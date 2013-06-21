पोखराको विजयपुर खोलामा पुरुष मृत भेटिए

३ चैत, काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१४ स्थित विजयपुर खोलामा एक पुरुष मृत भेटिएका छन् ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका–९ देउपुर घर भएका ५१ वर्षीय आईत बहादुर नेपाली मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उनी मंगलबार मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढेको प्रहरीले जनाएको छ ।
