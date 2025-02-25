कुशल भुर्तेल एसियन गेम्स क्रिकेट छनोटका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित

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- नेपाली क्रिकेट टोलीका कुशल भुर्तेल एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताको 'प्लेयर अफ द सिरिज' घोषित भएका छन् ।
- भुर्तेलले प्रतियोगिताका ४ खेलमा २ शतक र १ अर्धशतकसहित सर्वाधिक ३४० रन बनाएका छन् ।
- वर्षाले प्रभावित फाइनल खेलमा नेपालले हङकङलाई डीएलएस पद्धति अनुसार पराजित गर्दै प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।
२५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याटर कुशल भुर्तेल एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोटको ‘प्लेयर अफ द सिरिज’ घोषित भएका छन् ।
भुर्तेलले प्रतियोगितामा शानदार ब्याटिङ गर्दै ४ खेलमा २ शतक र १ अर्धशतकसहित ३४० रन बनाए । उनी प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै रन बनाउने खेलाडी समेत हुन् ।
उनले चीनविरुद्धको पहिलो खेलमा ४३ बलमा १२९ रन बनाएका थिए । उक्त खेलमा उनले एकै ओभरमा ६ छक्का समेत प्रहार गरे ।
मलेसियासँगको दोस्रो खेलमा ५४ बलमा १२६ रन बनाए । लगातार दुई शतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बने ।
ओमानविरुद्धको सेमिफाइनलमा २० रन बनाएका थिए । सोमबार भएको हङकङसँगको फाइनलमा उनले ४० बलमा ६५ रन बनाएर जितको आधार तय गरेका थिए ।
वर्षाले प्रभावित खेलमा नेपालले हङकङलाई डीएलएस पद्धति अनुसार पराजित गरेर उपाधि जित्न सफल भयो ।
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