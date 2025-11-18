+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सार्वजनिक ऋणको चक्रव्यूह : नयाँ ऋण काढ्दै पुरानो तिर्दै

नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरु ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो ।

0Comments
Shares
अच्युत पुरी
२०८२ चैत २ गते २१:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ।
  • यस अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
  • नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ र ऋणको सदुपयोगमा सुधार आवश्यक छ।

२ चैत, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को ८ महिना (साउन–फागुन)को अवधिमा ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ)का अनुसार यस अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् सरकारले यस अवधिमा लिएको कुल सार्वजनिक ऋणको ८०.६२ प्रतिशत रकम पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । जसलाई विज्ञहरू सार्वजनिक ऋणको चक्रव्यूह मान्छन् । सरकारले ८ महिनाको अवधिमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ ।

उठेको राजस्व मुस्किलले चालु खर्च सञ्चालनका लागि मात्र ठिक्क हुने देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्था र पूँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरु ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ ।

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द राज पोखरेल अहिले मुलुक ऋणको चक्रमा फँसेको बताउँछन् । ‘ऋण त विकास गरेर पूँजी बढाउन लिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको देखिन्छ ।’

यस्तै श्रृङ्खला दोहोरिँदा मुलुक आर्थिक रुपमा अफ्ठ्यारोमा पर्नेे उनी बताउँछन् । अबको अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक पूर्वाधार र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा मात्र खर्च गर्ने योजना ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । नयाँ सरकारले अबको ५ वर्षपछि मात्र निर्वाचन हुन्छ भन्ने सोचेर कार्यकर्ता रिझाउने खालका योजना नल्याउने हो भने धेरै सुधार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी समेत ऋण परिचालन सही र उत्पादनशील क्षेत्रमा नहुँदा समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । अहिले अधिकांश ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले आगामी सरकारले यी आयोजनालाई तिव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने हो भने ‘रिटर्न’ आउन थाल्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताउँछन् ।

जसका माध्यमबाट सरकारको राजस्व बढ्न थाल्यो भने ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी आन्तरिक स्रोतबाटै गर्न सकिने उनको भनाइ छ । आन्तरिक ऋणको हकमा भने अहिले बैंकहरूमा थुप्रिएर बसेको रकमलाई सरकारले ऋणकै रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । बरु सार्वजनिक ऋणको हिसाव गर्दा आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई एकै बास्केटमा राखेर हेर्न नहुने उनको तर्क छ ।

पौने २९ खर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब भन्दा धेरै ऋण परिचालन गरेको छ । साथै डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसको भार समेत सार्वजनिक ऋणमा परेको छ । सोहीकारण असार २०८२ मा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण ८ महिनामा २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको हो । यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यसअवधिमा १ खर्ब ९४ अर्ब १४ करोड भुक्तानी समेत गरिएको छ ।

सोहीकारण खुद ऋणवृद्धि भने २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यससँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड र बाह्य ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड पुगेको छ । जीडीपी अनुपातमा आन्तरिक ऋण २२.०७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २५.०६ प्रतिशत पुगेको छ । विनिमय दरका कारण सार्वजनिक ऋणमा ९७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भार थप भएको देखिएको छ । यस्तो भार बाह्य ऋणमा देखिने गर्छ ।

कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

आन्तरिक ऋण : १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड

बाह्य ऋण : १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड

कुल : २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड

झन्डै ६ खर्ब ऋण परिचालनको लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड र बाह्य ऋण ५६ अर्ब ८० करोड परिचालन भएको छ ।

यस अवधिमा सरकारले उठाएको सार्वजनिक ऋणमध्ये लक्ष्यको आन्तरिक ऋण ६७.३१ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३१ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको हो । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य २ खर्ब ३३ अर्ब बराबर छ । बाह्य ऋण परिचालनले गति लिएर भन्दा पनि नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा अधिक चाप परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ४२ अर्ब खर्च

फागुन मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा मात्र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरिसकेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ६३ अर्ब र ब्याज भुक्तानीमा ४१ अर्ब २ करोड खर्च गरेको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ३० अर्ब ४२ करोड र ब्याज भुक्तानी ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋण सेवाका लागि मात्र ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण फागुन महिनामै उठाएको छ । यस महिनामा ४४ अर्ब ८५ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यसअघि साउनमा ४४ अर्ब ६६ करोड र माघमा ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको थियो ।

साढे ६ वर्षमै दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋणको भार अहिले साढे २८ खर्ब नाघेको हो । साढे ६ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४७ प्रतिशत नजिक पुगेको हो ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । विज्ञहरूका अनुसार उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका मुख्य उदाहरण हुन् । सरकारले ऋण नै लिएर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सकिएन । सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति गर्‍यो । यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सदूपयोगबारे प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

कसरी गर्ने सुधार ?

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोही कारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले चालु आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
सार्वजनिक ऋण
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित