चितवनमा ‘हनी ट्रयाप’मा संलग्न भएको आरोपमा २ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते ८:२५

२ चैत, चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका एक पुरुषलाई हनी ट्रयापमा पारेको आरोपमा चितवन प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रवीन्द्र खनालले दिएको जानकारी अनुसार पक्राउ पर्नेमा कालिका नगरपालिका-७ नमूना टोलकी १८ वर्षकी एनी तामाङ नाम भएकी एक युवती र सोही ठाँउका २५ वर्षका विजय सुनार रहेका छन् ।

उनीहरु दुवै जनालाई प्रहरीले भरतपुर महानगरपालिका- १० वीरेन्द्र क्याम्पस रोडबाट आइतबार पक्राउ गरेर अनुसन्धान भैरहेको डीएसपी खनालले जानकारी दिए ।

कालिका पदमपुर बस्ने युवतीले फेसबुकबाट चिनजान भएका पुरुषलाई फोनमा कुराकानी गरेर गत फागुन २९ गते जुटपानी मिठुचोकबाट गुम्बा जाने भित्री सडकमा बोलाएर कुटपिट गर्नुका साथैं उनको साथमा रहेको बा.प्र.००४ प ५८८९ नम्बरको स्कुटर लुटेर युवकसहित भागेकी थिइन् ।

पीडित बनेका पुरुषले स्कुटर फिर्ता माग गर्दा रकम माग्ने र रकम नदिए जर्वजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा हालेर फसाइदिने धाकधम्की दिने गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

Hot Properties

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

