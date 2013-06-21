यी हुन् रास्वपाले आयोगमा सिफारिस गरेका ५७ समानुपातिक सांसद (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते ६:४५

२ चैत, काठमाडौं । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फबाट सांसदको पनि टुंगो लगाएको छ ।

रास्वपाको सचिवालय बैठकले आइतबार टुंगो लगाएर नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेपनि सार्वजनिक गरेको थिएन ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै नाम सार्वजनिक हुने बताएका थिए । रास्वपाले विभिन्न कलस्टरबाट ४८ महिला र ९ जना पुरुष गरी ५७ जनाको सूची आयोगमा सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सूची अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।

खसआर्य महिला– १६

प्रतिभा रावल

रचना खतिवडा खत्री

लिमा अधिकारी आचार्य

विदुषी राणा

समीक्षा बाँस्कोटा

श्रद्धा कुँवर क्षेत्री

टीका संग्रौला (पिछडिएको क्षेत्र)

क्रान्तिशिखा धिताल

आकृति अवस्थी

सृष्टि भट्टराई

मञ्जु भुषाल

प्रभा कार्की

शोभा खनाल

रत्नाकुमारी थापा (पिछडिएको क्षेत्र)

ज्ञानु पौडेल

प्रभाव ढकाल

खसआर्य पुरुष– १

रमेश प्रसाईं

थारु महिला– २

गीता चौधरी

करिश्मा कठरिया

थारु पुरुष– २

सुरेन्द्र चौधरी

प्रेमलाल चौधरी

मधेशी महिला– ७

पुनमकुमारी अग्रवाल

निशा मेहता

ललिता कुमारी

अंकिता ठाकुर

सरिता महतो

कामिनी कुमारी

सुनिताकुमारी चौधरी

मधेशी पुरुष– २

पुरुषोत्तम शुप्रभात यादव

खगेन्द्र कर्ण

मुस्लिम महिला– ३

समिना मियाँ

अफ्सना बानु

गजाला शमीम मिकरानी

दलित महिला– ७

रिमा विश्वकर्मा

अमृता विक

सीता बादी

स्मृति सेन्चुरी

सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल)

तारा विश्वकर्मा

खिमा विक

दलित पुरुष– १

प्रकाशचन्द्र दर्जी

आदिवासी जनजाति महिला– १३

बसुमाया तामाङ

गंगा छन्त्याल

सुम्निमा उदास

अनुष्का श्रेष्ठ

ओजश्वी शेरचन

सिर्जना श्रेष्ठ

रजनी श्रेष्ठ

कुशुम महर्जन

भूमिका श्रेष्ठ

प्रमिला कुलूजु

सुजाता तामाङ

कृपा महर्जन

एलिजा गुरुङ

आदिवासी जनजाति पुरुष– ३

राम लामा

खुश्बुसरकार श्रेष्ठ

मिङमा ग्याबु शेर्पा

Hot Properties

रास्वपाले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई दुई दिने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिने

कांग्रेस किल्ला भत्काउने पूर्वशिक्षक राजन

रास्वपाबाट मुस्लिम क्लस्टरमा समानुपातिकबाट पाँचमध्ये ३ जना हुनेछन् सांसद

रास्वपाबाट थारू क्लस्टरमा ६ मध्ये चार जना सांसद बन्ने

रास्वपाले टुंग्यायो समानुपातिक सूचीबाट ४८ महिला र ९ पुरुष

समानुपातिक सांसद टुंगो लगाउन रास्वपा सचिवालय बैठक सुरु

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

