हुम्लामा हिमपात, कृषक खुसी

२ चैत, हुम्ला । हुम्लाका उच्च स्थानमा हिमपात र वर्षासँगै कृषकहरू खुसी भएका छन् ।
उत्तरी नाम्खाका विभिन्न स्थान र सिमकोट गाउँपालिकामा हिमपात भएका छन् । त्यस्तै, दक्षिणी भेगमा वर्षा भएको छ । योसँगै कृषकहरूको मुहारमा खुसी छाएको हो ।
खेतीका लागि पानी कुरिरहेका कृषकहरू हिमपात र वर्षापछि खुसी भएका हुन् ।
ताजाँकोट गाउँपालिका– ३ मासपुरका स्थानीय केश बहादुर रोकायाले वर्षापछि कोदो छर्न सुरू हुन थालेको जानकारी गराए ।
दक्षिण ताजाँकोट, सर्केगाड, चंखेली,अदानचुलीमा पनि वर्षा भएको छ ।
