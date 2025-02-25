काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि आठवटै टोली तयार

- काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आठ टोलीको सहभागितामा सुरु हुँदैछ।
- नेपालले पहिलो खेल जेठ ८ गते भारतसँग खेल्नेछ र नेपाली टोलीका कप्तान निरुता ठगुन्नाले तयारी राम्रो रहेको बताइन्।
- साविक विजेता भारतकी कप्तान नन्दनाले उपाधि रक्षाका लागि प्रयास गर्ने र कजाखस्तानकी कप्तान नतालियाले उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन्।
७ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार देखि काठमाडौंमा काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप सुरु हुँदैछ । च्याम्पियनसिपमा घरेलु टोली नेपालसहित ८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
नेपालसहित भारत, कीर्गिस्तान र माल्दिभ्स समूह ए मा छन् भने ईरान, काजखस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश समूह बीमा छन् । नेपालले पहिलो खेल जेठ ८ गते भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
सहभागी सबै टोलीले प्रतियोगिताको लागि तयार रहेको र राम्रो खेलको लागि उत्साहित रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार भएको प्रि म्याच कन्फेरेन्समा नेपाली टोलीका कप्तान निरुता ठगुन्नाले नेपालको तयारी राम्रो रहेको र घरेलु कोर्टमा खृल्दा दर्शकको राम्रो साथ हुने बताइन् । उनले पहिलो पटक नेपालको कप्तानी गर्दैछिन् । टिममा अनुभवी र नयाँ युवा खेलाडीहरुको समिश्रण राम्रो रहेको बताइन् ।
साविक विजेता भारतकी कप्तान नन्दनाले प्रतियोगिताको लागि छोटो तयारी भएपनि प्रतिस्पर्धात्मक खेल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यसपटक उपाधि रक्षाका लागि प्रयास गर्ने बताइन् ।
कजाखस्तानकी कप्तान नतालियाले यश प्रतियोगिताको लागि दुई हप्ताको मात्र तयारी भएपनि उपाधि जित्ने लक्ष्य भएको बताइन् ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ
