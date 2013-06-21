२७ औं फ्लोरा एक्स्पो ५ चैतदेखि, सवा करोडको कारोबार हुने अनुमान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले काठमाडौंमा ५ देखि ८ चैतसम्म २७ औं फ्लोरा एक्स्पो आयोजना गर्ने भएको छ।
- एक्स्पोमा ५०० भन्दा बढी प्रजातिका फूल, फलफूल र सजावटी बिरुवा प्रदर्शनमा राखिनेछन्।
- करिब ६० हजार अवलोकनकर्ताले भ्रमण गर्ने र १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ।
२ चैत, काठमाडौं । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल (फ्यान)ले पुष्प व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा २७ औं फ्लोरा एक्स्पो आयोजना गर्ने भएको छ ।
‘स्वच्छ वातावरण, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय’ भन्ने नाराका साथ यो एक्स्पो ५ देखि ८ चैतसम्म भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलमा सञ्चालन हुनेछ ।
एक्स्पोका संयोजक तथा एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर तामाङका अनुसार प्रदर्शनीमा कुल ८२ वटा स्टल रहनेछन् । जसमा ६५ व्यावसायिक, ११ अफिसियल, २ प्रतिस्पर्धात्मक, २ फूड, १ ल्याण्डस्केप, १ सेल्फी र १ बीवाईडी ईभी कार स्टल समावेश छन् ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठले एक्स्पोमा ५०० भन्दा बढी प्रजातिका फूल, फलफूल, तथा सजावटी इनडोर र आउटडोर बिरुवाहरू प्रदर्शनमा राखिने जानकारी दिए ।
साथै, अवलोकनकर्ताहरूले विभिन्न प्रकारका गमला, अर्गानिक मल, कौशी खेतीका सामग्री, उन्नत बीउबिजन र बगैँचाका आधुनिक औजारहरूबारे जानकारी लिन र खरिद गर्न सक्नेछन् । पुष्प व्यवसायमा रुची राख्नेहरूका लागि विज्ञहरूबाट व्यावसायिक परामर्श सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ ।
यस पटकको एक्स्पोमा पनि नर्सरी व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । उत्कृष्ट स्टल, ल्याण्डस्केपिङ्ग, मौसमी फूल, आलंकारिक बिरुवा, पुष्प सजावट र कट फ्लावर (गुलाब, जरबेरा र कार्नेशन) जस्ता विधाहरूमा उत्कृष्ट हुनेलाई शिल्ड, नगद र प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिनेछ ।
एक्स्पोमा पुष्प नर्सरी, सामग्री आपूर्तिकर्ता, आयात–निर्यातकर्ता र विभिन्न संघ–संस्थाहरूको सहभागिता रहनेछ । साथै, मेला स्थलमा रहने प्लान्ट क्लिनिकमा बाली रोग विशेषज्ञहरूले बिरुवामा लाग्ने रोग तथा तिनको स्वास्थ्यसम्बन्धी जिज्ञासाको समाधान गर्नेछन् ।
आयोजकले पुष्प उद्यमीहरूलाई आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिबारे जानकारी दिन र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न एक्स्पो महत्त्वपूर्ण मञ्च हुने जनाएको छ ।
यस वर्ष करिब ६० हजार अवलोकनकर्ताले भ्रमण गर्ने र १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ ।
