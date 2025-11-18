जेनजी घाइतेकी दिदी सांसद बन्दै, भन्छिन् : शहीद–घाइतेको अभिभावक बन्छु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १७:३९
मुकेश र आकृति अवस्थी ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेनजी आन्दोलनका घाइते मुकेश अवस्थीकी दिदी आकृति अवस्थीलाई समानुपातिक सांसदका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको छ।
  • आकृति अवस्थीले जेनजीले उठाएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि सदनमा आवाज उठाउने बताउनुभयो।
  • मुकेश अवस्थीले आन्दोलनमा गोली लागेर बाँया खुट्टा गुमाएका छन् र हाल उपचाररत छन्।

२ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घाइते मुकेश अवस्थीको दिदी आकृति अवस्थी सांसद बन्ने भएकी छिन् । उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक सांसदका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।

खस आर्यको नवौं नम्बरमा रहेकी उनलाई समानुपातिक सांसदको लागि रास्वपाले उनको नाम पनि निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो ।

‘जेनजीले उठाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन हो । जसरी उनीहरूले सडकबाट आवाज उठाए । उनीहरूको अभिभावक बनेर सदनमा आवाज उठाउने छु,’ उनले भनिन्, ‘जेनजी शहीद–घाइतेको अभिभावक बनेर काम गर्ने छु ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यको मुद्दा पनि सदनमा उठाउने उनले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा भनिन् । ‘पिछडिएको क्षेत्रमा नि:शुल्क स्वास्थ्य आवश्यक छ । शिक्षामा पनि एकरुपता बनाउनु पर्ने छ,’ उनले भनिन् ।

डडेल्धुरा अमरगढीका २२ वर्षीय मुकेश उनका जेठो भाइ हुन् । अहिले पनि मुकेश उपचाररत छन् ।

आन्दोलनमा गोली लागेर मुकेशले बाँया खुट्टा गुमाउनु परेको थियो । सब इन्जिनियरिङ सकाएका मुकेश अस्ट्रेलिया पढ्न जाने र फर्केर देशको सेवा गर्ने योजनामा थिए ।

तर गत भदौ २३ मा भएको आन्दोलनले उनको योजना रोकिएको थियो ।

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले
सम्बन्धित खबर

१५ फागुनभित्र जेनजी घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन   

फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिएर देशका लागि योगदान दिन चाहन्छु

रवि–बालेन सहमति : एकतामा खुसी, तर भागबन्डाप्रति जेनजी घाइते असन्तुष्ट

जेनजी घाइतेको उपचार ८१ अस्पतालमा, २२ ले मात्रै पठाए ७ करोडको बिल

जेनजी घाइते : कसैले मागे कृत्रिम अंग, कसैले गरिखाने मेलो

जेनजी घाइतेहरूको वर्गीकरणलाई गृहले दियो तीव्रता

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

