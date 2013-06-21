‘शार्क ट्यांक नेपाल’ दोस्रो सिजनको आवेदन खुल्यो, ५० करोड लगानी जुटाउने लक्ष्य

२०८२ चैत ३ गते १९:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्व चर्चित बिजनेस रियालिटी शो 'शार्क ट्यांक' नेपालको दोस्रो सिजन सुरु हुने भएको छ।
  • हिमालय टेलिभिजनले दोस्रो सिजनका लागि आवेदन खुला गरेको छ र न्यूनतम एउटा ब्यालेन्स-सीट कर कार्यालयमा पेश गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।
  • पहिलो सिजनमा ८० उद्यमीको आइडिया प्रसारण भएको थियो र ३५ करोड रुपैयाँ लगानी भएकोमा दोस्रो सिजनमा ५० करोड रुपैयाँ लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाण्डौ । विश्व चर्चित बिजेनस रियालिटी शो ‘शार्क ट्यांक’ नेपालको दोस्रो सिजन सुरु हुने भएको छ । पहिलो सिजनको अपार सफलतापछि हिमालय टेलिभिजनले दोस्रो सिजनको तयारी तीव्र बनाएको छ ।

नयाँ सिजनमा आफ्नो बिजनेस आइडिया प्रस्तुत गर्न चाहने उद्यमीका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । हिमालय टीभीको अफिसियल वेबसाइटमा रहेको फर्म भरेर इच्छुक उद्यमीले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

आवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, नेपालमा ब्यबसाय दर्ता भएको र न्यूनतम एउटा ब्यालेन्स-सीट कर कार्यालयमा पेश गरेको हुनुपर्ने सर्त रहेको हिमालय टेलिभिजनले जनाएको छ ।

दुई साताभित्र आवेदन दिने उद्यमीहरूको स्क्रिनिङ प्रक्रिया पूरा भएपछि बैशाखमा सुटिङ गर्ने तालिका रहेको हिमालय टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक श्याम कडेलले जानकारी दिए ।

पहिलो सिजनमा झण्डै ८० जना उद्यमीको बिजनेस आइडिया प्रसारण भएका थिए जसबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । यो सिजनमा करिव ५० करोड रुपैयाँ लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको कार्यकारी निर्देशक कडेलले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता ठग्ने ३ पसललाई वाणिज्य विभागको कारबाही

समानुपातिक सांसद : ३७ जिल्लामा शून्य, १७ जना काठमाडौंका मात्रै

निर्देशित कर्जामा राष्ट्र बैंक लचक, कर्जा सीमा ५ प्रतिशत बिन्दु घट्यो 

जनसंख्याको अनुपातमा भएन दलित प्रतिनिधित्व

चुनाव हारेका खनाल धन्यवाद दिन गाउँगाउँमा

ग्यास सिलिन्डरमाथि बसेको फोटो सेयर गर्दै प्रियंका : चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

