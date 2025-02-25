एन्फाको जवाफ कुर्दै राखेप

११ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेतृत्वलाई जवाफ कुरिरहेको छ ।
राखेपले मंगलबार एन्फालाई ‘कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ?’ भन्ने कारण सोध्दै २४ घण्टाको अल्टिमेटमसहित पत्र पठाएको थियो । राखेपले अहिले सोही पत्रको जवाफ कुरिरहेको हो ।
बुधबार साँझ ५ बजेसम्म एन्फाको जवाफ कुर्ने र त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने राखेपका एक कार्यकारी समितिले बताए ।
एन्फाले स्वीकृतीबिना निर्वाचन गर्न खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । राखेपले पटकपटक निर्वाचन स्थगित गर्न पत्र पठाएको थियो । तर, एन्फाले टेरेको छैन ।
