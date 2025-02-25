आईसीसी महिला वरियता : बलिङमा मनिषाको २ स्थान सुधार

६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली महिला क्रिकेट टोलीकी बाँयाहाते स्पीनर मनिषा उपाध्यायले आईसीसी वरियतामा २ स्थान सुधार गरेकी छन् ।
आईसीसीले बुधबार अध्यावधि गरेको वरियता अनुसार मनिषा २ स्थान सुधार गरेर ९७औं स्थानमा उक्लिएकी हुन् । उनको रेटिङ अंक ३३१ छ ।
नेपालबाट बलिङ वरियताको शीर्ष १०० मा रहने उनी एकमात्र खेलाडी हुन् ।
अलराउन्डर वरियतामा पूजा महतो एक स्थान खस्किएर १००औं स्थानमा पुगेकी छन् ।
