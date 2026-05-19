क्रिकेट संघ रुपन्देहीको अध्यक्षमा हरि थापा निर्वाचित, शक्ति गौचन पराजित

२६ जेठ,बुटवल । क्रिकेट संघ रुपन्देहीको अध्यक्षमा हरिबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन् । संघको सोमबार राति सम्पन्न पाँचौं अधिवेशनबाट ६९ मत प्राप्त गरी थापा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी क्रिकेटर शक्ति गौचनले ४९ मत प्राप्त गरे ।
दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित थापा भैरहवाका व्यवसायी हुन् । उनी होटेल तथा कलेज सञ्चालक समेत हुन् । चार वर्षअघि भएको निर्वाचनमा पनि गौचन थापासँगै पराजित भएका थिए ।
निर्वाचनमा थापा र गौचन पक्षले प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पदाधिकारीसहित अधिकांश सदस्यमा पनि थापा प्यानलका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा खेमराज भुसाल, सचिवमा उदयकुमार मल्लिक र कोषाध्यक्षमा धीरज अधिकारी क्षत्री निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचन प्रमुख कूलमणि ज्ञवालीका अनुसार संघको महिला सदस्यमा उमा अधिकारी र अन्य सदस्यमा प्रशान्तविक्रम मल्ल, निरजप्रताप खाँण, पुनित पोखरेल, मनोज भण्डारी, भुवन पाण्डे, विजयसिंह ज्ञवाली, कृष्णकुमार कुँवर, ज्वालेसप्रसाद प्रधान, अन्तिम थापा र ताराप्रसाद पाठक निर्वाचित भएका हुन् । उमा अधिकारी सिद्धार्थ नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4