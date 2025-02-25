अरनिको यादवको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशले सुदूरपश्चिमलाई हरायो

- मधेश प्रदेशले पीएम कप क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ५ विकेटले पराजित गरेको छ।
- अरनिको यादवले ७८ बलमा ४६ रन बनाएर मधेशको जितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
- सुदूरपश्चिमले दिएको १६१ रनको लक्ष्य मधेशले ३३.४ ओभरमा पूरा गरेको थियो।
११ चैत, काठमाडौं । अरनिको यादवको अलराउन्ड प्रदर्शन मद्दतमा मधेश प्रदेशले पीएम कप क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पराजित गरेको छ ।
बुधबार वीरगन्जमा भएको खेलमा मधेशले सुदूरलाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो । सुदूरले दिएको १६१ रनको लक्ष्य मधेशले ३३.४ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
अरनिकोले संयमित ब्याटिङ गर्दै ७८ बलमा ९ चौकासहित अविजित ४६ रनको महत्त्वपूर्ण इनिङ खेले । मोहम्मद आदिल आलमले ३४ रन बनए । पवन सर्राफले २१ रन बनाए भने रुपेश सिंह १६ रनमा अविजित रहे ।
सुदूरका अशोक धामीले ३ विकेट लिँदा कप्तान शेर मल्लले २ विकेट लिए । पहिलो खेलमा चम्किएका हेमन्त धामीले विकेट निकाल्न सकेनन् ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले ४३.२ ओभरमा अलआउट हुँदै १६० रन बनाएको थियो ।
सुदूरका लागि अभिषेक पालले सर्वाधिक ३३ रन बनाए भने किरण ठगुन्ना र नारायण जोशीले समान २३ रन बनाए ।
मधेशका अरनिकोले ७.२ ओभरमा २५ रन दिएर ३ विकेट लिए । प्रदिप पासवानले २ विकेट लिए भने रुपेश सिंह, आदिल आलम, आशिक बैठा र पवन सर्राफले १-१ विकेट लिए ।
प्रतियोगितामा मधेशले २ खेल खेल्दा पहिलो जित निकालेको हो । यसअघि कोशी प्रदेशसँगको खेल वर्षाले रद्द भएको थियो । पहिलो खेलमा कर्णालीलाई हराएको सुदूरले पहिलो हार बेहोरेको हो ।
