अरु त समयक्रमसँगै परिवर्तन हुने कुराहरू हुन् । उहाँहरूले सुशासनका कुरा बुझ्नुभएको छ । त्यसैले आशावादी रहँदै खबरदारीपूर्ण समर्थन गर्छौं,’ बमले भनिन् ।

रक्षा बम
Hot Properties

गगनलाई रक्षाको सुझाव: ढिलो विद्रोह गर्नुभयो, अब बीपी र प्रदीप गिरिको कांग्रेस बनाउनुस्

प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै रक्षा बम : तपाईँको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य छ : रक्षा बम

रास्वपामा गएन जेनजी फ्रन्ट

समानुपातिक बन्दसूचीप्रति रक्षा बमको टिप्पणी : सांसद बिक्री केन्द्र बनाएछन्

रवि–बालेनको वार्तास्थलबाट बाहिरिइन् रक्षा बम

