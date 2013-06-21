+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

डोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १९:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका–३ मा जिप दुर्घटना हुँदा चालक सनमान रोकायोको मृत्यु भएको छ।
  • दुर्घटना मंगलबार साँझ करिब ५:१८ बजे काङ्ग्रे खोलास्थित कच्ची सडक खण्डमा भएको थियो।
  • बा १७ च ३९७० नम्बरको जिप अनियन्त्रित भई ३०–४० मिटर तल खोलामा खसेको प्रहरीले जनाएको छ।

३ चैत, डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ।

जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिका–३ अन्तर्गत काङ्ग्रे खोलास्थित भित्री कच्ची सडक खण्डमा भएको दुर्घटनामा सोही पालिकाको भोटगाउँ घर भई हाल रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी बस्दै आएका २३ वर्षीय सनमान रोकायाको मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका अनुसार मंगलबार साँझ करिब ५:१८ बजेतिर खर्क गाउँदेखि रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीतर्फ जाँदै गरेको बा १७ च ३९७० नम्बरको जिप एक्कासि अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ३०–४० मिटर तल खोलामा खसेको थियो।

प्रहरीका अनुसार जिपमा चालक मात्रै थिए । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
जिप दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित