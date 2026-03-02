एचजेएनबीएलमा हाउण्ड्सको फराकिलो जित

११ चैत, काठमाडौं । केभीसी हाउण्ड्सले हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ मा फराकिलो जित हात पारेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा बुधबार भएको खेलमा केभिसी हाउण्ड्सले प्लेबक्स एरेनालाई १०५–७२ ले पराजित गर्दै लगातार पाँचौ जित हात पारेको छ ।
हाउण्ड्सले ८ खेलबाट १३ अंक जोडेको छ चौथो स्थानमा छ ।
हाउण्ड्सले चारै क्वाटरमा अग्रता लिएको थियो । पहिलो क्वाटरमा २२–१० को अग्रता लिएको हाउण्ड्सले दोस्रो क्वाटर २८–१५ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै हाफ टाइमसम्म ५०-२५ को अग्रता बनाएको थियो । तेस्रो क्वाटरमा ३४–२९ र चौथो क्वाटरमा २१–१८ को अग्रता लिएपछि हाउण्ड्सले फराकिलो जित हासिल गरेको हो ।
हाउण्ड्सका कप्तान विजय बुर्जाले सर्वाधिक २८ अंक स्कोर गरे । प्रसाङ ध्वज मास्के प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भए ।
मंगलबार राती भएको खेलमा गोल्डेनगेटले रोएललाई १०८–४६ को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । लिगमा गोल्डेनगेटको यो सातौँ जित हो ।
गोल्डेनगेटले ८ खेलबाट १५ अंक जोडेको छ ।
नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजनामा भईरहेको दोस्रो संस्करणको एचजेएनबीएलमा ८ टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
डबल राउण्ड रोविनका आधारमा हुने लिगमा कूल ५६ खेल हुनेछ । लिग चरणपछि शीर्ष चारमा रहने टोली प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन् । प्लेअफ अन्तर्गत लिगमा पहिलो र दोस्रो हुने टोलीबीच पहिलो क्वालिफायर हुनेछ भने लिगमा तेस्रो र चौथो हुने टोलीबीच एलिमिनेटर खेल हुनेछ । पहिलो क्वालिफायरमा पराजित टोली र एलिमिनेटरमा विजयी टोलीबीच दोस्रो क्वालिफायर हुनेछ । पहिलो र दोस्रो क्वालिफायरको विजेताबीच फाइनल खेल हुनेछ ।
प्रतियोगिताको विजेताले नगद ४ लाख प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले २ लाख र तेस्रो हुनेले १ लाख हात पार्नेछन् । यस्तै प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर (एमभिपी) घोषित हुनेलाई पनि आकर्षक पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेबाले जनाएको छ ।
