यमबुद्ध स्केटपार्कमा नवौं राष्ट्रिय स्केटबोर्ड प्रतियोगिता हुने

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- नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको आयोजनामा नवौं राष्ट्रिय स्केटबोर्ड प्रतियोगिता जेठ ३० र ३१ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ ।
- प्रतियोगितामा देशभरबाट छनोट भएका करिब ४ सय महिला तथा पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने संघले जनाएको छ ।
- यस प्रतियोगिताले २०औं एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडी छनोट प्रक्रियामा समेत सहयोग पुर्याउने संघले जनाएको छ ।
२५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको आयोजनामा नवौं राष्ट्रिय स्केटबोर्ड प्रतियोगिता जेठ ३० र ३१ गते काठमाडौंको हाँडिगाउँस्थित यमबुद्ध स्केटपार्कमा हुने भएको छ ।
संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगितामा देशभरबाट छनोट भएका करिब ४ सय खेलाडीको सहभागिता रहने जानकारी दिएको छ । प्रतियोगितामा २५० पुरुष र १५० महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
संघका अध्यक्ष अच्युत खनालका अनुसार खेलाडीहरू जिल्ला तथा प्रदेशस्तरबाट छनोट भएर आउनेछन् भने केही खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमा अनलाइन दर्ता गरेर पनि सहभागिता जनाउनेछन् ।
दुईदिने प्रतियोगिताको पहिलो दिन छनोट चरणका खेल हुनेछन् भने दोस्रो दिन फाइनल प्रतिस्पर्धा आयोजना गरिनेछ । प्रतियोगितामा स्केटबोर्डिङको फ्रिस्टाइल विधाअन्तर्गत ‘बेस्ट ट्रिक’ र ‘बेस्ट रन’ मा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । साथै ‘स्केटबोर्डर अफ द इयर’ समेत घोषणा गरिने संघले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा सिनियर पुरुष तथा महिला दुवैतर्फ विजेताले ३० हजार रुपैयाँ, उपविजेताले २० हजार रुपैयाँ र तेस्रो हुनेले १५ हजार रुपैयाँ नगदसहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै जुनियर पुरुष तथा महिला दुवैतर्फ प्रथम हुनेले १५ हजार, दोस्रो हुनेले १० हजार र तेस्रो हुनेले ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् ।
संघका महासचिव सत्य थापाले प्रतियोगिताबाट २०औं एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडी छनोट प्रक्रियामा समेत सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार एसियन गेम्सका लागि दुई खेलाडी अन्तिम छनोटमा पर्नेछन्। यसअघि गजेन्द्र बर्देवा, शरदकुमार राई, वसन्त राई र खुशी विकको नाम लङ लिस्टमा समावेश भइसकेको छ ।
संघले प्रतियोगिताको कुल बजेट २१ लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । विभिन्न प्रायोजकसँग सहकार्य भइरहेको र काठमाडौं बाहिरबाट आउने खेलाडीका लागि खानपिन तथा बसोबासको व्यवस्था समेत गरिएको संघले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा २०७० सालमा दर्ता भएयता नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघले देशका विभिन्न शहरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ । यसअघि विराटनगर, बुटवल, पोखरा र काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्केटबोर्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेका छन् ।
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