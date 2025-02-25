एलपीएल : सन्दीप र दीपेन्द्र जाफ्ना किंग्समा, भुर्तेल कोलोम्बोमा अनुबन्ध

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपालका सन्दीप लामिछानेसहित तीन क्रिकेटर श्रीलंकामा हुने लंका प्रिमियर लिग (एलपीएल) २०२६ मा अनुबन्ध भएका छन् ।
लेग स्पीनर सन्दीपलाई चार पटकको च्याम्पियनसिप जाफ्ना किंग्सले अनुबन्ध गरेको हो । सोमबार भएको ड्राफ्टबाट जाफ्नाले विदेशी खेलाडीको सूचीबाट सन्दीपलाई छनोट गरेको हो । सन्दीपलाई जाफ्नाले २० हजार डलरमा अनुबन्ध गरेको हो । यस्तै नेपालकै अन्य दुई खेलाडी दीपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेल पनि एलपीएलका लागि अनुबन्धित भएका छन् ।
नेपाल टी२० टिमका कप्तान समेत रहेका दीपेन्द्रलाई जाफ्नाले नै एसोसिएट कोटामा अनुबन्ध गरेको हो भने ओपनर भुर्तेललालाई कोलोम्बो काप्सले एसोसिएट कोटामा अनुबन्ध गरेको हो ।
भुर्तेल पहिलो पटक कुनै पनि विदेशी फ्रेन्चाइज लिगमा अनुबन्ध भएका हुन् ।
एलपीएल २०२६ जुलाई १७ देखि अगष्ट ८ सम्म सञ्चालन हुनेछ । लिगमा पाँच टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
