बिटुमिन आयातमा अधिकतम भन्सार छुट, बहुमूल्य धातु तथा गहनामा १५ प्रतिशत भन्सार 

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- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १३ वस्तुको भन्सार माफी गर्दै ३ सय १७ वस्तुको भन्सार घटाएको छ ।
- सरकारले प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ५० प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
- बहुमूल्य धातु तथा गहना आयातको भन्सार दर १५ प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएसँगै भन्सार दरहरू चलाएको छ । बजेट मार्फत सरकारले ५० प्रतिशत बिन्दुसम्म भन्सार बढाइ २५ प्रतिशतसम्म घटाएको हो ।
१५ जेठमा ल्याएको आगामी आव बजेट लगत्तै अर्थात् १६ गतेदेखि भन्सार दर परिवर्तन भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत बिटुमिन आयातमा २५ प्रतिशतसम्मको भन्सार घटाएको छ ।
चालु आव अर्थात् १४ जेठसम्म बिटुमिन आयातमा सरकारले सार्क मुलुकबाट ल्याएको खण्डमा ११.२५ र अन्य मुलुकका हकमा ३० प्रतिशत भन्सार कायम गरेको थियो । १६ जेठदेखि बिटुमिन आयातमा सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाएको छ ।
सरकारले प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ५० प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ । चालु आव ३० प्रतिशत भन्सार रहेको प्रशोधित सुर्तीको मूल्यमा ८० प्रतिशत भन्सार कायम गरेको हो ।
त्यसैगरी बहुमूल्य धातु र त्यसका गहनाका हकमा भन्सार दर १५ प्रतिशत सम्मले बढाएको छ । १४ जेठसम्म बहुमूल्य धातु तथा गहना आयातमा सार्क मुलुकका हकमा ९.५ र अन्यका हकमा १५ प्रतिशत भन्सार कायम थियो । आगामी आवको बजेटपछि यस्तो दर १५ प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारकाले आगामी आवको बजेट ल्याएसँगै १३ वस्तुको भन्सार माफी गरेको छ । भन्सार माफी भएका वस्तुमा विद्युतीय चुलो लगायत छन् ।
त्यसैगरी ३ सय १७ वस्तुको भन्सार घटाएको छ भने १ सय ८ वस्तुमा लाग्ने भन्सार बढाएको छ । भन्सार बढ्ने सुर्तीजन्य वस्तु, रक्सी, सवारीसाधन लगायत छन् । सरकारले भन्सार घटाएका वस्तुमा दूध, दुधजन्य पदार्थ, कफी, केक लगायत आयातमा भन्सार घटेको हो ।
केमा कति परिवर्तन भयो भन्सार दर ?
|भन्सार पैठारी महसुल दर
|पुरानो पैठारी महसुल दर
|नयाँ पैठारी महसुल दर
|शीर्षक
|उपशीर्षक
|वस्तुको विवरण
|SAARC मुलुकबाट (%)
|अन्य मुलुकबाट (%)
|SAARC मुलुकबाट (%)
|अन्य मुलुकबाट (%)
|०४.०२
|गाढा पारिएको वा चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ हालिएको दूध र तर।
|०४०२.१०.१०
|चिल्लो हटाइएको दूध (स्किम्ड मिल्क)
|४०
|४०
|30
|30
|०४०२.१०.९०
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|०४०२.२१.००
|चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको
|४०
|४०
|30
|30
|०४०२.२९.९०
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|०४०२.९१.००
|चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको
|४०
|४०
|30
|30
|०४०२.९९.००
|अन्य
|क़
|४०
|30
|30
|०४.०५
|दूधबाट निकालिएका नौनी तथा अन्य स्नेह (फ्याट वा चिल्लो पदार्थहरू) र तेलहरू (आयल्स); दुग्ध विस्तरण (डेरी स्प्रेड्स)।
|०४०५.१०.००
|नौनी (बटर)
|४०
|४०
|30
|30
|०४०५.२०.००
|दुग्ध विस्तरण (डेरी स्प्रेड्स)
|४०
|४०
|30
|30
|०४०५.९०.१०
|घिउ
|४०
|४०
|30
|30
|०४०५.९०.९०
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|०९.०१
|कफी, भुटेको वा नभुटेको वा क्याफिन (क्षारतत्व)छुट्याएको वा नछुट्याएको; कफीको ढुटो र बोक्रा; कुनै पनि अनुपातमा कफीको मात्रा रहेका कफीका प्रतिस्थापकहरू।
|०९०१.११.००
|कफी, नभुटेको – क्याफिन नछुट्याएको
|४०
|४०
|30
|30
|०९०१.१२.००
|कफी, नभुटेको – क्याफिन छुट्याएको
|४०
|४०
|30
|30
|०९०१.२१.००
|कफी, भुटेको – क्याफिन नछुट्याएको
|४०
|४०
|30
|30
|०९०१.२२.००
|कफी, भुटेको – क्याफिन छुट्याएको
|४०
|४०
|30
|30
|०९०१.९०.००
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|०९.०२
|चिया, स्वादिष्ट बनाइएको वा नबनाइएको।
|०९०२.१०.००
|नअमिल्याइएको (फर्मेन्ट नगरेको) ३ के.जी.भन्दा बढी वजन नभएको कच्चा प्याकिङ्गमा भएको हरियो चिया (ग्रीन टी)
|४०
|४०
|30
|30
|०९०२.२०.००
|नअमिल्याइएको अन्य हरियो चिया (ग्रीन टी)
|४०
|४०
|30
|30
|०९०२.३०.००
|३ के.जी.भन्दा बढी वजन नभएको कच्चा प्याकिङ्गमा भएको अमिल्याइएको (फर्मेन्टेड) कालो चिया (ब्लाक टी) र आंशिक रूपले अमिल्याइएको चिया
|४०
|४०
|30
|30
|०९०२.४०.००
|अमिलो पारेको अन्य कालो चिया (ब्लाक टी) र आंशिक रूपमा अमिल्याइएको अन्य चिया
|४०
|४०
|30
|30
|१७.०४
|कोको नपरेको चिनीको मिठाई (सेतो चकलेट सहित)।
|१७०४.१०.००
|चिनीले छोपेको वा नछोपेको वा मिठो लेप लगाएको वा नलगाएको चुइँगम
|४०
|४०
|30
|30
|१७०४.९०.००
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|१८.०६
|चकलेट र अरू कोको मिसिएका खाद्य परिकारहरू।
|१८०६.१०.००
|कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ हालेको
|४०
|४०
|30
|30
|१८०६.२०.००
|२ केजी भन्दा बढी तौलको ढिक्का (ब्लक), बाक्लो पाता (स्ल्याब) वा डण्डी (बार) को रूपमा रहेका अन्य परिकारहरू वा २ केजी भन्दा बढी तौल भएको तरल, माडा, धुलो, दानादार वा अन्य ठूलो परिमाण (बल्क) को रूपमा भाँडोमा राखिएको वा तुरुन्त वेष्टन गरिएको
|४०
|४०
|30
|30
|१८०६.३१.००
|अन्य, ढिक्का, बाक्लो पाता वा डण्डीको रूपमा – भरिएको
|४०
|४०
|30
|30
|१८०६.३२.००
|अन्य, ढिक्का, बाक्लो पाता वा डण्डीको रूपमा – नभरिएको
|४०
|४०
|30
|30
|१८०६.९०.१०
|पूर्णतः निःस्नेहित आधारमा गणना गर्दा तौलमा कोकोको मात्रा ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएको वा पूर्ण रूपमा चकलेटले बाहिरपट्टि लेपित गरिएको शीर्षक १९.०४ का उत्पादनहरू
|४०
|४०
|30
|30
|१८०६.९०.९०
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|१९.०२
|स्पेगेटी, म्याकारोनी, नूडल्स, लजान्या, नाकी, रभिओली, क्यानलोनी जस्ता पकाइएका वा नपकाइएका, भरिएका वा नभरिएका पास्ता; तयार गरिएको वा नगरिएको कुसकुस।
|१९०२.११.००
|नपकाएको पास्ता, नभरेको – फुल हालेको
|४०
|४०
|30
|30
|१९०२.१९.००
|नपकाएको पास्ता, नभरेको – अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|१९०२.२०.००
|पकाएको वा नपकाएको वा अन्य प्रकारले तयार गरेको भरेको पास्ता
|४०
|४०
|30
|30
|१९०२.३०.००
|अन्य पास्ता
|४०
|४०
|30
|30
|१९०२.४०.००
|कुसकुस
|११.२५
|४०
|11.25
|30
|१९.०५
|कोको परेको वा नपरेको पाउरोटी, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट र अरू रोटी सम्बन्धी सामान; कम्युनियम, वेफर्स, औषधि भर्न हुने खाली क्याप्सुल, सिलिङ् वेफर्स, राइस पेपर र अन्य यस्तै उत्पादन।
|१९०५.१०.००
|झुरुम झुरुम हुने रोटी (क्रिप्स ब्रेड)
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.२०.००
|अदुवा हालेको रोटी (जिञ्जर ब्रेड) र यस्तै रोटी
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.३१.००
|गुलियो बिस्कुटहरू
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.३२.००
|वेफलहरू र वेफरहरू
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.४०.००
|दोहोराएर सेकाई कडा बनाइएको रोटी (रस्क), सेकाएको रोटी र यस्तै सेकाएका उत्पादनहरू
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.९०.२०
|कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजवल
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.९०.४०
|औषधीय प्रयोगको लागि उपयुक्त हुने किसिमको खाली क्यासे (एम्टी क्यासे)
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.९०.५०
|अन्यत्र उल्लेख नभएका बिस्कुटहरू
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.९०.६०
|केक, कुकिज र पेस्ट्री
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.९०.७०
|पाउरोटी
|४०
|४०
|30
|30
|कुरमुरे, चटपटे प्रकृतिका अन्य क्रिस्प सेभरी खाद्य उत्पादनहरू
|१९०५.९०.८९
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|१९०५.९०.९०
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|२०.०५
|सिर्का (भिनिगर) वा एसिटिक एसिडबाट भिन्दै किसिमबाट तयार वा सुरक्षित गरिएका, हिमीकृत नगरिएका अन्य वनस्पतिहरू (शीर्षक २०.०६ बाहेक)।
|२००५.२०.१०
|आलु – आलुचिप्स
|18.5
|४०
|18.5
|30
|२१.०६
|अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका खाद्य परिकारहरू।
|अन्य
|२१०६.९०.२०
|सुर्ती रहित पान मसला
|४०
|४०
|30
|30
|२१०६.९०.६०
|सुर्ती रहित सुगन्धित सुपारी
|प्र.कि रु १००
|प्र.कि रु १००
|30
|30
|२१०६.९०.९२
|हर्बल टी
|४०
|४०
|30
|30
|२१०६.९०.९५
|गम बेस
|३०
|३०
|20
|20
|२१०६.९०.९६
|खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएका शिशु वा साना केटाकेटीले खाने परिकार
|–
|–
|20
|20
|२२.०१
|पानी, प्राकृतिक वा कृत्रिम खनिज पानी र वायु प्रवाहित पानी (एरेटेड वाटर) समेत, चिनी वा अन्य गुलियो पाने पदार्थ नहालेको र स्वादिष्ठ नबनाइएको; बरफ र हिउँ।
|२२०१.१०.१०
|खनिज पानी (मिनरल वाटर)
|40
|40
|30
|30
|२२०१.१०.२०
|वायुप्रवाहित पानी (एरेटेड वाटर)
|40
|40
|30
|30
|२२०१.१०.९०
|अन्य
|40
|40
|30
|30
|२२०१.९०.००
|अन्य
|40
|40
|30
|30
|२२.०२
|पानी, खनिज पानी र वायु प्रवाहित पानी (एरेटेड वाटर) समेत, चिनी वा अन्य गुलियो पाने पदार्थ हालेको वा स्वादिष्ठ बनाइएको, र अन्य अल्कोहल रहित पेय पदार्थहरू (शीर्षक २०.०९ को फल, काष्ठफल वा वनस्पतिको रस बाहेक)।
|२२०२.१०.००
|पानी, खनिज पानी र वायु प्रवाहित पानी समेत, चिनी वा अन्य गुलियो पाने पदार्थ हालेको वा स्वादिष्ठ बनाइएको
|40
|40
|30
|30
|२२०२.९१.००
|अल्कोहल रहित बीयर
|40
|40
|30
|30
|२२०२.९९.१०
|एनर्जी ड्रिङ्क्स्
|प्र.लि रु १००
|प्र.लि रु १००
|30
|30
|२२०२.९९.२०
|हल्का पेयपदार्थ
|प्र.लि रु ४०
|प्र.लि रु ४०
|30
|30
|२२०२.९९.३०
|बास्नायुक्त दूधका
|प्र.लि रु ४०
|प्र.लि रु ४०
|30
|30
|२२०२.९९.९०
|अन्य
|40
|40
|30
|30
|२२.०६
|अन्य खमिरीकृत (फर्मेन्टेड) पेय पदार्थहरू (उदाहरणको लागि, साइडर, पेरी, मिड, साके); खमिरीकृत पेय पदार्थका मिश्रणहरू र खमिरीकृत पेय पदार्थ र अलकोहल रहित पेय पदार्थका मिश्रणहरू, अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका।
|उपशीर्षक २२०६.००.२० को सट्टा देहाएको उपशीर्षक राखिएको छ
|२२०६.००.२१
|सेम्पेन, साइडर
|४०
|४०
|80
|80
|२२०६.००.२९
|सेरी, मिड, पेरी
|४०
|४०
|80
|80
|२२०६.००.५१
|अन्य ताजा फलफुलबाट बनेका वाइन – १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको
|४०
|४०
|80
|80
|२२०६.००.५२
|अन्य ताजा फलफुलबाट बनेका वाइन – १२ प्रतिशतभन्दा बढी १७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको
|४०
|४०
|80
|80
|२२०६.००.५९
|अन्य ताजा फलफुलबाट बनेका वाइन – १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको
|४०
|४०
|80
|80
|२४.०२
|सुर्ती वा सुर्तीको प्रतिस्थापकबाट बनेका सिगार, सेरूट, सानो सिगार (सिगारिलो) र चुरोट।
|२४०२.१०.००
|सुर्ती भएका सिगार, सेरूट र सानो सिगार (सिगारिलो)
|प्र.हजार खिल्ली रु.९०००
|प्र.हजार खिल्ली रु.९०००
|प्र.हजार खिल्ली रु.12000
|प्र.हजार खिल्ली रु.12000
|२४०२.२०.१०
|सुर्ती भएको चुरोट (सिगरेट) – फिल्टर नभएको
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|२४०२.२०.२१
|सुर्ती भएको चुरोट – फिल्टर भएको, ७० मि.मि. सम्मको लम्बाइको
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|२४०२.२०.२२
|सुर्ती भएको चुरोट – फिल्टर भएको, ७० भन्दा बढी ७५ मि.मि. सम्म लम्बाइको
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|२४०२.२०.२३
|सुर्ती भएको चुरोट – फिल्टर भएको, ७५ भन्दा बढी ८५ मि.मि. सम्म लम्बाइको
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|२४०२.२०.२४
|सुर्ती भएको चुरोट – फिल्टर भएको, ८५ मि.मि. भन्दा बढी लम्बाइको
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|अन्य
|२४०२.९०.१०
|तयारी बिँडी
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.४५००
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|प्र.हजार खिल्ली रु.6000
|२४०२.९०.२०
|सबै प्रकारका सिगार
|प्र.हजार खिल्ली रु.९०००
|प्र.हजार खिल्ली रु.९०००
|प्र.हजार खिल्ली रु.12000
|प्र.हजार खिल्ली रु.12000
|२४०२.९०.९०
|अन्य
|प्र.हजार खिल्ली रु.९०००
|प्र.हजार खिल्ली रु.९०००
|प्र.हजार खिल्ली रु.12000
|प्र.हजार खिल्ली रु.12000
|२४.०३
|अन्य निर्मित (म्यानुफ्याक्चर्ड) सुर्ती र निर्मित (म्यानुफ्याक्चर्ड) सुर्तीका प्रतिस्थापकहरू; “समरुपी (होमाजिनाइज्ड)” वा “पुनर्निर्मित (रिकन्स्टिचूएटेड)” सुर्ती; सुर्तीको सार र सत्त्वहरू।
|२४०३.१९.२०
|चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्ती
|३०
|३०
|80
|80
|२४०३.१९.९०
|अन्य
|३०
|३०
|80
|80
|२४०३.९१.००
|समरुपी (होमाजिनाइज्ड) वा पुनर्निर्मित (रिकन्स्टिचूएटेड) सुर्ती
|३०
|३०
|80
|80
|२४०३.९९.२०
|खुद्रा बिक्रीका लागि नराखिएको काटिएको सुर्ती (कट् टोबाको); धुलो सुर्ती (डस्ट टोबाको)
|80
|80
|80
|80
|२४.०४
|दहन नगरी सासले तान्ने उद्देश्यले बनाइएका सुर्ती, पुनर्निर्मित सुर्ती, निकोटिन, सुर्ती वा निकोटिनका प्रतिस्थापकहरू भएका उत्पादनहरू; मानिसको शरीरमा निकोटिन प्रवेश गराउने उद्देश्यले बनाइएका अन्य निकोटिन भएका उत्पादनहरू।
|२४०४.११.००
|सुर्ती वा पुनर्निर्मित सुर्ती भएको
|४०
|४०
|30
|30
|२४०४.१२.१०
|विद्युतीय चुरोट (भेप)
|४०
|४०
|30
|30
|२४०४.१२.९०
|अन्य (निकोटिन भएको)
|४०
|४०
|30
|30
|२४०४.१९.००
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|२४०४.९१.००
|मुखबाट (ओरल) प्रयोगका लागि
|४०
|४०
|30
|30
|२४०४.९२.००
|छालाको माध्यमबाट (ट्रान्सडर्मल) प्रयोगका लागि
|४०
|४०
|30
|30
|२४०४.९९.००
|अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|२७.१०
|कच्चा (क्रुड) बाहेकको पेट्रोलियम तेल र बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेल; अन्यत्र निर्दिष्ट वा समावेश नभएका, तौलमा ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेल वा बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेल भएका तयारी वस्तुहरू; रद्दी तेल (वेष्ट आयल) हरू।
|२७१०.१९.९५
|लिक्विड प्याराफिन आयल
|२०
|२०
|15
|15
|२७.११
|पेट्रोलियम ग्याँसहरू र अन्य ग्याँसयुक्त हाइड्रोकार्बनहरू।
|२७११.११.००
|प्राकृतिक ग्याँस (तरलीकृत)
|१४
|१५
|10
|10
|२७११.२१.००
|प्राकृतिक ग्याँस (ग्याँस अवस्थाका)
|१४
|१५
|10
|10
|२८.०१
|फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन।
|२८०१.२०.००
|-आयोडिन
|६
|१०
|5
|5
|२८०१.३०.००
|-फ्लोरिन; ब्रोमिन
|६
|१०
|5
|5
|२८.०२
|२८०२.००.००
|गन्धक, ऊर्ध्वपातित (सब्लाइम्ड) वा थेग्रो पारिएको (प्रिसिपिटेटेड); अमणिभीय (कोलोइडल) सल्फर।
|६
|१०
|5
|5
|२८.०४
|हाइड्रोजन, दुलर्भ ग्यासाँहरू र अन्य गैरधातुहरू।
|२८०४.१०.००
|-हाइड्रोजन
|६
|१०
|5
|5
|-दुलर्भ ग्याँसहरू:
|२८०४.२१.००
|–आर्गोन
|६
|१०
|5
|5
|२८०४.२९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८०४.३०.००
|–नाइट्रोजन
|६
|१०
|5
|5
|२८०४.५०.००
|-बोरान; टेलुरियम
|६
|१०
|5
|5
|-सिलिकनः
|२८०४.६१.००
|–तौलमा सिलिकन ९९.९९ प्रतिशतभन्दा कम नभएको
|६
|१०
|5
|5
|२८०४.६९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८०४.७०.००
|-फस्फोरस
|६
|१०
|5
|5
|२८०४.८०.००
|-आर्सेनिक
|६
|१०
|5
|5
|२८०४.९०.००
|-सेलिनियम
|६
|१०
|5
|5
|२८.०५
|क्षार वा क्षारीय-मृत्तिका धातुहरू; दुलर्भ मृत्तिका-धातुहरू, अन्तर मिश्रण वा मिसावटहरू भएका वा नभएका स्क्यान्डियम र इट्रियम; पारो (मर्करी)।
|२८.०६
|हाइड्रोजन क्लोराइड (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल); र क्लोरोसल्फ्युरिक अम्ल।
|२८०६.१०.००
|-हाइड्रोजन क्लोराइड (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल)
|७
|१५
|७.२५
|10
|२८.०७
|२८०७.००.००
|सल्फ्युरिक अम्ल; ओसलयम।
|७
|१५
|७.२५
|10
|२८.११
|अन्य अप्राङ्गारिक अम्ल र गैरधातुका अन्य अप्राङ्गारिक अक्सिजनयुत यौगिकहरू।
|-अन्य अप्राङ्गारिक अम्लहरू:
|२८११.११.००
|–हाइड्रोजन फ्लोराइड (हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल)
|७
|१५
|७.२५
|10
|२८११.१२.००
|–हाइड्रोजन साइनाइड (हाइड्रोसाइअनिक अम्ल)
|७
|१५
|७.२५
|10
|२८११.१९.००
|–अन्य
|७
|१५
|७.२५
|10
|-गैरधातुका अन्य अप्राङ्गारिक अक्सिजन यौगिकहरू:
|–कार्बन डाइअक्साइड:
|२८११.२१.१०
|—रेफ्रिजेरेन्टका लागि (आर७४४)
|७
|१५
|७.२५
|10
|२८११.२१.९०
|—अन्य
|७
|१५
|७.२५
|10
|२८११.२२.००
|–सिलिकन डाइअक्साइड
|७
|१५
|७.२५
|10
|२८११.२९.००
|–अन्य
|७
|१५
|७.२५
|10
|२८.१२
|हेलाइडहरू र गैरधातुका हेलाइड अक्साइडहरू।
|-क्लोराइडहरू र क्लोराइड अक्साइडहरू:
|२८१२.११.००
|–कार्बोनाइल डाइक्लोराइड (फोस्जेन)
|६
|१०
|5
|5
|२८१२.१२.००
|–फोस्फोरस अक्सिक्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१२.१३.००
|–फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१२.१४.००
|–फोस्फोरस पेन्टाक्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१२.१५.००
|–सल्फर मोनोक्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१२.१६.००
|–सल्फर डाइक्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१२.१७.००
|–थियोनाइल क्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१२.१९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८१२.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८.१३
|गैरधातुका सल्फाइडहरू; व्यापारिक फस्फोरस ट्राईसल्फाइड।
|२८१३.१०.००
|-कार्बन डाइसल्फाइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१३.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८.१६
|म्याग्नेसियमको हाइड्रोक्साइड र परक्साइड; स्ट्रोन्टियम वा बेरियमका अक्साइडहरू, हाइड्रोक्साइडहरू र परक्साइडहरू।
|२८१६.१०.००
|-म्याग्नेसियमको हाइड्रोक्साइड र परअक्साइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१६.४०.००
|-स्ट्रोन्टियम वा बेरियमका अक्साइडहरू, हाइड्रोक्साइडहरू र परअक्साइडहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८.१८
|रासायनिक तवरले परिभाषित भएको वा नभएको कृत्रिम कोरन्डम; आलुमिनियम अक्साइड; आलुमिनियम हाइड्रोक्साइड।
|२८१८.१०.००
|-रासायनिक तवरले परिभाषित भएको वा नभएको कृत्रिम कोरन्डम
|६
|१०
|5
|5
|२८१८.२०.००
|-कृत्रिम कोरन्डम बाहेकको आलुमिनियम अक्साइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१८.३०.००
|-आलुमिनियम हाइड्रोक्साइड
|६
|१०
|5
|5
|२८.१९
|क्रोमियम अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू।
|२८१९.१०.००
|-क्रोमियम ट्राइअक्साइड
|६
|१०
|5
|5
|२८१९.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८.२१
|आइरन अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू; फेरिक अक्साइडको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको फलामको योग (कम्बाइण्ड आइरन) तौलमा ७० प्रतिशत वा बढी भएको मृत्तिका रङ्गहरू (अर्थकलर)।
|२८२१.१०.००
|-आइरन अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू
|७.२५
|१५
|७.२५
|10
|२८२१.२०.००
|-मृत्तिका रङ्गहरू (अर्थकलर)
|७.२५
|१५
|७.२५
|10
|२८.२५
|हाइड्राजिन र हाइड्रक्सिलामिन र तिनीहरूका अप्राङ्गारिक लवणहरू; अन्य अप्राङ्गारिक क्षारहरू; अन्य धातुका अक्साइड, हाइड्रोक्साइडहरू र पेरोअक्साइडहरू।
|२८२५.१०.००
|-हाइड्राजिन र हाइड्रक्सिलामिन र तिनीहरूका अप्राङ्गारिक लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८२५.२०.००
|-लिसियम अक्साइड र हाइड्रोक्साइड
|६
|१०
|5
|5
|२८२५.३०.००
|-भेनेडियम अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८२५.४०.००
|-निकल अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८२५.५०.००
|-कपर अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८२५.६०.००
|-जर्मेनियम अक्साइडहरू र जिकोनियम डाइअक्साइडहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८२५.७०.००
|-मोलिब्डेनम अक्साइडहरू र हाइड्रोक्साइडहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८२५.८०.००
|-एन्टिमोनी अक्साइडहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८२५.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८.२६
|फ्लोराइडहरू; फ्लोरोसिलिकेटहरू, फ्लोरोएल्युमिनेटहरू र अन्य जटिल फ्लोरिन लवणहरू।
|-फ्लोराइडहरू:
|२८२६.१२.००
|–आलुमिनियमको
|६
|१०
|5
|5
|२८२६.१९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८२६.३०.००
|-सोडियम हेक्साफ्लुरोआलुमिनेट (सिन्थेटिक क्रियोलाइट)
|६
|१०
|5
|5
|२८२६.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८.२७
|क्लोराइडहरू, क्लोराइडअक्साइडहरू र क्लोराइड हाइड्रोक्साइडहरू; ब्रोमाइडहरू र ब्रोमाइड अक्साइडहरू; आयोडाइडहरू र आयोडाइड अक्साइडहरू।
|२८२७.१०.००
|-एमोनियम क्लोराइड (नौसादर)
|६
|१०
|5
|5
|२८२७.२०.००
|-क्याल्सियम क्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|-अन्य क्लोराइडहरू:
|२८२७.३१.००
|–म्याग्नेसियमको
|६
|१०
|5
|5
|२८२७.३२.००
|–एलुमिनियमको
|६
|१०
|5
|5
|२८२७.३५.००
|–निकलको
|६
|१०
|5
|5
|२८२७.३९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|-क्लोराइड अक्साइड र क्लोराइड हाइड्रोक्साइडहरू:
|२८२७.४१.००
|–कपरको
|६
|१०
|5
|5
|२८२७.४९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|-ब्रोमाइडहरू र ब्रोमाइड अक्साइडहरू:
|२८२७.५१.००
|–सोडियम वा पोटासियमका ब्रोमाइडहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८२७.५९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८२७.६०.००
|-आयोडाइडहरू र आयोडाइड अक्साइडहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८.२८
|हाइपोक्लोराइटहरू; व्यापारिक क्याल्सियम हाइपोक्लोराइट; क्लोराइटहरू, हाइपोब्रोमाइटहरू।
|२८२८.१०.००
|-व्यापारिक क्याल्सियम हाइपोक्लोराइट, अन्य क्याल्सियम हाइपोक्लोराइटहरू
|७.२५
|१५
|७.२५
|10
|२८२८.९०.००
|-अन्य
|७.२५
|१५
|७.२५
|10
|२८.२९
|क्लोरेटहरू र परक्लोरेटहरू; ब्रोमेट र परब्रोमेटहरू; आयोडेटहरू र परआयोडेटहरू।
|-क्लोरेटहरू:
|२८२९.११.००
|–सोडियमको
|६
|१०
|5
|5
|२८२९.१९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८२९.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८.३९
|सिलिकेटहरू; व्यापारिक अल्काली मेटल सिलिकेटहरू।
|-सोडियमको:
|२८३९.११.००
|–सोडियम मेटासिलिकेटहरू
|७.२५
|१५
|७.२५
|10
|२८३९.१९.००
|–अन्य
|७.२५
|१५
|७.२५
|10
|२८३९.९०.००
|-अन्य
|७.२५
|१५
|७.२५
|10
|२८.४०
|बोरेटहरू; परअक्सोबोरेटहरू (परबोरेटहरू)।
|-डाइसोडियम टेट्राबोरेट (प्रशोधित बोरेक्स):
|२८४०.११.००
|–निर्जल
|६
|१०
|5
|5
|२८४०.१९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८४०.२०.००
|-अन्य बोरेटहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८४०.३०.००
|-पेरअक्सोबोरेटहरू (परबोरेटहरू)
|६
|१०
|5
|5
|२८.४१
|अक्सोमेटालिक वा परअक्सोमेटालिक अम्लका लवणहरू।
|२८४१.३०.००
|-सोडियम डाइक्रोमेट
|६
|१०
|5
|5
|२८४१.५०.००
|-अन्य क्रोमेटहरू र डाइक्रोमेटहरू; परअक्सोक्रोमेटहरू
|६
|१०
|5
|5
|-म्याङ्गनाइटहरू, म्याङ्गनेटहरू र परम्याङ्गनेटहरू:
|२८४१.६१.००
|–पोटासियम परम्याङ्गनेट
|६
|१०
|5
|5
|२८४१.६९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८४१.७०.००
|-मोलिब्डेटहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८४१.८०.००
|-टङ्गस्टेटहरू (वोल्फ्रेमेटहरू)
|६
|१०
|5
|5
|२८४१.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८.४२
|अप्राङ्गारिक अम्लहरू वा परअक्सोअम्लहरूका अन्य लवणहरू (रासायनिक तवरले परिभाषित गरिएको वा नगरिएको आलुमिनोसिलिकेटहरू समेत), एजाइडरू बाहेक।
|६
|१०
|२८४२.१०.००
|-दोबर वा जटिल सिलिकेटहरू, रासायनिक तवरले परिभाषित गरिएका वा नगरिएका आलुमिनोसिलिकेटहरू समेत
|६
|१०
|5
|5
|२८४२.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२८.४४
|रेडियोधर्मी रासायनिक तत्त्वहरू र रेडियोधर्मी आइसोटोपहरू (बिखण्डनीय (फिसाइल) वा उर्वर (फर्टाइल) रासायनिक तत्त्वहरू र आइसोटोपहरू समेत) र तिनीहरूका यौगिकहरू; यी उत्पादनहरू समावेश भएका मिश्रण र अवशेषहरू।
|६
|१०
|२८४४.१०.००
|-प्राकृतिक युरेनियम र यसका यौगिकहरू; प्राकृतिक युरेनियम वा प्राकृतिक युरेनियम यौगिक भएका मिश्रित धातु (अलोई) हरू, परिक्षेपण (डिस्पर्सन) हरू (समेट समेत), मृत्तिका उत्पादन र मिश्रणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८४४.२०.००
|-यू२३५ मा समृद्ध युरेनियम र यसका यौगिकहरू; प्लुटोनियम र यसका यौगिकहरू; यू २३५ मा समृद्ध युरेनियम, प्लुटोनियम वा यी उत्पादनका यौगिकहरू भएका मिश्रित धातु (अलोई) हरू, परिक्षेपण (डिस्पर्सन) हरू (समेट समेत), मृत्तिका उत्पादन र मिश्रणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८४४.३०.००
|-यू २३५ मा घटाइएको युरेनियम र यसका यौगिकहरू; थोरियम र यसका यौगिकहरू; यू २३५ मा घटाइएको युरेनियम, थोरियम वा यी उत्पादनका यौगिकहरू भएका मिश्रित धातु (अलोई) हरू, परिक्षेपण (डिस्पर्सन) हरू (समेट समेत), मृत्तिका उत्पादन र मिश्रणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८४४.४१.००
|–ट्रिटियम र यसका यौगिकहरू; ट्रिटियम वा यसका यौगिकहरू भएका मिश्रित धातु (अलोई) हरू, परिक्षेपण (डिस्पर्सन) हरू (समेट समेत), मृत्तिका उत्पादनहरू र मिश्रणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८४४.४२.००
|–एक्टिनियम-२२५, एक्टिनियम-२२७, क्यालिफोर्नियम-२५३, क्यूरियम-२४०, क्यूरियम-२४१, क्यूरियम-२४२, क्यूरियम-२४३, क्यूरियम-२४४, आइन्स्टेनियम-२५३, आइन्स्टेनियम-२५४, ग्याडोलिनियम-१४८, पोलोनियम-२०८, पोलोनियम-२०९, पोलोनियम-२१०, रेडियम-२२३, यूरेनियम-२३०, यूरेनियम-२३२ र तिनका यौगिकहरू; यी तत्त्वहरू र यौगिकहरू भएका मिश्रित धातु (अलोई) हरू, परिक्षेपण (डिस्पर्सन) हरू (समेट समेत), मृत्तिका उत्पादनहरू र मिश्रणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८४४.४३.००
|–अन्य रेडियोधर्मी तत्त्वहरू, आइसोटोपहरू र यौगिकहरू; यी तत्त्वहरू, आइसोटोपहरू वा यौगिकहरू भएका अन्य मिश्रित धातु (अलोई) हरू, परिक्षेपण (डिस्पर्सन) हरू (समेट समेत), मृत्तिका उत्पादनहरू र मिश्रणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८४४.४४.००
|–रेडियोधर्मी अवशेषहरू
|६
|१०
|5
|5
|२८४४.५०.००
|-आणविक भट्टीहरूको निसर्जित (स्पेन्ट) नाभिकीय उत्तेजक प्रयुक्त (विकिरणित) इन्धन तत्त्वहरू (टोटा वा कार्टिज)
|६
|१०
|5
|5
|२८.४७
|२८४७.००.००
|युरियाले ठोस बनाएको वा नबनाएको हाइड्रोजन पेरोअक्साइड।
|६
|१०
|5
|5
|२९.०४
|ह्यालोजनीकृत भएको वा नभएको सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत हाइड्रोकार्बनका व्युत्पत्तिहरू।
|६
|१०
|२९०४.१०.००
|-सल्फो समूह मात्र भएका व्युत्पत्तिहरू, तिनका लवण र एथाइल एस्टरहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९०४.२०.००
|-नाइट्रो समूह मात्र वा नाइट्रोसो समूह मात्र भएका व्युत्पत्तिहरू
|६
|१०
|5
|5
|-परफ्लुरोअक्टेन सल्फोनिक अम्ल, यसका लवणहरू र परफ्लुरोअक्टेन सल्फोनाइल फ्लोराइड:
|६
|१०
|२९०४.३१.००
|–परफ्लुरोअक्टेन सल्फोनिक अम्ल
|६
|१०
|5
|5
|२९०४.३२.००
|–एमोनियम परफ्लुरोअक्टेन सल्फोनेट
|६
|१०
|5
|5
|२९०४.३३.००
|–लिसियम परफ्लुरोअक्टेन सल्फोनेट
|६
|१०
|5
|5
|२९०४.३४.००
|–पोटासियम परफ्लुरोअक्टेन सल्फोनेट
|६
|१०
|5
|5
|२९०४.३५.००
|–परफ्लुरोअक्टेन सल्फोनिक अम्लका अन्य लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९०४.३६.००
|–परफ्लुरोअक्टेन सल्फोनाइल फ्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|-अन्य:
|२९०४.९१.००
|–इक्लोरोनाइट्रोमिथेन (क्लोरोपिक्रिन)
|६
|१०
|5
|5
|२९०४.९९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९.०८
|फेनोलहरूका वा फेनोल-अल्कोहलहरूका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू।
|-ह्यालोजन प्रतिस्थापक र तिनका लवणहरू मात्र भएका व्युत्पत्तिहरू:
|२९०८.११.००
|–पेण्टाक्लोरोफेनोल (आइएसओ)
|६
|१०
|5
|5
|२९०८.१९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|-अन्य:
|२९०८.९१.००
|–डिनोसेब (आइएसओ) र यसका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९०८.९२.००
|–४,६-डाइनाइट्रो-अर्थो-क्रिसोल (डिएनओसी) (आइएसओ) र यसका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९०८.९९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९.०९
|इथरहरू, इथर अल्कोहलहरू, इथर-फेनोलहरू, इथर-अल्कोहल फेनोलहरू, अल्कोहल परअक्साइडहरू, इथर परअक्साइडहरू, एसिटल र हेमिएसिटल परअक्साइडहरू, केटोन परअक्साइडहरू (रासायनिक रूपमा परिभाषित भएका वा नभएका), र तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू।
|-अचक्रीय इथरहरू र तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू:
|२९०९.११.००
|–डाइथाइल इथर
|६
|१०
|5
|5
|२९०९.१९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९०९.२०.००
|-साइक्लानिक, साइक्लेनिक वा साइक्लोटर्पेनिक इथरहरू र तिनीहरूका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९०९.३०.००
|-एरोमेटिक इथरहरू र तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू
|६
|१०
|5
|5
|-इथर-अल्कोहलहरू र तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू:
|६
|१०
|२९०९.४१.००
|–२,२′-अक्सिडाइथानोल (डाइथाइलिन ग्लाइकोल, डाइगोल)
|६
|१०
|5
|5
|२९०९.४३.००
|–इथाइलिन ग्लाइकोल वा डाइइथाइलिन ग्लाइकोलको मोनोब्युटाइल इथरहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९०९.४४.००
|–इथाइलिन ग्लाइकोल वा डाइइथाइलिन ग्लाइकोलको अन्य मोनोअलकाइल इथरहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९०९.४९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९०९.५०.००
|-इथर-फेनोलहरू, इथर-अल्कोहल-फेनोलहरू र तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९०९.६०.००
|-अल्कोहल परअक्साइडहरू, इथर परअक्साइडहरू, केटोन परअक्साइडहरू र तिनीहरूका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९.१०
|त्रयाङ्ग वलयित (थ्री मेम्बर्ड रिङ्ग) एपोक्साइडहरू, एपोक्सिअल्कोहलहरू, एपोक्सिफेनोलहरू र एपोक्सिइथरहरू, र तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू।
|६
|१०
|२९१०.१०.००
|-अक्सिरेन (इथाइलिन अक्साइड)
|६
|१०
|5
|5
|२९१०.२०.००
|-मिथाइलअक्सिरेन (प्रोपाइलिन अक्साइड)
|६
|१०
|5
|5
|२९१०.३०.००
|-१-क्लोरो-२,३-एपोक्सिप्रोपेन (एपिक्लोरोहाइड्रिन)
|६
|१०
|5
|5
|२९१०.४०.००
|-डियलड्रिन (आइएसओ, आइएनएन)
|६
|१०
|5
|5
|२९१०.५०.००
|-एनड्रिन (आइएसओ)
|६
|१०
|5
|5
|२९१०.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९.१२
|अन्य अक्सिजनीय कार्य (फङ्गसन) भएका वा नभएका अल्डिहाइडहरू; अल्डिहाइडहरूको चक्रीय (साइक्लिक) पोलिमरहरू; प्यारा-फर्मलडिहाइड।
|-अन्य अक्सीजनीय कार्य (फङ्गसन) नभएका अचक्रीय अल्डिहाइडहरू:
|२९१२.११.००
|–मेथानल (फर्मलडिहाइड)
|६
|१०
|5
|5
|२९१२.१२.००
|–इथानल (एसिटलडिहाइड)
|६
|१०
|5
|5
|२९१२.१९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|-अन्य अक्सीजनीय कार्य (फङ्गसन) नभएका चक्रीय (साइक्लिक) अल्डिहाइडहरू:
|२९१२.२१.००
|–बेन्जलडिहाइड
|६
|१०
|5
|5
|२९१२.२९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|-अल्डीहाइड-अल्कोहलहरू, अल्डिहाइड-इथरहरू, अल्डिहाइड-फेनोलहरू र अन्य अक्सिजनीय कार्य (फङ्गसन) भएका अल्डिहाइडहरू:
|२९१२.४१.००
|–वेनिलिन (४-हाइड्रोक्सि-३-मेथोक्सिबेन्जल-डिहाइड)
|६
|१०
|5
|5
|२९१२.४२.००
|–इथाई वेनिलिन (३-इथोक्सी-४-हाइड्रोक्सिबेन्जलडिहाइड)
|६
|१०
|5
|5
|२९१२.४९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९१२.५०.००
|-अलडिहाइडहरूको चक्रीय पोलिमरहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९१२.६०.००
|-प्याराफर्मलडिहाइड
|६
|१०
|5
|5
|२९.१३
|२९१३.००.००
|शीर्षक २९.१२ अन्तर्गतका उत्पादनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू।
|६
|१०
|5
|5
|२९.१५
|सन्तृप्त अचक्रीय मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लहरू र तिनका एनहाइड्राइडहरू, ह्यलाइडहरू, परअक्साइडहरू र परअक्सीअम्लहरू; तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू।
|-फर्मिक अम्ल र यसका लवण र एस्टरहरू:
|२९१५.११.००
|–फर्मिक अम्ल
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.१२.००
|–फर्मिक अम्लका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.१३.००
|–फर्मिक अम्लका एस्टरहरू
|६
|१०
|5
|5
|-एसिटिक अम्ल र यसका लवणहरू; एसिटिक एनहाइड्राइड:
|६
|१०
|२९१५.२१.००
|–एसिटिक अम्ल
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.२४.००
|–एसिटिक एनहाइड्राइड
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.२९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|-एसिटिक अम्लका एस्टरहरू:
|६
|१०
|२९१५.३१.००
|–इथाइल एसिटेट
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.३२.००
|–भिनाइल एसिटेट
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.३३.००
|–एन-ब्युटाइल एसिटेट
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.३६.००
|–डिनोसेब (आइएसओ) एसिटेट
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.३९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.४०.००
|-मोनो-, डाइ- वा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्लहरू, तिनका लवण र एस्टरहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.५०.००
|-प्रोपिओनिक अम्ल (एसिड), यसका लवण र एस्टरहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.६०.००
|-ब्युटानोइक अम्लहरू, पेन्टानोइक अम्लहरू, तिनका लवणहरू (साल्ट्स) तथा एस्टरहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.७०.००
|-पामिटिक अम्ल, स्टियरिक अम्ल, तिनका लवण र एस्टरहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९१५.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९.२०
|गैरधातुका अन्य अप्राङ्गारिक अम्लका एस्टरहरू (हाइड्रोजन ह्यलाइडहरूका एस्टरहरू बाहेक) र तिनका लवणहरू; तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू।
|-थायोफस्फोरिक एस्टरहरू (फस्फोरोथायोटहरू) र तिनका लवणहरू; तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसीकृत व्युत्पत्तिहरू:
|२९२०.११.००
|–पाराथियन (आइएसओ) र पाराथियन-मिथाइल (आइएसओ) (मिथाइल-प्याराथियन)
|६
|१०
|5
|5
|२९२०.१९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|-फोस्फाइट एस्टरहरू र तिनका लवणहरू; तिनका ह्यालोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत वा नाइट्रोसोनीकृत व्युत्पत्तिहरू:
|२९२०.२१.००
|–डाइमिथाइल फोस्फाइट
|६
|१०
|5
|5
|२९२०.२२.००
|–डाइइथाइल फोस्फाइट
|६
|१०
|5
|5
|२९२०.२३.००
|–ट्राइमिथाइल फोस्फाइट
|६
|१०
|5
|5
|२९२०.२४.००
|–ट्राइइथाइल फोस्फाइट
|६
|१०
|5
|5
|२९२०.२९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९२०.३०.००
|-इन्डोसल्फान (आइएसओ)
|६
|१०
|5
|5
|२९२०.९०.००
|-अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९.२१
|एमिन-प्रकार्य (फङ्सन) भएका यौगिकहरू।
|-अचक्रीय मोनोएमिनहरू र तिनका व्युत्पत्तिहरू; तिनका लवणहरू:
|२९२१.११.००
|–मिथाइलएमिन, डाई-वा ट्राईमिथाइल एमिन र तिनका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.१२.००
|–२-(एन, एन-डाइमिथाइलअमिनो) इथाइलक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.१३.००
|–२-(एन, एन-डाइइथाइलअमिनो) इथाइलक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.१४.००
|–२-(एन, एन-डाइआइसोप्रोपाइलअमिनो) इथाइलक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.१९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|-अचक्रीय पोलीअमिनहरू र तिनका व्युत्पत्तिहरू; तिनका लवणहरू:
|२९२१.२१.००
|–इथाइलिनडाइअमिन र यसका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.२२.००
|–हेक्सामिथाइलिन डाइअमिन र यसका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.२९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.३०.००
|-साइक्लानिक, साइक्लेनिक वा साइक्लो-टर्पेनिक मोनो-वा पोलिअमिनहरू र तिनका व्युत्पत्तिहरू; तिनका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|-एरोमेटिक मोनोअमीनहरू र तिनका व्युत्पत्तिहरू; तिनका लवणहरू:
|६
|१०
|२९२१.४१.००
|–एनिलिन र यसका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.४२.००
|–एनिलिन व्युत्पत्तिहरू र तिनका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.४३.००
|–टोलुईडाइनहरू र तिनका व्युत्पत्तिहरू; तिनीहरूका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.४४.००
|–डाइफिनाइलामाइन र यसका व्युत्पत्तिहरू; तिनीहरूका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.४५.००
|–१-नाफ्थाइलअमीन (अल्फा-नाफ्थाइलअमीन) २-नाफ्थाइलअमीन (बिटा-नाफ्थाइलअमीन) र तिनका व्युत्पत्तिहरू; तिनका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.४६.००
|–एमफिटामिन (आइएनएन) बेन्जफिटामिन (आइएनएन), डेक्स एमफिटामिन (आइएनएन), एटिल एमफिटामिन (आइएनएन), फेन्क्यामफेमिन (आइएनएन), लेफेटामिन (आइएनएन), लेवामफिटामिन (आइएनएन), मेफेनोरेक्स (आइएनएन) र फेण्टरमिन (आइएनएन); तिनका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.४९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|-एरोमेटिक पोलीअमाईनहरू र तिनका व्युत्पत्तिहरू; तिनका लवणहरू:
|६
|१०
|२९२१.५१.००
|–अर्थो-, मेटा-, प्यारा-, फिनाईलिनडाइअमीन, डाईएमिनोटलुइनहरू र तिनका व्युत्पत्तिहरू; तिनका लवणहरू
|६
|१०
|5
|5
|२९२१.५९.००
|–अन्य
|६
|१०
|5
|5
|२९.४२
|२९४२.००.००
|अन्य प्राङ्गारिक यौगिकहरू।
|५
|५
|5
|10
|३०.०२
|मानव रक्त; रोगको उपचार, रोकथामका लागि तयार गरिएको वा रोगलाई निदान गर्ने प्रयोजनका लागि बनाएको जीवजन्तुको रगत, एन्टिसेरा र अन्य रक्त खण्डहरू र रोधक्षमता सम्बन्धी उत्पादनहरू, परिवर्तन गरिएको वा नगरिएको वा जीव प्रद्यौगिकीय प्रक्रियाहरू (बायो टेक्नोलोजिकल प्रोसेसेज) को माध्यमबाट उपलब्ध भएको वा नभएको; खोपहरू, विषालु पदार्थ (टक्सिन) हरू, सूक्ष्मजीवाणुका कल्चरहरू (मर्चाहरू बाहेक) र यस्तै उत्पादनहरू; परिवर्तन गरिएका वा नगरिएका कोषिका संवर्धन (सेल कल्चर) हरू।
|३००२.९०.००
|-अन्य
|–
|–
|5
|5
|३०.०६
|यस भागको द्रव्य ४ मा उल्लेख भएका औषधीय (फार्मास्युटिकल) वस्तुहरू।
|-अन्य:
|३००६.९३.००
|–मान्यताप्राप्त चिकित्सा सम्बन्धी जाँच (क्लिनिकल ट्रायल) को प्रयोगको लागि परिमित मात्रामा राखिएका प्लेसबोहरू र ब्लाइन्डेड (वा डबल ब्लाइन्डेड) चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षण किट (ट्रायल किट) हरू
|६
|१०
|5
|5
|३२.०८
|अजलीय माध्यममा परिक्षेपित (डिस्पर्स्ड) वा घुलित (डिजल्भ्ड) संश्लेषित पोलिमरहरू वा रासायनिक ढङ्गबाट परिवर्तित (मोडिफाइड) प्राकृतिक पोलिमरहरूमा आधारित रङ्गलेप (पेन्ट) हरू र रोगन (बार्निस) हरू (इनामेल र प्रलाक्षहरू समेत); यस भागको द्रव्य ४ मा परिभाषा गरे अनुसारका घोल (सोल्युशन) हरू।
|३२०८.१०.००
|-पोलिस्टरहरूमा आधारित
|४०
|४०
|30
|30
|३२०८.२०.००
|-एक्रिलिक वा भिनाइल पोलिमरहरूमा आधारित
|४०
|४०
|30
|30
|३२०८.९०.००
|-अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|३२.०९
|जलीय माध्यममा परिक्षेपित (डिस्पर्स्ड) वा घुलित (डिजोल्भ्ड) संश्लेषित (कृत्रिम) पोलिमरहरू वा रासायनिक तवरले परिवर्तन गरिएको प्राकृतिक पोलिमरहरूमा आधारित रङ्गलेप र रोगनहरू (इनामेल र प्रलाक्षहरू समेत)।
|-एक्रिलिक वा भिनाइल पोलिमरमा आधारित:
|३२०९.१०.१०
|—एक्रिलिक इमल्सन
|४०
|४०
|30
|30
|३२०९.१०.९०
|—अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|३२०९.९०.००
|-अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|३२.१०
|अन्य रङ्गलेप (पेन्ट) हरू र रोगन (बार्निस) हरू (इनामेल, प्रलाक्ष (ल्याकर) र डिस्टेम्पर समेत); छाला परिष्कृत गर्ने काममा प्रयोग हुनेवाला तयारी जलीय वर्णक (वाटर पिगमेण्ट) हरू
|३२१०.००.१०
|—सडकमा चिह्न लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्गलेप (थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किङ्ग मेटेरियल)
|४०
|४०
|30
|30
|३२१०.००.९०
|—अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|३७.०६
|चलचित्र सम्बन्धी फिल्म, खिचिएको र विकास गरिएको, ध्वनिमार्ग समाविष्ट भएको वा नभएको वा ध्वनिमार्ग मात्र भएको।
|३७०६.१०.००
|-३५ एमएम वा बढी चौडाइको
|१
|१
|5
|5
|३७०६.९०.००
|-अन्य
|१
|१
|5
|5
|३८.०८
|कीटनाशक, कृन्तकनाशक, ढुसीनाशक, झारपातनाशक, अङ्कुरणरोधी (एन्टिस्प्राउटिङ्ग) उत्पादनहरू र वनस्पति वृद्धि नियामक (प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर) हरू, र बिसङ्क्रामकहरू र खुद्रा बिक्रीका स्वरूपमा वा प्याकिङ्गमा वा तयारी वस्तु वा सामग्रीहरूको रूपमा राखिएका यस्तै उत्पादनहरू।
|–झारपातनाशक पदार्थ (हर्बिसाइड) हरू, अङ्कुरणरोधी (एण्टिस्प्राउटिङ्ग) उत्पादनहरू र वनस्पति वृद्धि नियामक (प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर) हरू:
|३८०८.९३.९०
|—अङ्कुरणरोधी (एण्टिस्प्राउटिङ्ग) उत्पादनहरू र वनस्पति वृद्धि नियामक (प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर) हरू
|५
|१०
|5
|15
|३८.२४
|ढलाइ कारखाना (फाउण्ड्री) का ढलाइका साँचो (मोल्ड) हरू वा आन्तरिक साँचो (कोर) हरू निमित्तका तयारी योजक (बाइण्डर) हरू; अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका, रासायनिक वा समवर्गी उद्योगहरूका रासायनिक उत्पादनहरू र तयारी वस्तुहरू (प्राकृतिक उत्पादनका मिश्रणहरू समावेश भएका वस्तुहरू समेत)।
|-अन्य:
|–अन्य:
|३८२४.९९.२०
|—मृगौला बिमारीको उपचारमा प्रयोग हुने ठोस वा तरल डायलाइसिस बाथ कन्सन्ट्रेट
|१
|१
|माफी
|माफी
|(४) उपशीर्षक 3824.99.20 पछि देहायको उपशीर्षक राखिएको छ:
|३८२४.९९.३०
|—पोटिङ सोइल एन्ड कन्डिसनर
|–
|–
|6
|10
|३८२४.९९.९०
|—अन्य
|६
|१०
|6
|15
|३८.२६
|३८२६.००.००
|पेट्रोलियम तेलहरू वा बिटुमिनयुक्त खनिजहरूबाट प्राप्त तेलहरू समावेश नभएको वा त्यस्तो तेलको अंश तौलको हिसाबमा ७० प्रतिशतभन्दा कम भएको जैविक डिजेल र तिनका मिश्रणहरू।
|११.२५
|३०
|5
|5
|३९.१८
|टाइलहरूको रूपमा वा रोलहरूमा भएका आफैँ टाँसिने वा नटाँसिने प्लास्टिकका भुईँ ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ्ग) हरू; यस भागको द्रव्य ९ मा परिभाषित भित्ता वा भित्रीछत ढाक्ने प्लास्टिकका वस्तुहरू।
|-भिनाइल क्लोराइडका पोलिमरहरूको:
|३९१८.१०.१०
|—टाइलको रूपमा वा रोलमा रहेका भुईँ ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ्ग)
|४०
|४०
|30
|30
|३९१८.१०.९०
|—अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|-अन्य प्लास्टिकहरूको:
|३९१८.९०.१०
|—टाइलको रूपमा वा रोलमा रहेका भुईँ ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ्ग)
|४०
|४०
|30
|30
|३९१८.९०.९०
|—अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|३९.१९
|रोलमा भएका वा नभएका, प्लास्टिकका आफैँ टाँसिने प्लेटहरू, शीटहरू, फिल्म, फ्वाइल, टेप, स्ट्रिप र अन्य समतल (फ्ल्याट) आकारका वस्तुहरू।
|३९१९.१०.००
|-२० सेन्टिमीटर चौडाइ ननाघ्ने रोलमा भएका
|४०
|४०
|30
|30
|३९१९.९०.००
|-अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|४२.०२
|बाकसहरू, सुटकेसहरू, भ्यानिटी-केसहरू, एक्जेक्युटिभ-केसहरू, ब्रिफ-केसहरू, किताब राख्ने झोलाहरू, चश्माका खोलहरू, दूरबिनका खोलहरू, क्यामराका खोलहरू, वाद्ययन्त्रका खोलहरू, बन्दुकका खोलहरू, पिस्तोलदान (होल्स्टर) हरू र यस्तै आधानपात्र (कन्टेनर) हरू; यात्रामा प्रयोग गरिने झोलाहरू, खाघ वा पेय पदार्थ राख्ने तापरोधी ब्यागहरू, सरसफाइ (ट्वाइलेटका) झोलाहरू, रुकस्याकहरू, हातेझोलाहरू, किनमेलका झोलाहरू, वालेटहरू, थैलीहरू, नक्सा राख्ने खोलहरू, सिगरेट राख्ने बट्टाहरू, सुर्ती राख्न डिब्बाहरू, औजार राख्ने झोलाहरू, खेलकुदका झोलाहरू, बोतल-केसहरू, गरगहनाका बाकसहरू, पाउडर बक्सहरू, कटलरी केसहरू र यस्तै आधानपात्रहरू।
|-बाकसहरू, सुटकेसहरू, भ्यानिटी-केसहरू, एक्जेक्युटिभ-केसहरू, ब्रिफ-केसहरू, किताब राख्ने झोलाहरू र यस्तै आधानपात्र (कन्टेनर) हरू:
|–बाहिरी भाग प्लास्टिकको वा कपडा पदार्थहरूको भएका:
|(५) उपशीर्षक 4202.12.00 को सट्टा देहायको उपशीर्षक राखिएको छ:
|४२०२.१२.१०
|—भ्याक्सिन/ब्लड क्यारियर
|३०
|३०
|15
|15
|४२०२.१२.९०
|—अन्य
|३०
|३०
|15
|15
|४४.०१
|बाल्ने दाउरा, मुढा, चिरेको मोटो टुक्रा (बिलेट), हाँगाबिँगा वा दाउराको बाँधेको बिटो, वा यस्तै रूपमा; काठका चोइटाचोइटी वा मसिना टुक्राटाक्री (पार्टिकल); काठ चिरेको धुलो, काठको अवशेष र रद्दी वस्तु, मुढो, ब्रिकेट, पेलेट वा यस्तै रूपमा एकत्रित गरिएको वा नगरिएको।
|-काठको चोइटाचोइटी वा मसिना टुक्राटाक्री (पार्टिकल):
|–कोणधारी (कोनिफेरस):
|(६) उपशीर्षक 4401.21.00 को सट्टा देहायको उपशीर्षक राखिएको छ:
|४४०१.२१.१०
|—सल्ला (पाइन्स प्रजाति) को
|–
|–
|5
|5
|४४०१.२१.९०
|—अन्य
|–
|–
|5
|5
|४४.२१
|काठका अन्य सामग्रीहरू।
|-अन्य:
|–बाँसको:
|४४२१.९१.२०
|—मसला नहालेको सलाईको काँटी (मैच स्प्लिण्ट्स)
|५
|१५
|15
|15
|–अन्य:
|४४२१.९९.२०
|—मसला नहालेको सलाईको काँटी (मैच स्प्लिण्ट्स)
|५
|१५
|15
|15
|५१.०८
|खुद्रा बिक्रीको लागि नराखेको जनावरको मसिनो रौँको धागो (फड्केको वा कोरेको)।
|-फड्केको:
|५१०८.१०.१०
|—पश्मिनाको (कास्मिरी यार्न)
|१
|१
|5
|5
|५१०८.१०.२०
|—ब्लेण्डेड प्रोटिन फाईवर यार्न
|१
|१
|5
|5
|-कोरेको:
|५१०८.२०.१०
|—पश्मिनाको (कास्मिरी यार्न)
|१
|१
|5
|5
|५१०८.२०.२०
|—ब्लेण्डेड प्रोटिन फाईवर यार्न
|१
|१
|5
|5
|५१.०९
|खुद्रा बिक्रीको लागि राखेको ऊनको वा जनावरको मसिनो रौँको धागो।
|-ऊनको वा जनावरको मसिनो रौँको तौल ८५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएको:
|५१०९.१०.१०
|—पश्मिनाको (कास्मिरी यार्न)
|१
|१
|5
|5
|-अन्य:
|५१०९.९०.१०
|—पश्मिनाको (कास्मिरी यार्न)
|१
|१
|5
|5
|६४.०१
|बाहिरी तलुवाहरू र माथिल्लो भाग रबर वा प्लास्टिकको भएको जलाभेद्य (वाटरप्रुफ) पाउपोश, जसको माथिल्लो भाग तलुवासँग पनि नजोडेको, सिएर, किलाले जोरेर (रिभेटेड), किला ठोकेर (नेल्ड), पेँचकिला कसेर (स्क्रुड), टालेर (प्लगिङ्ग) वा यस्तै प्रक्रियाद्वारा समायोजन (एसेम्बल) पनि नगरेको।
|६४०१.१०.००
|-टुप्पामा सुरक्षाको निम्ति धातुको टोपी (मेटल टो-क्याप) लगाइएका पाउपोश
|४०
|४०
|30
|30
|-अन्य पाउपोश:
|६४०१.९२.००
|–गोलीगाँठासम्मको तर घुँडा नढाक्ने
|४०
|४०
|30
|30
|६४०१.९९.००
|–अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|६४.०२
|बाहिरी तलुवा र माथिल्लो भाग रबर वा प्लास्टिकको भएका अन्य पाउपोश।
|-खेलकुदका पाउपोश:
|६४०२.१२.००
|–स्कि-बुटहरू, क्रस-कण्ट्री स्कि पाउपोश तथा स्नोबोर्ड बुटहरू
|४०
|४०
|30
|30
|६४०२.१९.००
|–अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|६४०२.२०.००
|-माथिल्लो फित्ता वा छालाको डोरी (थोङ्ग) लाई प्लगद्वारा तलुवासँग समायोजन गरिएका पाउपोशहरू
|४०
|४०
|30
|30
|-अन्य पाउपोश:
|६४०२.९१.००
|–गोलीगाँठासम्मको
|४०
|४०
|30
|30
|६४०२.९९.००
|–अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|६४.०३
|रबर, प्लास्टिक, छाला वा कम्पोजिसन लेदर (छालाको अवशेषबाट बनाइएको छाला) को बाहिरी तलुवा र छालाको माथिल्लो भाग भएका पाउपोश।
|-खेलकुदका पाउपोश:
|६४०३.१२.००
|–स्कि बुटहरू, क्रस-कण्ट्री स्कि पाउपोश तथा स्नोबोर्ड बुटहरू
|४०
|४०
|30
|30
|६४०३.१९.००
|–अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|६४०३.२०.००
|-छालाको बाहिरी तलुवा भएको, र पाउको गोलिगाँठादेखि औँलाको फेदसम्मको भाग (इन्स्टेप) र पञ्जा (बिग टो) को वारपार छालाको फित्ता (स्ट्र्याप) रहेको माथिल्लो भाग भएको पाउपोश
|४०
|४०
|30
|30
|६४०३.४०.००
|-सुरक्षात्मक धातुको टुप्पो (मेटल टो) लगाइएका अन्य पाउपोश
|४०
|४०
|30
|30
|-छालाको बाहिरी तलुवा भएका अन्य पाउपोश:
|४०
|४०
|६४०३.५१.००
|–गोलिगाँठोसम्मको
|४०
|४०
|30
|30
|६४०३.५९.००
|–अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|-अन्य पाउपोश:
|४०
|४०
|६४०३.९१.००
|–गोलिगाँठोसम्मको
|४०
|४०
|30
|30
|६४०३.९९.००
|–अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|६४.०४
|रबर, प्लास्टिक, छाला वा कम्पोजिसन लेदर (छालाको अवशेषबाट बनाइएको छाला) को बाहिरी तलुवा भएका र कपडा पदार्थको माथिल्लो भाग भएका पाउपोश।
|-रबर वा प्लास्टिकको बाहिरी तलुवा भएका पाउपोश:
|–खेलकुदका पाउपोश; टेनिस खेल्दा लगाउने जुत्ताहरू, बास्केटबल खेल्दा लगाउने जुत्ताहरू, ब्यायाम गर्दा लगाउने जुत्ताहरू, तालीम गर्दा लगाउने जुत्ताहरू र यस्तै:
|६४०४.११.९०
|—अन्य कपडाको माथिल्लो भाग भएको
|४०
|४०
|30
|30
|६४०४.१९.००
|–अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|६४०४.२०.००
|-छाला वा कम्पोजिसन लेदर (छालाको अवशेषबाट बनाइएको छाला) को बाहिरी तलुवा भएका पाउपोश
|४०
|४०
|30
|30
|६४.०५
|अन्य पाउपोश।
|६४०५.१०.००
|-छाला वा कम्पोजिसन लेदर (छालाको अवशेषबाट बनाइएको छाला) को माथिल्लो भाग भएका
|४०
|४०
|30
|30
|-कपडाका सामानहरूको माथिल्लो भाग भएकाः
|—अन्य कपडाबाट तयार गरिएकाः
|६४०५.२०.९१
|—-जमोठ (फेल्ट) को
|४०
|४०
|30
|30
|६४०५.२०.९९
|—-अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|६४०५.९०.००
|-अन्य
|४०
|४०
|30
|30
|६९.०७
|सेरामिकका भुईंमा विछ्याउने फ्लेगहरू र पेभिङ्गहरू, घरभित्र आगो बाल्ने स्थान (हर्थ) मा वा भित्तामा टाँस्ने टायलहरू; पृष्ठाधार (ब्याकिङ्ग) मा भएको वा नभएको सेरामिकका मोज्याक क्युबहरू र यस्तै सामानहरू; फिनिसिङ्ग सेरामिक्स।
|-फ्लेगहरू र पेभिङ्गहरू, घरभित्र आगो बाल्ने स्थान (हर्थ) मा वा भित्तामा टाँस्ने टायलहरू, उपशीर्षक ६९०७.३० र ६९०७.४० का बाहेकः
|६९०७.२१.००
|–तौलका हिसाबमा जल प्रशोधन कोफिसियन्ट ०.५% ननाघेको
|४०
|४०
|30
|30
|६९०७.२२.००
|–तौलका हिसाबमा जल प्रशोधन कोफिसियन्ट ०.५% नाघेको तर १०% ननाघेको
|४०
|४०
|30
|30
|६९०७.२३.००
|–तौलका हिसाबमा जल प्रशोधन कोफिसियन्ट १०% नाघेको
|४०
|४०
|30
|30
|६९०७.३०.००
|-मोज्याक क्युबहरू र यस्तै वस्तुहरू, उपशीर्षक ६९०७.४० का बाहेक
|४०
|४०
|30
|30
|६९०७.४०.००
|-फिनिसिङ्ग सेरामिक्स
|४०
|४०
|30
|30
|७१.०१
|परिष्कार गरिएको वा नगरिएको वा स्तर छुट्याएको वा नछुट्याएको तर नउनेको, नजडिएको वा सेटमा नराखिएको, प्राकृतिक वा सम्बर्धित मोती; परिवहनको सुविधाका लागि अस्थायी रूपमा उनेको प्राकृतिक वा सम्बर्धित मोती।
|७१०१.१०.००
|-प्राकृतिक मोतीहरू
|१
|१
|5
|5
|-सम्बर्धित मोतीहरूः
|७१०१.२१.००
|–परिष्कार नगरिएको
|1
|1
|5
|5
|७१०१.२२.००
|–परिष्कार गरिएको
|1
|1
|5
|5
|७१.०२
|परिष्कार गरिएको वा नगरिएको, तर नजडेको वा सेटमा नराखिएको हीरा।
|७१०२.१०.००
|-किसिम नछुट्याइएको
|1
|1
|5
|5
|-ओद्योगिकः
|७१०२.२१.००
|–परिष्कार नगरिएको वा सामान्य चिरेको, फुटाएको वा आकार दिएको
|1
|1
|5
|5
|७१०२.२९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|-गैर-औद्योगिक
|७१०२.३१.००
|–परिष्कार नगरिएको वा सामान्य चिरेको, फुटाएको वा आकार दिएको
|1
|1
|5
|5
|७१०२.३९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|७१.०३
|परिष्कार गरिएको वा नगरिएको वा स्तर छुट्याएको वा नछुट्याएको तर नउनेको, नजडिएको वा सेटमा नराखिएको, बहुमूल्य पत्थर (हीरा बाहेक); परिवहनको सुविधाका लागि अस्थायी रूपमा उनेको, स्तर नछुट्याएको बहुमूल्य पत्थर (हीरा बाहेक) र अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरू।
|७१०३.१०.००
|-परिष्कार नगरिएको वा सामान्य रूपमा चिरेको वा खस्रो आकारको
|1
|1
|5
|5
|-अरू किसिमले परिष्कार गरिएको
|७१०३.९१.००
|–लालमणि(रुबी), नीलम (स्याफायर) र पन्ना(एमेरल्ड)
|1
|1
|5
|5
|७१०३.९९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|७१.०४
|परिष्कार गरिएको वा नगरिएको वा स्तर छुट्याएको वा नछुट्याएको तर नउनेको, नजडिएको वा सेटमा नराखिएको, संश्लेषित वा पुनर्निर्मित बहुमूल्य वा अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरू; स्तर नछुट्याएको परिवहनको सुविधाका लागि अस्थायी रूपमा उनेको, संश्लेषित वा पुनर्निर्मित बहुमूल्य वा अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरू।
|७१०४.१०.००
|-पाइजो-इलेट्रिक क्वार्ज
|1
|1
|5
|5
|-अन्य, परिष्कार नगरिएका वा सामान्य चिरेका वा खस्रो आकारका:
|७१०४.२१.००
|–हिरा
|1
|1
|5
|5
|-अन्य:
|७१०४.९१.००
|–हिरा
|1
|1
|5
|5
|७१.०६
|अपरिष्कृत (अनरुट) वा अर्ध निर्मित स्वरूपको वा धुलो स्वरूपको चाँदी (सुनको वा प्लाटिनमको जलप लगाइएको चाँदी समेत)।
|७१०६.१०.००
|-धुलो
|10
|10
|20
|20
|-अन्यः
|७१०६.९१.००
|–अपरिष्कृत
|10
|10
|20
|20
|७१०६.९२.००
|–अर्ध निर्मित
|10
|10
|20
|20
|७१.०८
|अपरिष्कृत वा अर्ध निर्मित रूपका वा धुलो रूपका सुन (प्लाटिनमको जलप लगाएको सुन समेत)।
|-अमौद्रिक:
|७१०८.११.००
|–धुलो
|10
|10
|20
|20
|७१०८.१२.००
|–अन्य अपरिष्कृत रूपको
|10
|10
|20
|20
|७१०८.१३.००
|–अन्य अर्धनिर्मित रूपको
|10
|10
|20
|20
|७१०८.२०.००
|-मौद्रिक
|10
|10
|20
|20
|७१.१३
|बहुमूल्य धातुको वा बहुमूल्य धातुले ढाकिएको धातुको गरगहनाका सामानहरू र तिनका पार्टपुर्जाहरू।
|-बहुमूल्य धातुको, बहुमूल्य धातुको जलप लगाएको वा नलगाएको वा बहुमूल्य धातुले ढाकिएको वा नढाकिएको:
|–अन्य बहुमूल्य धातुको, बहुमूल्य धातुको जलप लगाएको वा नलगाएको वा बहुमूल्य धातुले ढाकिएको वा नढाकिएको:
|७११३.१९.१०
|—सुनको
|9.5
|15
|9.5
|30
|७११३.१९.९०
|—अन्य बहुमूल्य धातुको
|9.5
|15
|9.5
|30
|७२.१०
|फलाम वा अमिश्रित इस्पातका फ्ल्याट-रोल्ड उत्पादनहरू, ६०० मि.मि. वा सोभन्दा बढी चौडाइ भएको, आच्छादन, जलप वा लेपन गरिएको।
|-टिनको जलप वा लेप लगाइएकोः
|७२१०.११.००
|–०.५ मि.मि. वा बढी मोटाइको
|5
|5
|5
|5
|७२१०.१२.००
|–०.५ मि.मि. भन्दा कम मोटाइको
|5
|5
|5
|5
|७२.१३
|फलाम वा अमिश्रित इस्पातका डण्डी र छडहरू (बार्स एण्ड रड्स), तापबेलित, अनियमित रूपले बेह्रिएको कुण्डली (क्वायल) हरू।
|-अन्यः
|–१४ मि.मि. भन्दा कम नापको ब्यास भएको वृत्ताकार तिर्यकच्छेद (क्रस सेक्सन) कोः
|७२१३.९१.१०
|—८ मि.मि. ननाघेको
|5
|5
|5
|5
|८२.०१
|निम्न हाते औजारहरुः कोदालो, साभेल, गैँती, पिक, चाँदे (हो), काँटा (फोर्क) र दाँते (रेक); बञ्चरो, खुपा (बिल हुक) र यस्तै काट्ने वा चिर्ने औजारहरू; बोट बिरुवा छाँट्ने एकै हातले चलाउने जुनसुकै किसिमका कैँची; दरौँती (स्साइथ), हाँसिया, खुपी, झाडी छाँट्ने दुई हातले चलाउने कैँची, किलो वा पच्चड (टिम्बर वेज) र कृषि, बागवानी वा वनजङ्गलको काममा प्रयोग हुने अन्य औजारहरू।
|-कृषि, बागवानी र वनजङ्गलमा प्रयोग हुने अन्य हाते औजारहरूः
|८२०१.९०.१०
|—कृषि वा बागवानीमा प्रयोग हुने
|1
|1
|5
|5
|८३.०१
|आधारभूत धातुबाट बनेको ताल्चा र ताला (प्याडलक र लक) हरू (साँचोले सञ्चालन हुने, संयोजन (कम्बिनेशन) ले सञ्चालन हुने वा विद्युतले सञ्चालन हुने); ताल्चा सहितका आधारभूत धातुका अन्तराप र अन्तराप सहितका फ्रेमहरू; माथि उल्लेख भएका कुनै पनि वस्तुहरूको लागि आधारभूत धातुका साँचोहरू।
|८३०१.२०.००
|-मोटर गाडीमा प्रयोग हुने खालका तालाहरू (लक्स)
|7.25
|10
|7.25
|15
|८४.१३
|मापक यन्त्र जडेको वा नजडेको तरल पदार्थको पम्प, तरल पदार्थका एलिभेटरहरू।
|—खनिज इन्धन (ग्यासोलिन) बाट सञ्चालन हुनेः
|८४१३.७०.११
|—-२ देखि ८ हर्स पावर क्षमताका
|1
|1
|5
|5
|८४.२४
|तरल पदार्थ वा धुलोलाई प्रक्षेपण गर्ने (प्रोजेक्टिङ्ग), फैलाउने (डिस्पर्सिङ्ग) वा छर्केने(स्प्रेइङ्ग) कामका लागि यान्त्रिक उपकरणहरू (हातले सञ्चालन हुने वा नहुने); चार्ज भएका वा नभएका अग्निशामक (फायर एक्स्टिङ्ग्विशर) हरू; स्प्रे गनहरू र त्यस्तै उपकरणहरू; जलवाष्प वा बालुवा प्रहार गर्ने (स्टिम वा स्यान्ड ब्लास्टिङ्ग) यन्त्रहरू र त्यस्तै जेट प्रक्षेपण यन्त्रहरू।
|-कृषि वा बागवानी सम्बन्धी पिचका (स्प्रेयर) हरू:
|८४२४.४१.००
|–बोकेर हिँडुन मिल्ने पिचका (पोटेबल स्प्रेयर) हरू
|1
|1
|5
|5
|८४२४.४९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|-अन्य उपकरणहरू:
|८४२४.८२.००
|–कृषि वा बागवानी सम्बन्धी
|1
|1
|5
|5
|८४.३०
|जमीन (अर्थ), खनिज पदार्थ वा धाउहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने वा हटाउने(मुभिङ्ग), वर्गीकरण गर्ने वा तल सन्तुलित गर्ने (ग्रेडिङ्ग), सम्याउने (लेभेलिङ्ग), ताछ्ने (स्क्रेपिङ्ग), उत्खनन गर्ने (एक्स्क्याभेटिङ्ग), भर्ने (ट्याम्पिङ्ग) सुसंहत गर्ने (कम्प्याक्टिङ्ग), निष्कर्षण गर्ने (एक्स्ट्र्याक्टिङ्ग) वा प्वाल पार्ने (बोरिङ्ग) यन्त्रावली।
|-कोइला (कोल) वा चट्टान (रक) काट्ने उपकरण र सुरुङ्ग बन्ने (टनेलिङ्ग) यन्त्रावली:
|८४३०.३१.००
|–स्वयंप्रणोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड)
|5
|5
|5
|5
|८४३०.३९.००
|–अन्य
|5
|5
|5
|5
|८४.३२
|कृषि, बागवानी वा वन सम्बन्धी कार्यका लागि माटो तयार गर्ने वा खेती गर्ने प्रयोजनका यन्त्रावली; घाँसे मैदान वा खेलमैदान पेल्ने रोलरहरू।
|८४३२.१०.००
|-हलोहरू (प्लोज)
|1
|1
|5
|5
|-ह्यारोहरू, स्क्यारिफायरहरू, कल्टिभेटरहरू, विडरहरू र होहरुः
|८४३२.२१.००
|–डिस्क ह्यारो
|1
|1
|5
|5
|८४३२.२९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|-बीउ छर्ने, बिरुवा रोप्ने र बिरुवा सार्ने यन्त्रहरूः
|८४३२.३१.००
|–जमिन खनजोत नगरी सोझै बीउ छर्ने, बिरुवा रोप्ने र बिरुवा सार्ने यन्त्रहरू
|1
|1
|5
|5
|८४३२.३९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|-जैविक मल छर्ने (म्यानुअर स्प्रेडर्स) र रासायनिक मलखाद फिँजाउने उपकरणहरू (फर्टिलाइजर डिस्ट्रिब्युटर्स):
|८४३२.४१.००
|–जैविक मल छर्ने उपकरणहरू
|1
|1
|5
|5
|८४३२.४२.००
|–रासायनिक मलखाद फिँजाउने उपकरणहरू
|1
|1
|5
|5
|८४३२.८०.००
|-अन्य यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|८४३२.९०.००
|-पार्टपुर्जाहरू (पार्ट्स)
|1
|1
|5
|5
|८४.३३
|बाली काट्ने (हार्भेस्टिङ्ग) वा अन्नको दाना झार्ने (थ्रेसिङ्ग) यन्त्रावली, पराल वा घाँसे पशुदाना (फोडर) बिटा पार्ने यन्त्र (बेलर्स); हरियो घाँस (ग्रास) वा सुकेको घाँस (हे) कर्तक (मोअर्स); शीर्षक ८४.३७ का यन्त्रावली (मेशिनरी) बाहेकका अण्डा, फल वा अन्य कृषि उत्पादनलाई सफा गर्ने (क्लिनिङ्ग), छुट्याउने (सर्टिङ्ग) वा वर्गीकरण गर्ने (ग्रेडिङ्ग) यन्त्रहरू।
|-घाँसे चौर, पार्क वा खेल मैदानका घाँस काट्ने उपकरणहरू (मोअर्स):
|८४३३.११.००
|–शक्ति चालित, तेसो समतल घुमेर काट्ने साधन भएको
|1
|1
|5
|5
|८४३३.१९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|८४३३.२०.००
|-अन्य घाँस काट्ने उपकरणहरू (मोअर्स), ट्र्याक्टरमा जडान गर्ने कटर बारहरू समेत
|1
|1
|5
|5
|८४३३.३०.००
|-अन्य घाँस तयार गर्ने (हेमेकिङ्ग) यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|८४३३.४०.००
|-पराल वा घाँसे पशुदानालाई बिटा बनाउने यन्त्रहरू (बेलर्स), (पिक-अप बेलर्स समेत)
|1
|1
|5
|5
|-अन्य बाली काट्ने (हार्भेस्टिङ्ग) यन्त्रावली; अन्नको दाना झार्ने (थ्रेसिङ्ग) यन्त्रावली:
|८४३३.५१.००
|— बाली काट्ने र अन्नको दाना झार्ने यन्त्रहरूको संयोजन
|1
|1
|5
|5
|८४३३.५२.००
|–अन्य अन्नको दाना झार्ने यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|८४३३.५३.००
|–जरा वा गानो सङ्ग्रह गर्ने (हार्भेस्टिङ्ग) यन्त्रहरू
|1
|1
|5
|5
|८४३३.५९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|८४३३.६०.००
|-अण्डा, फल वा अन्य कृषि उत्पादनलाई सफा गर्ने (क्लिनिङ्ग), छुट्याउने (सर्टिङ्ग) वा वर्गीकरण गर्ने (ग्रेडिङ्ग) यन्त्रहरू
|1
|1
|5
|5
|८४३३.९०.००
|-पार्टपुर्जाहरू (पार्ट्स)
|1
|1
|5
|5
|८४.३४
|दूध दुहुने यन्त्रहरू र दुग्धशाला सम्बन्धी यन्त्रावली (डेरी मेशिनरी)।
|८४३४.१०.००
|-दूध दुहुने यन्त्रहरू
|1
|1
|5
|5
|८४३४.२०.००
|-दुग्धशाला सम्बन्धी यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|८४३४.९०.००
|-पार्टपुर्जाहरू
|1
|1
|5
|5
|८४.३५
|वाइन, साइडर, फलको रस वा यस्तै पेय पदार्थहरूको उत्पादनमा प्रयोग हुने संपीडक दाब यन्त्र (प्रेस) हरू, पेल्ने यन्त्र (क्रसर) हरू र यस्तै यन्त्रावली।
|८४३५.१०.००
|-यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|८४३५.९०.००
|-पार्टपुर्जाहरू
|1
|1
|5
|5
|८४.३६
|अन्य कृषि सम्बन्धी, बागवानी सम्बन्धी, वनजङ्गल सम्बन्धी, पक्षीपालन वा मौरीपालन सम्बन्धी यन्त्रावली, यान्त्रिक वा तापीय उपकरण जडान भएको अंकुरण संयन्त्र (जर्मिनेशन प्लान्ट) समेत; पक्षीहरूको चल्ला काढ्ने र बच्चा हुकाउने यन्त्रहरू (पोल्ट्री इन्क्युबेटर्स एण्ड ब्रुडर्स)।
|८४३६.१०.००
|-जनावरहरूको घाँस चारा (एनिमल फिडिङ्ग स्टफ) तयार गर्ने यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|-पक्षीपालन यन्त्रावली; पक्षीहरूको चल्ला काढ्ने र बच्चा हुकाउने यन्त्रहरू:
|८४३६.२१.००
|–पक्षीहरूको चल्ला काढ्ने र बच्चा हुकाउने यन्त्रहरू (पोल्ट्री इन्क्युबेटर्स एण्ड ब्रुडर्स)
|1
|1
|5
|5
|८४३६.२९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|८४३६.८०.००
|-अन्य यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|-पार्टपुर्जाहरूः
|८४३६.९१.००
|–पक्षीपालन यन्त्रावली वा पक्षीहरूको चल्ला काढ्ने र बच्चा हुकाउने यन्त्रहरू (पोल्ट्री इन्क्युबेटर्स र ब्रुडर्स) को
|1
|1
|5
|5
|८४३६.९९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|८४.३७
|बीज (सिड), दाना (ग्रेन) वा सुकेको दलहन सम्बन्धी वनस्पतिहरू सफा गर्ने, पगेल्ने वा वर्गीकरण गर्ने कामका यन्त्रहरू; पेषण उद्योग (मिलिङ्ग इण्डस्ट्री) मा प्रयोग हुने यन्त्रावली वा फार्ममा प्रयोग हुने खालका (फार्म-टाइप) यन्त्रावली बाहेकका अन्न (सेरियल्स) वा सुकेको दलहनको काम निमित्तका यन्त्रावली।
|८४३७.१०.००
|-बीज (सिड) दाना (ग्रेन) वा सुकेको दलहन (ड्राइड लेगुमिनस भेजिटेबल्स) सफा गर्ने, पगेल्ने वा वर्गीकरण गर्ने यन्त्रहरू
|1
|1
|5
|5
|८४३७.८०.००
|-अन्य यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|८४३७.९०.००
|-पार्टपुर्जाहरू
|1
|1
|5
|5
|८४.३८
|प्राणीजन्य (एनिमल) बोसो वा तेल वा वनस्पति घिउ (फिक्स्ड भेजिटेबल) वा सूक्ष्मजैविक (माइक्रोबियल) बोसो वा तेलको निष्कर्षण (एक्स्ट्र्याक्सन) वा तयार (प्रिपरेशन) गर्न निमित्तका यन्त्रावली बाहेक, खाद्य वा पेय पदार्थको औद्योगिक तयारी वा उत्पादनको लागि चाहिने, यस भागमा अन्यत्र उल्लेख नभएका वा समावेश नभएका यन्त्रावली।
|८४३८.५०.००
|-मासु (मिट) वा मासुको लागि पालिएका घरेलु पक्षीको मासु (पौल्ट्री) तयार गर्ने यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|८४३८.६०.००
|-फलहरू, काष्ठफलहरू वा वनस्पतिहरू तयार गर्ने यन्त्रावली
|1
|1
|5
|5
|-अन्य यन्त्रावली:
|८४३८.८०.१०
|—टि-सर्टिङ्ग मेशिन, सिटिस मेशिन, चिया फरमेन्टिङ्ग मेशिन, टि-ड्रायर मेशिन, एलटिपी मेशिन
|1
|1
|5
|5
|८४.५२
|सिलाइ मेशिन, शीर्षक ८४.४० को पुस्तक सिउने मेशिन बाहेक; सिलाइ मेशिनको लागि विशेष रूपले अभिकल्पित फर्निचर, आधारहरू र ढकनीहरू; सिलाइ मेशिनका सियोहरू।
|८४५२.१०.००
|-घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने किसिमका सिलाइ मेशिनहरू
|1
|1
|5
|5
|-अन्य सिलाइ मेशिनहरू:
|८४५२.२१.००
|–स्वचालित एकाइहरू
|1
|1
|5
|5
|८४५२.२९.००
|–अन्य
|1
|1
|5
|5
|८४५२.३०.००
|-सिलाइ मेशिनको सियो
|1
|1
|5
|5
|८५.१६
|जल सञ्चय गर्ने ट्याङ्की नभएका (इन्स्टान्टेनियस) वा जल सञ्चय गर्ने ट्याङ्की भएका (स्टोरेज) पानी तताउने विद्युतीय हिटरहरू र डुबाउने (इमर्सन) हिटरहरू; ठाउँ (स्पेस) तताउने र माटो तताउने विद्युतीय उपकरणहरू; विद्युत-तापीय (इलेक्ट्रो-थर्मिक) कपाल सजाउने उपकरणहरू (जस्तै, हेयर ड्रायर, हेयर कलर्र, कर्लिङ्ग टङ्ग हिटरहरू) र हात सुकाउने उपकरणहरू; चिल्लो पार्ने विद्युतीय इस्त्रीहरू; घरायसी प्रयोजनका अन्य विद्युत-तापीय उपकरणहरू; शीर्षक ८५.४५ का बाहेकका विद्युतीय ताप प्रतिरोधक उपकरणहरू।
|-अन्य ओभनहरू; कुकर, कुकिङ्ग प्लेट, ब्वाइलिङ्ग रिङ्ग, ग्रिलर र रोष्टरहरू:
|—विद्युतीय चुल्होहरूः
|८५१६.६०.११
|—-इन्डक्सन चुल्हो
|1
|1
|माफी
|माफी
|८५१६.६०.१२
|—-इन्फ्रारेड चुल्हो
|1
|1
|माफी
|माफी
|८७.०१
|ट्र्याक्टरहरू (८७.०९ का ट्र्याक्टरहरू बाहेक)।
|-एकल एक्सल भएका ट्र्याक्टरहरूः
|८७०१.१०.१०
|—पावर टिलर, मिनी टिलर
|1
|1
|5
|5
|८७.०२
|ड्राइभर समेत १० वा सोभन्दा बढी यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडीहरू।
|(७) उपशीर्षक ८७०२.१०.१०, ८७०२.१०.२० र ८७०२.१०.३० को सट्टा देहायको उपशीर्षक राखिएको छः-
|८७०२.१०.१०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (२५ भन्दा बढी सिट भएका)
|30
|30
|30
|30
|८७०२.१०.२०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (११ देखि २५ सम्म सिट भएका)
|30
|30
|30
|30
|-कम्प्रेसन-इग्निसन इन्टरनल कम्बस्न पिस्टन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका:
|(८) उपशीर्षक ८७०२.20.१०, ८७०२.20.२० र ८७०२.20.३० को सट्टा देहायको उपशीर्षक राखिएको छः-
|८७०२.२०.१०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (२५ भन्दा बढी सिट भएका)
|30
|30
|30
|30
|८७०२.२०.२०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (११ देखि २५ सम्म सिट भएका)
|30
|30
|30
|30
|-स्पार्क-इग्निसन इन्टरनल कम्बस्न पिस्टन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका:
|(९) उपशीर्षक ८७०२.३०.१०, ८७०२.३०.२० र ८७०२.३०.३० को सट्टा देहायको उपशीर्षक राखिएको छः-
|८७०२.३०.१०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (२५ भन्दा बढी सिट भएका)
|30
|30
|30
|30
|८७०२.३०.२०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (११ देखि २५ सम्म सिट भएका)
|30
|30
|30
|30
|-धक्का दिने विद्युतीय मोटर मात्र भएकाः
|(१०) उपशीर्षक ८७०२.४०.१०, ८७०२.४०.२० र ८७०२.४०.३० को सट्टा देहायको उपशीर्षक राखिएको छः-
|८७०२.४०.१०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (२५ भन्दा बढी सिट भएका)
|1
|1
|माफी
|माफी
|८७०२.४०.२०
|यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (१५ देखि २५ सम्म सिट भएका)
|1
|1
|10
|10
|८७०२.४०.३०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (११ देखि २५ सम्म सिट भएका)
|10
|10
|10
|10
|-अन्यः
|(११) उपशीर्षक ८७०२.९०.१०, ८७०२.९०.२० र ८७०२.९०.३० को सट्टा देहायको उपशीर्षक राखिएको छः-
|८७०२.९०.१०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (२५ भन्दा बढी सिट भएका)
|30
|30
|30
|30
|८७०२.९०.२०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी (११ देखि २५ सम्म सिट भएका)
|30
|30
|30
|30
|८७.०३
|मूलतः मानिसको यातायातको लागि बनेका मोटर कारहरू र अन्य मोटर गाडीहरू (शीर्षक ८७.०२ का बाहेक), स्टेशन वागन र रेसिङ्ग कार समेत।
|-अन्य गाडीहरू, धक्का दिने विद्युतीय मोटर मात्र भएका:
|(१२) उपशीर्षक ८७०३.८०.२१, ८७०३.८०.२९, ८७०३.८०.५१, ८७०३.८०.५९, ८७०३.८०.६१, ८७०३.८०.६९, ८७०३.८०.७१, ८७०३.८०.७९, ८७०३.८०.८१, ८७०३.८०.८९, ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ को सट्टा देहायको उपशीर्षक राखिएको छः-
|—अन्य गाडीहरुः
|8703.80.21
|15
|15
|8703.80.29
|15
|15
|8703.80.51
|20
|20
|8703.80.59
|20
|20
|8703.80.61
|30
|30
|8703.80.69
|30
|30
|8703.80.71
|60
|60
|8703.80.79
|60
|60
|8703.80.81
|80
|80
|8703.80.89
|80
|80
|8703.80.91
|—-अनएसेम्बल्ड अवस्थाका
|60
|60
|20
|20
|8703.80.99
|—-अन्य
|80
|80
|20
|20
|८७.०४
|सामान ढुवानी गर्ने अन्य मोटर गाडीहरू।
|-अन्य, कम्प्रेसन-इग्निसन इन्टरनल कम्बस्न पिस्टन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) मात्र भएका:
|–गाडीको कुल तौल ५ टन ननाघ्ने:
|८७०४.२१.१०
|—मूलतः सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बोक्ने सुविधा भएका डबल क्याब पिकअप गाडी
|40
|40
|30
|30
|८७०४.२१.५०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|–गाडीको कुल तौल ५ टन नाघ्ने तर २० टन ननाघ्ने:
|८७०४.२२.१०
|—मूलतः सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बोक्ने सुविधा भएका डबल क्याब पिकअप गाडी
|40
|40
|30
|30
|८७०४.२२.२०
|—दूध ढुवानीका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएका ट्याङ्करहरू
|1
|1
|माफी
|माफी
|८७०४.२२.७०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|–गाडीको कुल तौल २० टन नाघ्ने:
|८७०४.२३.१०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|८७०४.२३.२०
|—दूध ढुवानीका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएका ट्याङ्करहरू
|1
|1
|माफी
|माफी
|-अन्य, स्पार्क-इग्निसन इन्टरनल कम्बस्न पिस्टन इन्जिन मात्र भएका:
|–गाडीको कुल तौल ५ टन ननाघ्ने:
|८७०४.३१.१०
|—मूलतः सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बोक्ने सुविधा भएका डबल क्याब पिकअप गाडी
|40
|40
|30
|30
|८७०४.३१.५०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|–गाडीको कुल तौल ५ टन नाघ्ने:
|८७०४.३२.१०
|—मूलतः सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बोक्ने सुविधा भएका डबल क्याब पिकअप गाडी
|40
|40
|30
|30
|८७०४.३२.२०
|—दूध ढुवानीका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएका ट्याङ्करहरू
|1
|1
|माफी
|माफी
|८७०४.३२.७०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|-अन्य, कम्प्रेसन-इग्निसन इन्टरनल कम्बस्न पिस्टन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका:
|–गाडीको कुल तौल ५ टन ननाघ्ने:
|८७०४.४१.१०
|—मूलतः सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बोक्ने सुविधा भएका डबल क्याब पिकअप गाडी
|40
|40
|30
|30
|८७०४.४१.५०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|–गाडीको कुल तौल ५ टन नाघ्ने तर २० टन ननाघ्ने:
|८७०४.४२.१०
|—मूलतः सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बोक्ने सुविधा भएका डबल क्याब पिकअप गाडी
|40
|40
|30
|30
|८७०४.४२.२०
|—दूध ढुवानीका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएका ट्याङ्करहरू
|1
|1
|माफी
|माफी
|८७०४.४२.७०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|–गाडीको कुल तौल २० टन नाघ्ने:
|८७०४.४३.१०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|८७०४.४३.२०
|—दूध ढुवानीका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएका ट्याङ्करहरू
|1
|1
|माफी
|माफी
|-अन्य, स्पार्क-इग्निसन इन्टरनल कम्बस्न पिस्टन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका:
|–गाडीको कुल तौल ५ टन ननाघ्ने:
|८७०४.५१.१०
|—मूलतः सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बोक्ने सुविधा भएका डबल क्याब पिकअप गाडी
|40
|40
|30
|30
|८७०४.५१.५०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|–गाडीको कुल तौल ५ टन नाघ्ने:
|८७०४.५२.१०
|—मूलतः सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बोक्ने सुविधा भएका डबल क्याब पिकअप गाडी
|40
|40
|30
|30
|८७०४.५२.२०
|—दूध ढुवानीका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएका ट्याङ्करहरू
|1
|1
|माफी
|माफी
|८७०४.५२.७०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|5
|5
|-अन्य, धक्का दिने विद्युतीय मोटर मात्र भएका:
|८७०४.६०.१०
|—प्रशितक प्रणाली (रेफ्रिजेरेटिङ्ग सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानहरू
|1
|1
|माफी
|माफी
|—ट्याङ्करहरू:
|8704.60.61
|—-दूध ढुवानीका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएका ट्याङ्करहरू
|माफी
|माफी
|८७.०५
|मूलतः मानिस वा सामानको परिवहनका लागि अभिकल्पित बाहेक, विशेष प्रयोजनका मोटर गाडीहरू (उदाहरणका लागि, ब्रेक डाउन लरी, क्रेन लरी, आगो निभाउने गाडीहरू, कङ्क्रिट मिक्सर लरी, सडक बढाने लरी, पानी छर्ने (स्प्रेइङ्ग) लरी, घुम्ती वर्कशप, घुम्ती रेडियोलजिकल एकाइहरू)।
|८७०५.३०.००
|-आगो निभाउने गाडीहरू (दमकलहरु)
|1
|1
|5
|5
|८७.०६
|शीर्षक ८७.०१ देखि ८७.०५ सम्मका मोटर गाडीहरूका लागि इन्जिन जडान गरिएका च्यासिस।
|८७०६.००.१०
|—शीर्षक ८७.०१ का ट्याक्टरहरूका
|(१३) उपशीर्षक ८७०६.००.२० र ८७०६.००.३० को सट्टा देहायको उपशीर्षक 8706.00.20 राखिएको छः-
|८७०६.००.२०
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडीका (११ देखि २५ सम्म सिट भएका)
|30
|30
|30
|30
|(१४) उपशीर्षक 8706.00.80 को सट्टा देहायको उपशीर्षक 8706.00.80 राखिएको छः-
|८७०६.००.80
|—यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडीका (२५ भन्दा बढी सिट भएका) वा ट्रकहरूका
|30
|30
|30
|30
|८७.११
|मोटरसाइकलहरू (मोपेड समेत) र साइड-कार भएका वा नभएका, सहायक मोटर जडान गरिएका साइकलहरू; साइडकारहरू।
|—अनएसेम्बल्ड अवस्थाकाः
|८७११.२०.९९
|—-200 सी.सी. नाघ्ने तर २५० सी.सी. ननाघ्ने
|40
|40
|30
|30
|—सिलिण्डर क्षमता २५० सी.सी. नाघ्ने तर ४०० सी.सी. ननाघ्ने इन्टरनल कम्बसन पिस्टन इन्जिन भएकाः
|८७११.३०.१९
|—-अन्य
|70
|70
|80
|80
|—सिलिण्डर क्षमता ४०० सी.सी. नाघ्ने तर ५०० सी.सी. ननाघ्ने इन्टरनल कम्बसन पिस्टन इन्जिन भएकाः
|८७११.३०.९९
|—-अन्य
|70
|70
|80
|80
|८९.०३
|याच्ट र मनोरञ्जन वा खेलवाड गर्ने अन्य जलयानहरू; साना खालका खियाउने डुङ्गा (रोइङ्ग बोट) र दुवैतिर चुच्चो भएको डुङ्गा (क्यानेउ) हरू।
|-हावा भर्न मिल्ने बाहेकका सहायक मोटर भएका वा नभएका पालयुक्त डुङ्गा (सेलबोट) हरू:
|८९०३.२१.००
|–लम्बाइ ७.५ मिटर ननाघ्ने
|1
|1
|5
|5
|८९०३.२२.००
|–लम्बाइ ७.५ मिटर नाघ्ने तर २४ मिटर ननाघ्ने
|1
|1
|5
|5
|८९०३.२३.००
|–लम्बाइ २४ मिटर नाघ्ने
|1
|1
|5
|5
|९०.१९
|मेकानो-थेरापी उपकरणहरू; मसाज गर्ने उपकरणहरू; मनोवैज्ञानिक अभिरुचि जाँच गर्ने उपकरणहरू; ओजोन थेरापी, अक्सिजन थेरापी, एरोसोल थेरापी, कृत्रिम स्वासप्रस्वास वा स्वासप्रस्वासको उपचार सम्बन्धी अन्य उपकरणहरू।
|-ओजोन थेरापी, अक्सिजन थेरापी, एरोसोल थेरापी, कृत्रिम स्वासप्रस्वास वा स्वासप्रस्वासको उपचार सम्बन्धी अन्य उपकरणहरू:
|९०१९.२०.४०
|—अक्सिजन थेरापीमा प्रयोग हुने अक्सिजन ह्युमिडिफायर
|1
|1
|माफी
|माफी
|९४.०३
|अन्य फर्निचर र तिनका पार्टपुर्जाहरू।
|-प्लास्टिकका फर्निचर:
|९४०३.७०.२०
|—बेबी वाकर
|11.25
|30
|11.25
|20
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