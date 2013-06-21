नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्छ : सुजाता कोइराला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेत्री सुजाता कोइरालाले छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
- गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १५औँ स्मृति दिवसमा नेत्री कोइरालाले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गिरिजाबाबुको भूमिका अहम रहेको उल्लेख गरिन्।
- नेत्री कोइरालाले कांग्रेसलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढ्न र युवालाई पार्टीका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने बताएकी छिन्।
७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला नेपालले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
शान्ति नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १५औँ स्मृति दिवसका अवसरमा जिपी कोइराला फाउण्डेशन भक्तपुरले आज आयोजना गरेको माल्यार्पण कार्यक्रममा उनले सन्तुलित परराष्ट्र नीति नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
‘छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्यो भने मुलुकमा अस्थिरता आउँदैन, मुलुक बचाउनका लागि अस्थिरता समाप्त पार्नुपर्छ, अरु मुलुकसँग पनि समान व्यवहार गर्नुपर्छ, कसैको पक्ष र कसैको विपक्षमा हामी लाग्नुहुँदैन,’ उनले भनिन् ।
नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने नेत्री कोइरालाको भनाइ थियो ।
नेत्री कोइरालाले सहमति, सहकार्य र एकतामार्फत सबै दललाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गिरिजाबाबुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताइन् ।
‘आफ्नो पार्टीका सयौँ कार्यकर्ता माओवादीबाट मारिँदा र आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा हार्ने निश्चित हुँदापनि देश जोगाउनका लागि तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गिरिजाबाबुले खेलेको भूमिका अहम रहेको थियो,’ नेत्री कोइरालाले भनिन्, ‘गिरिजाबाबु नभएको भए माओवादी शान्ति प्रक्रियामा नआउने उहाँको जिकिर थियो ।’
उनले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार पार्टी नेपाली कांग्रेस भएकाले कांग्रेसलाई एकतावद्ध बनाएर अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको बताइन् ।
कांग्रेस अहिलेपनि मुलुकमा बलियो शक्ति भएकाले निर्वाचन हार्देमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको नेत्री कोइरालाले बताइन् ।
‘कुनैपनि समस्याको समाधान कांग्रेसले गर्छ, विगतमा भएको गल्ती कमी कमजोरी महसुस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनले मुलुकको विकासका लागि अग्रज नेता बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्णशमशेर राणा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाले गरेको योगदानलाई सम्झनुपर्ने बताइन् ।
उनले भोलिको नेपाल भनेको युवाहरुको भएकाले पार्टीका हरेक निकायमा युवा प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् । रासस
