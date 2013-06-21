रुखले च्यापिएर वृद्धको मृत्यु

पर्वतको बिहादी गाउँपालिका–१ बाच्छामा रुख काट्ने क्रममा ढलेको रुखले च्यापिएर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते २०:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पर्वतको बिहादी गाउँपालिका–१ बाच्छामा रुख काट्ने क्रममा ७५ वर्षीय पूर्णबहादुर दर्जीको मृत्यु भएको छ।
  • दर्जीलाइ उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल पर्वतमा ल्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले घटनास्थलमा पुगेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

१० चैत, पर्वत । पर्वतको बिहादी गाउँपालिका–१ बाच्छामा रुख काट्ने क्रममा ढलेको रुखले च्यापिएर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । स्थानीय ७५ वर्षीय पूर्णबहादुर दर्जीको आज दिउँसो मृत्यु भएको हो ।

घर नजिकै रहेको दगदगेको रुख काट्ने क्रममा सोही रुख ढलेर च्यापिँदा गम्भीर घाइते भएका दर्जीलाई उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल पर्वतमा ल्याइएकामा चिकित्सकले तत्कालै मृत घोषणा गरेका थिए ।

रुख ढलेर च्यापिएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वत र स्थानीय बाच्छा प्रहरी चौकीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।

दिउँसो ४ः३० मात्रै प्रदेश अस्पतालमा ल्याइपुर्‍याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरीक्षक दिनेश पौडेलले जानकारी दिए ।

घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः पर्वतका ग्रामीण क्षेत्रमा चुनावी चहलपहल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः पर्वतका ग्रामीण क्षेत्रमा चुनावी चहलपहल
पर्वतमा अर्जुन-पदमको तेस्रो भेट : सत्ताबाट फालिएका साझेदारलाई तेस्रो व्यक्तिको डर

पर्वतमा अर्जुन-पदमको तेस्रो भेट : सत्ताबाट फालिएका साझेदारलाई तेस्रो व्यक्तिको डर
पर्वतको मोदीखोलामा ‘आर्क ब्रिज’ निर्माण सुरु

पर्वतको मोदीखोलामा ‘आर्क ब्रिज’ निर्माण सुरु
पर्वतको भुरुङ्दीखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा

पर्वतको भुरुङ्दीखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा
पर्वतमा नेपालकै अग्लो हाइलाइनको सफल परीक्षण

पर्वतमा नेपालकै अग्लो हाइलाइनको सफल परीक्षण
पर्वतमा सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारको जमानत जफत

पर्वतमा सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारको जमानत जफत

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

