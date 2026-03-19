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भेप प्रकरणमा मुछिएका नासु रेवन्त खड्कालाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते १७:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विशेष अदालतले भेपमार्फत भएको सुन तस्करी र भ्रष्टाचार मुद्दामा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका नासु रेवन्त खड्कालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
  • खड्काले भन्सारको गोदाममा रहेको सुटकेसभित्रको सुनसहितको भेप साटेर न्यूरोडमा लगी बिक्री गरेको आरोप लागेको छ ।
  • अख्तियारले यसै मुद्दामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलसहित नासु खड्कामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो ।

२२ जेठ, काठमाडौं । विशेष अदालतले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नासु रेवन्त खड्कालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

सुटकेशमा विद्युतिय चुरोट(भेप)भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करीका लागि भेप साटेको आरोपमा उनीमाथि मुद्दा चलेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले खड्कालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । व्यवसायिक प्रयोजनमा सामान ल्याउनुपर्नेमा झिटिगुण्डामा राखी भेप ल्याइएको भेटेपछि सुटकेश बरामद गरेको थियो ।

बरामद भएको सुटकेस गोदाममा राख्ने जिम्मा पाएका नासु खड्काले त्यहाँभित्र सुन भएको थाह पाएपछि साटेर अरु भेप सुटकेशभित्र राखी सुन राखेका भेप निकालेका थिए । उनले त्यहाँबाट निकालेको सुन न्यूरोडमा लगेर बेचेका थिए ।

उनी यसअघि दायर भएको सुन तस्करीको मुद्दामा दोषी भइसकेका आरोपित हुन् । अख्तियारले खड्का लगायत पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल लगायतमाथि सुन तस्करीमा सघाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यही मुद्दामा विशेष अदालत उपस्थित गराइएकोमा उनलाई बयानपछि थुनामा पठाइएको हो ।

विशेष अदालतले सुन उनको जिम्मामा रहेको, उनले नै गोदाममा रहेको सामान साटेको, अरु आरोपितहरूले उनलाई पैसा दिएको भनी बयान गरेको र उनको खातामा रकम आएको पनि देखिएको औंल्याएको हो । विशेष अदालतले उनलाई थुनामा राख्नुपर्नेगरी प्रमाण पेश भएको भन्दै थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

भेप प्रकरण विशेष अदालत
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