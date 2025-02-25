एसियन गेम्स छनोट : सेमिफाइनलमा नेपालविरुद्ध ओमान ९४ रनमा अलआउट

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- सिङ्गापुरमा जारी एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोटको सेमिफाइनलमा ओमानले नेपालसामु ९५ रनको सामान्य लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
- टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमान १९.४ ओभरमा ९४ रनमा अलआउट हुँदा नेपालका करण केसीले तीन विकेट लिए ।
- यस प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेका नेपालसहित चारवटै टोली एसियन गेम्सका लागि छनोट भइसकेका छन् ।
२४ जेठ, काठमाडौं । सिंगापुरमा भइरहेको एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोटको सेमिफाइनलमा ओमानले नेपाललाई सामान्य लक्ष्य दिएको छ ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले १९.४ ओभरमा अलआउट हुँदै ९४ रन बनायो । ओमानका लागि कप्तान सुफिया मेहमुदले सर्वाधिक ३८ रन बनाए । जुबेर अली अकबरले २२ रन बनाए ।
नेपालका लागि करण केसीले ३ विकेट लिए । सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछानेले २-२ विकेट लिए । शाहब आलम, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कुशल मल्लले १-१ विकेट लिए ।
सेमिफाइनल जितेमा नेपालले फाइनलमा हङकङ र मलेसियाबीचको विजेतासँग खेल्नेछ ।
नेपालसहित सेमिफाइनल पुगेका चारवटै टोली एसियन गेम्सका लागि छनोट भइसकेका छन् ।
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