कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको भाडा सम्झौता छिटै हुन्छ : मन्त्री पोखरेल

त्रिवि क्रिकेट मैदान र नेपाल क्रिकेट संघबीचको पुन: भाडा सम्झौता हुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १५:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदान र नेपाल क्रिकेट संघबीचको भाडा सम्झौता छिटै हुने स्पष्ट पारेको छ।
  • मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि उपकुलपतिसहितको बैठकमा भाडा सम्झौता रिन्यू गर्ने निर्णय भएको बताए।
  • त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघबीचको करार सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । त्रिवि क्रिकेट मैदान र नेपाल क्रिकेट संघबीचको पुन: भाडा सम्झौता हुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री सस्मित पोखरेलले आजमात्रै त्रिविका उपकूलपतिसहितका उच्च पदाधिकारीसँग छलफल भएको र भाडा सम्झौता छिटै हुने बताएका हुन् ।

‘आज बिहान त्रिवि उपकुलपतिसहितको बैठक थियो । सकारात्मक कुरा भएको छ । खाली गराउने हैन । भाडा सम्झौता रिन्यू गर्ने हो ।राज्यका यत्रो लगानी भएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यकै संरचना हो । लिज पुन: एग्रिमेन्ट चाहिँ गराउनुपर्नेछ ।’

सरकारले थालेको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानअन्तर्गत त्रिविले गत ४ वैशाखमै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

त्यही निर्णयअनुसार त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गत सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई समेत पत्राचार गरेको छ । त्रिवि र क्यानबीचको करार सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ ।

क्रिकेट मैदान
त्यो डरलाग्दो र पीडादायी समयको साक्षी : नाटक ‘सेतो धरती’

कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट सिटौलालाई हटाउने तयारी

स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थले भन्यो– सम्मानजनक आय भएको मुलुक बनाउने आधार छन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वान

इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल

आईफोन १७ र आईफोन एयरमा चार्जिङ समस्या

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

