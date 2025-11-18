भेडेटार-रवि-राँके सडक सञ्चालनमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते ११:५४

४ चैत, धनकुटा । पहिराका कारण ६ दिनदेखि बन्द रहेको धनकुटा र पाँचथर जोड्ने भेडेटार–रवि–राँके सडक बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

उक्त सडकअन्तर्गत साँगुरीगढी गाउँपालिका ३ नाम्जे नजिक गत शुक्रवार बिहानदेखि पहिरो गएपछि यातायात अबरुद्ध बनेको थियो । करिब तीन सय मिटर क्षेत्रमा पहिरोका कारण थुप्रिएको माटो ढुंगा पन्छाएपछि बुधबार बिहानदेखि यातायात सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख शरतकुमार थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

भेडेटार–रवि–राँके सडक निर्माणको जिम्मा लिएका भारतीय कम्पनी एप्को इन्फ्रा टेकले स्काभेटर तथा जेसीभी लगायतका उपकरण सहित नेपाल प्रहरी समेतको प्रयासमा यातायात खुलेको हो । सडकमा धरान तथा धनकुटाबाट चौबिसे क्षेत्र र पाँचथरसम्म नियमित यातायात सञ्चालन हुने गर्दछ । उक्त सडकमा बिहानदेखि गन्तव्यतर्फ यातायात चल्न थालेक छन् ।

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

