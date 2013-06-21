रास्वपाको सांसद अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मोबाइल निषेध

- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ सांसदहरूको लागि २ र ३ चैतमा ललितपुरको होटल रोयल टुलिपमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ।
- पार्टी प्रवक्ता कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांसदहरूलाई ७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै कार्यक्रम स्थलमा मोबाइल फोन प्रयोग निषेध हुने जानकारी दिनुभयो।
- कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले परिवारका सदस्य वा अन्य पाहुनासँग भेटघाट र फोटो खिच्न पाउने छैनन् र अन्य व्यक्तिलाई होटलमा बोलाउन पनि निषेध गरिएको छ।
२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना नयाँ सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दैछ । मंगलबार र बुधबार ललितपुरको होटल रोयल टुलिप, ग्वार्कोमा सांसदहरूको अभिमुखीकरण हुने पार्टी प्रवक्ता कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।
उनले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने सांसदहरूका लागि ७ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेका छन् ।
आवसीय हुने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने सांसदहरूले कार्यक्रम स्थलमा मोबाइल लैजान पाउने छैनन् ।
‘कार्यक्रम हलमा मोबाइल फोन प्रयोग निषेध हुनेछ,’ उनले जारी गरेको सूचनाको दोस्रो नम्बरमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कार्यक्रम स्थलमा अन्य व्यक्ति वा पाहुनाका लागि पनि निषेध गरिएको छ । परिवारका सदस्य, साथी वा अन्यलाई पनि कार्यक्रम भएको होटलमा नबोलाउन रास्वपाले निर्देशन जारी गरेको छ ।
सांसदहरूले कार्यक्रम स्थलमा परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिसँग भेटघाट र फोटो खिच्नसमेत पाउने छैनन् ।
यस्तो छ रास्वपाको सूचना
