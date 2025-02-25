काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : कीर्गिस्तान विरुद्ध नेपाल सोझो सेटमा विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा कीर्गिस्तानलाई २५-१८, २५-२०, २५-१३ ले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पारेको छ।
- नेपालले २ खेलबाट ४ अंक जोड्दै समूह ए मा दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ र सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनाएको छ।
- नेपालले समूहको अन्तिम खेल आइतबार माल्दिभ्ससँग खेल्नेछ र जितेमा सेमिफाइनल पुग्नेछ।
९ जेठ, काठमाडौं । घरेलु टोली नेपालले काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा पहिलो जित हात पारेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा शनिबार भएको समूह ए को खेलमा नेपालले कीर्गिस्तानलाई सोझो सेटमा हराउँदै सेमिफाइनल सम्भावना कायम राखेको छ ।
नेपालले कीर्गिस्तानलाई २५-१८, २५-२०, २५-१३ ले पराजित गरेको हो । नेपालका लागि मिडल ब्लकर सुमित्रा रेग्मीले सर्वाधिक १९ अंक जोडिन् । उनी प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भइन् ।
जितपछि नेपालले २ खेलबाट ४ अंक जोड्दै समूह ए मा दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ र सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
नेपाल पहिलो खेलमा भारतसँग ३-२ ले पराजित हुँदा १ अंक जोडेको थियो । कीर्गिस्तानको भने यो पहिलो हार हो । कीर्गिस्तानको २ खेलबाट ३ अंक छ ।
अब नेपालले समूहको अन्तिम खेल आइतबार माल्दिभ्ससँग खेल्नेछ । नेपालले माल्दिभ्सलाई पराजित गरेमा सेमिफाइनल पुग्नेछ ।
कीर्गिस्तानले भने सोमबार भारतसँग खेल्नेछ ।
