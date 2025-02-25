कमिन्सको अनुपस्थितिमा हैदराबादको कप्तानी किशनले गर्ने

- इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ का सुरुवाती खेलहरूमा सनराइजर्स हैदराबादको कप्तानी इशान किशनले गर्ने भएका छन्।
- प्याट कमिन्स ढाडको चोटबाट निको नभएकाले मार्च २३ सम्म टोलीमा नजोडिने र सुरुवाती तीन खेल गुमाउने सम्भावना छ।
- अभिषेक शर्मा उपकप्तान रहनेछन् र कमिन्स फिट भएपछि कप्तानी फेरि सम्हाल्नेछन्।
४ चैत, काठमाडौं । इन्डिन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ का सुरुवाती केही खेलमा सनराइजर्स हैदराबादको कप्तानी इशान किशनले गर्ने भएका छन्। नियमित कप्तान प्याट कमिन्स ढाडको चोटबाट पूर्ण रूपमा निको नभएकाले उनी सुरुवाती खेलहरू गुमाउने सम्भावना छ।
यस अवधिमा अभिषेक शर्मा उपकप्तान रहनेछन्। टोली स्रोतका अनुसार यो व्यवस्था अस्थायी मात्र हो र कमिन्स फिट भएपछि फेरि कप्तानी सम्हाल्नेछन्।
कमिन्स मार्च २३ मा टोलीसँग जोडिने अपेक्षा गरिएको छ। उनले भारतमै आएर रिकभरी प्रक्रियामा सामेल हुने र सिजनका कम्तीमा पहिलो तीन खेल गुमाउन सक्ने बताइएको छ।
हैदराबादले आफ्नो पहिलो खेल मार्च २८ मा बेंगलुरुमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुविरुद्ध खेल्नेछ। त्यसपछि अप्रिल २ मा कोलकाता नाइट राइडर्ससँग अवे खेल हुनेछ भने अप्रिल ५ मा लखनऊ सुपर जायन्ट्ससँग घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ।
२७ वर्षीय किशनले ११९ आईपीएल खेल खेलेका छन् भने अभिषेकले ७७ खेलमा सहभागिता जनाइसकेका छन्।
टोली व्यवस्थापनले कमिन्सको अनुपस्थितिमा किशन नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
