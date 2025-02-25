पीएम कप क्रिकेटका लागि कोशी प्रदेशको टोली घोषणा

४ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेटका लागि कोशी प्रदेशको टोली घोषणा भएको छ । कोशी प्रदेश क्रिकेट संघले सुजन थपलियाको कप्तानीमा पीएम कप खेल्ने १५ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो ।
टोलीमा सुजनसहित शाकिब हक, अंकित सुवेदी, फिर्दाेश अन्सरी, दीपेश कंडेल, सोनु अन्सरी, बिपिन कुमार महतो र शिवांश बजगाई छन् । यस्तै समिर कार्की, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम कामत, आशिष राना मगर, रोहन शाह, प्रभात किरण हाङ्खिन राई र सुमन श्रेष्ठले पनि टोलीमा स्थान बनाएका छन् ।
रिजर्भ खेलाडीको रुपमा छविलाल खड्का, कविराज खत्री, सोनु शर्मा, आकास शराफ र भुपाल डंगाल छन् । प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता चैत ७ गतेबाट सुरु हुँदैछ ।
प्रतियोगितामा ७ प्रदेशसहित ३ विभागीय गरी ११ टोली सहभागी हुनेछन् ।
