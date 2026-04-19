विश्वकपमा जाने तयारी गरेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई राखेपको रोक

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- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल संघका पदाधिकारीलाई फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी हुन विदेश जाने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।
- आर्थिक विषयको छानबिन भइरहेकाले राखेपको सिफारिशमा अध्यागमन विभागले गत वैशाखदेखि नै एन्फाका पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो ।
- अध्यागमनले राखेपको सिफारिश मागेपछि एन्फा पदाधिकारीहरू आज परिषद् पुगे पनि विदेश जाने बाटो खुला हुन सकेन ।
२५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पदाधिकारीलाई विदेश जाने बाटो खुला गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी हुन जाने उद्देश्यले विदेश जान रोक लगाउने निर्णय फिर्ताका लागि एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राई राखेप पुगेका थिए ।
तर, राखेपले तत्कालको अवस्थामा पदाधिकारीलाई विदेश जाने बाटो खुला गर्न अस्वीकार गरेको सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार विदेश जाने बाटो खुला गर्न भन्दै एन्फा पदाधिकारीहरू अध्यागमन विभाग पनि पुगेका थिए । तर, अध्यागमनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट नै सिफारिस लिएर आउन भनेपछि उनीहरू आज राखेप पुगेका हुन् ।
११ जुनबाट सुरु हुने फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी हुन अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राई आजै राति मेक्सिको जानेगरी तयारी गरेका थिए । यद्यपि उनीहरूको प्रयासलाई राखेपले भने रोक लगाएको छ ।
आर्थिक विषयको छानबिनका लागि राखेपको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले गत वैशाखमा एन्फाका सबै पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो ।
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