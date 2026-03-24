+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी प्रहरीको हेलिकप्टर विस्थापित गर्दै ‘गार्डियन’ ड्रोन, बजारमा ब्रिन्कको उदय

९११ आपतकालीन सेवाका लागि डिजाइन गरिएको यो ड्रोन ६० माइल प्रतिघण्टाको गतिमा उड्न सक्छ र यसको ब्याट्री क्षमता ६२ मिनेटसम्मको रहेको बताइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते २०:४६

११ चैत, काठमाडौं । सीएटलस्थित स्टार्टअप कम्पनी ‘ब्रिन्क’ले सार्वजनिक सुरक्षाको क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ आफ्नो नयाँ ड्रोन ‘गार्डियन’ सार्वजनिक गरेको छ ।

कम्पनीका संस्थापक २३ वर्षीय ब्लेक रेसनिकका अनुसार यो ड्रोन अमेरिकी प्रहरीले प्रयोग गर्ने परम्परागत हेलिकप्टरको विकल्प बन्ने क्षमता राख्दछ ।

९११ आपतकालीन सेवाका लागि डिजाइन गरिएको यो ड्रोन ६० माइल प्रतिघण्टाको गतिमा उड्न सक्छ र यसको ब्याट्री क्षमता ६२ मिनेटसम्मको रहेको बताइएको छ ।

यस ड्रोनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसमा जडान गरिएको ’स्टारलिंक’ प्यानल हो, जसका कारण यो विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि इन्टरनेटमा जोडिन सक्छ ।

‘गार्डियन’ मा ४ के क्यामेरा, थर्मल इमेजिङ र शक्तिशाली लाउडस्पिकर जडान गरिएको छ, जसले निकै उचाइबाट पनि गाडीको लाइसेन्स प्लेट स्पष्टसँग पढ्न सक्ने क्षमता राख्दछ । साथै, यसको ‘चार्जिङ नेस्ट’ बाट आफैँ ब्याट्री परिवर्तन हुनुका साथै आपतकालीन अवस्थाका लागि ‘डिफिब्रिलेटर’ र जीवनरक्षक औषधिहरू समेत पुरÞ्याउन सकिने देखिन्छ ।

साम अल्टम्यान जस्ता दिग्गज लगानीकर्ताहरूको साथ पाएको ब्रिन्कको भ्यालुएसन अहिले आधा अर्ब डलर पुगेको छ ।

अमेरिकी प्रशासनले चिनियाँ ड्रोन निर्माता डीजेआईमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि रेसनिकले आफ्नो कम्पनीलाई ‘पश्चिमको डीजेआई’ बनाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

अमेरिकामा रहेका करिब २० हजार प्रहरी विभाग र ३० हजार दमकल कार्यालयहरूलाई लक्षित गर्दै रेसनिकले यो क्षेत्रमा ६ देखि ८ अर्ब डलरको बजार अवसर रहेको दाबी गरेका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अमेरिकी हेलिकप्टर गार्डियन ड्रोन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनसहित तीन वटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनसहित तीन वटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय
जेनजी आन्दोलन : यस्तो छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

जेनजी आन्दोलन : यस्तो छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा निकाय : अपूरो सूचना, समन्वय अभाव

जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा निकाय : अपूरो सूचना, समन्वय अभाव
स्वास्थ्य  क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दश अप्रेशन

स्वास्थ्य  क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दश अप्रेशन
बदनको वाचा : 'नेतृत्वले गलत गरे खबरदारी गर्छु'

बदनको वाचा : ‘नेतृत्वले गलत गरे खबरदारी गर्छु’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित