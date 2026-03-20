सिंहदरबारबाट बिदा भइन् प्रधानमन्त्री कार्की, बालुवाटारबाट सामान सारियो

नयाँ प्रधानमन्त्री आउन केही दिनमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जिम्मेवारी छाडिसकेकी हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १७:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति लिने र शपथ ग्रहण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
  • प्रधानमन्त्री कार्कीको परिवारले बालुवाटारस्थित निवासबाट सबै सामान टोखास्थित निजी निवासमा सारिसकेको छ र सुरक्षाकर्मीको टोली थपिने तयारी भइरहेको छ।

१० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की राजकीय जिम्मेवारीबाट अलग हुने तयारी गरेकी छन् । शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिने र त्यही दिन शपथ समेत गर्ने तयारी छ ।

जिम्मेवारी छाड्न केही दिनमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जिम्मेवारी छाडिसकेकी छन् ।

‘उहाँ अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नआउने जानकारी गराएर अनौपचारिक रुपमा बिदावारी हुनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्वद्ध एक उपसचिवले भने, ‘कर्मचारीहरुले बिदाइ गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर उहाँले मलाई बिदाइ गर्नु पर्दैन अनौपचारिक रुपमा नै जान्छु भन्नुभएको छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार, त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्की सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गएकी छैनन् । कार्यालयमा रहेका उनका सामान पनि सचिवालयका कर्मचारीहरुले लिएर गएका छन् ।

सबै सामान सारियो

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासबाट प्रधानमन्त्री कार्कीको परिवारले आफ्नो सामान टोखास्थित नीजि निवासमा सारिसकेको छ । केही दिनदेखि टोखास्थित कार्की निवासमा सुरक्षाकर्मीहरु राख्न आवश्यक पर्ने संरचना बनाउने गृहकार्य भइरहेको थियो ।

कार्की यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्रै थिइन् । अब पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले सुरक्षाका लागि उनको निवासमा सुरक्षाकर्मीको टोली थप्न लागिएको हो ।

‘उहाँहरुको सबैजसो सामान नीजि निवासमा सारिएको छ, उहाँहरु अब तत्काल टोखा सरिहाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको  शपथलगत्तै उहाँहरु सोझै नीजि निवासमा जाने तयारी छ ।’

 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
