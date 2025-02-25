लिग २ : स्कटल्यान्डलाई हराउँदै अमेरिका शीर्षस्थानमा फर्कियो

- अमेरिका आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ मा स्कटल्यान्डमाथि ६ विकेटको जित निकाल्दै शीर्षस्थानमा फर्किएको छ।
- स्कटल्यान्डले दिएको १७० रनको लक्ष्य अमेरिकाले २७.१ ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो।
- अमेरिकाले अब शुक्रबार नेपालसँग खेल्नेछ, यो अमेरिकाको लिगमा पहिलो जित हो।
६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ को शीर्षस्थानमा फर्किएको छ । बुधबार भएको खेलमा स्कटल्यान्डमाथि ६ विकेटको जित निकाल्दै अमेरिका शीर्षस्थानमा फर्किएको हो ।
स्कटल्यान्डले प्रस्तुत गरेको १७० रनको लक्ष्य अमेरिकाले २७.१ ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो । स्मित पटेल र शयान जहांगिरले समान ३७ रन बनाए भने साइतेजा मुक्कामल्लाले ३५ रन बनाए ।मिलिन्द कुमार २४ रनमा अविजित रहे ।
स्कटल्यान्डका लागि ज्याक जार्भिस, ओलिभर डेभिडसन र माइकल लिस्कले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्ड ४३.३ ओभरमा १६९ रनमा अलआउट भएको थियो । मार्क वाटले सर्वाधिक ६६ रन बनाएर अन्तिम विकेटको रूपमा आउट भए ।
राम्रो सुरुवात गरेको भएपनि स्कटल्यान्डले मिडल ओभरमा राम्रो ब्याटिङ गर्न सकेन । ब्रान्डन म्याकमुलेनले ३२, म्याथ्यु क्रसले २० तथा फिनले म्याकरिथले १९ रन बनाए ।
अमेरिकाका लागि रुशिल उगारकरले ८.३ ओभरमा ४८ रन दिएर ४ विकेट लिए । सौरभ नेत्रभल्करले ३, शुभम रन्जानेले २ तथा हर्मीत सिंहले १ विकेट लिए ।
स्कटल्यान्डले शृङ्खलाका सुरुवाती दुई खेलमा जित निकाल्दा बाँकी दुई खेलमा पराजित भयो । अमेरिकाको भने पहिलो जित हो ।
जितपछि अमेरिकाको २७ खेलमा ३८ अंक भएको छ । ३२ खेलबाट समान अंक भएपनि नेट रन रेटमा स्कटल्यान्ड पछि पर्दै दोस्रो स्थानमा रहेको हो ।
अमेरिकाले अब शुक्रबार नेपालसँग खेल्नेछ ।
