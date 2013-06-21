चितवनमा ‘हनी ट्रयाप’मा संलग्न भएको आरोपमा २ जना पक्राउ

२ चैत, चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका एक पुरुषलाई हनी ट्रयापमा पारेको आरोपमा चितवन प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रवीन्द्र खनालले दिएको जानकारी अनुसार पक्राउ पर्नेमा कालिका नगरपालिका-७ नमूना टोलकी १८ वर्षकी एनी तामाङ नाम भएकी एक युवती र सोही ठाँउका २५ वर्षका विजय सुनार रहेका छन् ।
उनीहरु दुवै जनालाई प्रहरीले भरतपुर महानगरपालिका- १० वीरेन्द्र क्याम्पस रोडबाट आइतबार पक्राउ गरेर अनुसन्धान भैरहेको डीएसपी खनालले जानकारी दिए ।
कालिका पदमपुर बस्ने युवतीले फेसबुकबाट चिनजान भएका पुरुषलाई फोनमा कुराकानी गरेर गत फागुन २९ गते जुटपानी मिठुचोकबाट गुम्बा जाने भित्री सडकमा बोलाएर कुटपिट गर्नुका साथैं उनको साथमा रहेको बा.प्र.००४ प ५८८९ नम्बरको स्कुटर लुटेर युवकसहित भागेकी थिइन् ।
पीडित बनेका पुरुषले स्कुटर फिर्ता माग गर्दा रकम माग्ने र रकम नदिए जर्वजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा हालेर फसाइदिने धाकधम्की दिने गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
