जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : आन्दोलनको मिथ्या सूचना फैलाउन डिस्कर्ड निर्णायक, यस्तो थियो संवाद

युथ अगेन्स्ट करप्सन नामको डिस्कर्ड सर्भरकफ एडमिन ‘हामी नेपाल’ रहेको थियो ।

२०८२ चैत ११ गते १७:४८

११ चैत, काठमाडौं । भदौं २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक भएको जाँचबुझ आयोगले औंल्याएको छ ।

आयोगले मिथ्या सूचना र घुसपैठको जोखिम शीर्षकमा छुट्टै घटना विश्लेषण गरेको छ । आन्दोलनमा क्रममा होस्टलमा बलात्कार भएको र मृत्यु संख्या बढाइचढाई गरिएको मिथ्या सूचना फैलिएको र त्यसले भीडलाई उत्तेजित बनाएको प्रतिवेदनमा छ ।

आन्दोलनकारी स्वयंले पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र अन्य स्वार्थ समूहको घुसपैठ हुनसक्ने आशंका गरेका थिए ।

यो आन्दोलनका क्रममा मुख्यत युवा हव र युथ अगेन्स्ट करप्सन नामका डिस्कर्ड सर्भर प्रयोग भएका थिए । युवा हव नामको सर्भर २२ गते बाटै नै एक्टिभ भएको थियो । यो सर्भरबाट विभिन्न ठाउँहरूको नाम राखि विभिन्न प्रयोजनका लागि च्यालनहरू निर्माण गरिएको थियो

त्यस्तै युथ अगेन्स्ट करप्सन नामको डिस्कर्ड सर्भरकफ एडमिन ‘हामी नेपाल’ रहेको थियो ।

ती सर्भरहरूमा भएका संवाद पनि जाँचबुझ आयोगले राखेको छ ।

जाँचबुझ आयोग डिस्कर्ड संवाद हामी नेपाल
