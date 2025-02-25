बेल्जियम भर्सेस् इजिप्ट : प्लेयर्स टु वाच

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'जी' अन्तर्गत वासिङ्टनस्थित सिएटल स्टेडियममा युरोपेली टोली बेल्जियम र अफ्रिकी टोली इजिप्टबीच खेल हुँदैछ ।
- मैत्रीपूर्ण खेलमा ट्युनिसियालाई ५-० ले पराजित गरेको बेल्जियमका तर्फबाट केभिन डी ब्रुइन, लियान्द्रो ट्रोसार्ड र जेरेमी डोकु मुख्य खेलाडीका रूपमा रहेका छन् ।
- पहिलो विश्वकप जितको लक्ष्य राखेको इजिप्टका लागि कप्तान मोहम्मद सालाह, ओमार मार्मुश र डिफेन्डर मोहम्मद अब्देलमोनेम प्रमुख खेलाडी हुन् ।
१ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘जी’ अन्तर्गत वासिङ्टनस्थित सिएटल स्टेडियममा युरोपेली पावरहाउस बेल्जियम र अफ्रिकी महारथी इजिप्ट आमनेसामने हुँदैछन् ।
विश्वकपको इतिहासमै समूह ‘जी’ को यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । बेल्जियम हालैको मैत्रीपूर्ण खेलमा ट्युनिसियालाई ५-० ले पराजित गर्दै उच्च लयमा देखिएको छ भने, इजिप्ट आफ्ना स्टार फरवार्डको बलमा पहिलो विश्वकप जित निकाल्ने दाउमा छ ।
खेलमा मुख्य प्रभाव पार्न सक्ने दुवै टोलीका ६ मुख्य खेलाडीहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
बेल्जियम
केभिन डी ब्रुएन (मिडफिल्डर) : बेल्जियमका कप्तान तथा विश्व फुटबलकै सबैभन्दा सिर्जनशील आक्रामक मिडफिल्डर केभिन डी ब्रुइन इङ्ग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका मुख्य खेलाडी हुन् । राष्ट्रिय टोलीका मुख्य रणनीतिकार रहेका उनी हालै ट्युनिसिया विरुद्धको ५-० को जितमा शानदार गोल गर्दै उच्च फर्ममा देखिएका छन् । मैदानको मध्यभागबाट खेल नियन्त्रण गर्ने, विपक्षी डिफेन्सको सानो ग्यापमा पनि सटिक पास निकाल्ने र लामो दुरीबाट अचुक प्रहार गर्न सक्ने उनको अद्वितीय खुबी इजिप्टका डिफेन्डरहरूका लागि मुख्य चुनौती बन्नेछ ।
लियान्द्रो ट्रोसार्ड (फरवार्ड) : आर्सनल एफसीलाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका लेआन्द्रो ट्रोसार्ड हाल बेल्जियमको आक्रामक पङ्क्तिका प्रमुख हतियार हुन् । विङ्ग्सबाट तीव्र गतिमा बल दौडाउँदै डिफेन्डरहरूलाई बिट गरेर भित्र छिर्ने र सटिक ‘फिनिसिङ’ गर्ने उनको शैली अचम्मको छ । रोमेलु लुकाकु दोस्रो हाफमा इम्प्याक्ट खेलाडीका रूपमा आउने सम्भावना रहेकाले, सुरुवाती ११ मा ट्रोसार्डले इजिप्टको डिफेन्सलाई कडा दबाबमा राख्ने निश्चित छ ।
जेरेमी डोकु (विङ्गर) : विश्व फुटबलकै सबैभन्दा विष्फोटक र द्रुत गतिका युवा विङ्गरमध्येका एक जेरेमी डोकु पनि इङ्ग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका स्टार हुन् । हालैको वार्म-अप खेलमा दुई उत्कृष्ट असिस्ट गर्दै आफ्नो विष्फोटक लय प्रमाणित गरेका २४ वर्षीय डोकुको ‘वान अन वान’ ड्रिब्लिङ क्षमता लोभलाग्दो छ । मैदानको बायाँ विङ्ग्सबाट इजिप्टको रक्षापङ्क्ति चिरेर पेनाल्टी बक्सभित्र छिर्ने उनको शैली खेलभरि नै आकर्षक बन्नेछ ।
इजिप्ट
मोहम्मद सालाह (फरवार्ड) : इजिप्टका निर्विवाद सुपरस्टार तथा ऐतिहासिक कप्तान मोहम्मद सालाह इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल एफसी का मुख्य फरवार्ड हुन् । देशका लागि १०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै सर्वाधिक गोल योगदान पुर्याएका ३४ वर्षीय सलाह हाल पूर्ण रूपमा स्वस्थ र बेल्जियम विरुद्धको खेलका लागि तयार छन् । दायाँ विङ्ग्सबाट भित्र काट्दै देव्रे खुट्टाले सटिक र शक्तिशाली प्रहार गर्ने उनको शैली बेल्जियमका डिफेन्डरहरूका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बन्ने निश्चित छ ।
ओमार मार्मुश (फरवार्ड) : इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने २५ वर्षीय युवा आक्रामक स्टार ओमार मार्मुश हाल इजिप्टको टोलीका मुख्य हतियार हुन् । उनीसँग मैदानमा अविश्वसनीय गति, सानो ठाउँमा पनि पास निकाल्ने कला र काउन्टर अट्याकमा रक्षापङ्क्तिलाई छक्याउने अद्भुत क्षमता छ । कप्तान सालाहसँग अग्रपङ्क्तिमा उनको रणनीतिक बुझाइ र साझेदारीले बेल्जियमको डिफेन्सलाई कडा चुनौती दिनेछ ।
मोहम्मद अब्देलमोनेम (डिफेन्डर) : फ्रान्सेली लिग वान क्लब ओजीसी नाइस मा उत्कृष्ट रक्षात्मक प्रदर्शन गर्दै आएका मोहम्मद अब्देलमोनेम इजिप्टको रक्षापङ्क्तिका मुख्य मेरुदण्ड हुन् । देशका लागि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेलिसकेका २७ वर्षीय अब्देलमोनेम आफ्नो कडा ट्याकल, गज्जबको शारीरिक शक्ति र ‘एरियल एबिलिटी’ का लागि चिनिन्छन् । बेल्जियमका विष्फोटक फरवार्डहरू जेरेमी डोकु र ट्रोसार्डलाई पेनाल्टी बक्स नजिक पस्न नदिने मुख्य रणनीतिक जिम्मेवारी उनकै काँधमा हुनेछ ।
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