+
English edition

यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधिका लागि मधेश र सुदूरपश्चिम भिड्ने

२०८३ असार १ गते ७:२२ २०८३ असार १ गते ७:२२

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares

१ असार, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरमा जारी १९ वर्षमुनिको महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि भिडन्त मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच हुने भएको छ । समूह चरणको अन्तिम खेलमा मधेशलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले पुनः फाइनलमा मधेशसँगको भेट पक्का गरेको हो ।

आइतबार भएको समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा कर्णालीलाई हराउँदै फाइनल पुग्ने झिनो सम्भावना कायमै राखेको गण्डकी भने मधेशमाथि सुदूरपश्चिमले जित निकालेसँगै निराश बन्यो । अघिल्ला ६ खेलमा अपराजित रहँदै आएको मधेश प्रतियोगिताकै पहिलो हार व्यहोर्ने क्रममा सुदूरपश्चिमविरुद्धको खेलमा स्तब्ध भएपनि उपाधि दाबेदारका रुपमा फाइनल पुगेको छ ।

कालुङचोक मैदानमा ११८ रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमका ओपनर सावित्री धामी र करुणा विष्टले ८ ओभरसम्म टिकेर ६८ रनको उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै जितका लागि बलियो जग बसाले।

२४ रनको व्यक्तिगत स्कोरमा सावित्री धामी सुष्मिताकुमारी यादवबाट बोल्ड भएको केहीबेरपछि नै करुणा रन आउट हुँदा मधेशतर्फ ढल्किएको खेललाई रश्मी सुनारले १५ र रविना धामीले १८ रन बटुल्दै आफ्नो पोल्टामा पारे ।

३० बलको सामना गरेकी करुणाले १७० को स्ट्राइक रेटमा ९ चौकासहित ५१ रनको आक्रामक पारी खेलिन्। त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको मधेशका लागि सना प्रविन र प्रतिमा साहको समान २३–२३ रनको मद्दतमा ११७ को योगफल खडा गर्‍ यो। मधेशका लागि आरती महतो र शिवानी साहले समान १०–१० रन जोडे।

आइतबारनै भएको अर्को खेलमा गण्डकीले घरेलु टोली कर्णालीमाथि ८ विकेटको फराकिलो जित निकाल्यो । घरेलु मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको कर्णालीले २० ओभरको खेलमा ४ विकेट गुमाउँदै जम्मा ९६ रन जोड्यो । कप्तान तिर्सना विश्वकर्मा एक रनले अर्धशतक बनाउनबाट चुकिन्।

ओपनर सोविका शाही शून्यमै आउट भएपनि तिर्सनाले ६२ बलको सामना गर्दै एक छक्का र ६ चौकाको मद्दतमा नटआउट ४९ रन बनाइन् । दोस्रो क्रमकी शिखा दुवाडीले १७ रन जोडिन्।

बलिङतर्फ गण्डकीकी निरु जीटीले दुई विकेट झार्दा यशोदा भुजेल र जेनिशा शर्माको नाममा एक–एक विकेट रह्यो । ९७ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीका ओपनर श्रेया शाह तीन र ज्योत्सिनी मरासिनी १३ रनमा आउट भएपछि तेस्रो र चौथो क्रममा आएका ब्याटरले नटआउट रहँदै गण्डकीको इनिङ्स सम्हाले।

चन्द्रमाया बरालले ५ चौकासहित ३७ बलमा ३९ र दीपिका सापकोटाले पनि ५ चौकासहित २९ बलमा ३२ रन जोड्दै गण्डकीलाई सहज जित दिलाए। समूह चरणको अन्तिम खेलमा लुम्बिनीले कोशीलाई जम्मा ४८ रनको लक्ष्य दिएको थियो। १६ रन अतिरिक्त पाएको लुम्बिनीका कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अंक छुन सकेनन् भने ४ ब्याटर शून्यमै फर्किए ।

फाइनल खेल आज बिहान ९ बजेपछि कालुङचोक मैदानमै हुनेछ ।

महिला क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
राष्ट्रिय समाचार

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
छुटाउनुभयो कि?

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
छुटाउनुभयो कि?

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधिका लागि मधेश र सुदूरपश्चिम भिड्ने

यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधिका लागि मधेश र सुदूरपश्चिम भिड्ने

सुपर सब अमद डियालोको गोलमा आइभरीकोस्ट विजयी

सुपर सब अमद डियालोको गोलमा आइभरीकोस्ट विजयी

दुईपटकको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेदरल्यान्ड्स जापानसँग बराबरीमा रोकियो

दुईपटकको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेदरल्यान्ड्स जापानसँग बराबरीमा रोकियो

डेब्युटान्ट कुरासाओमाथि जर्मनीको गोल वर्षा

डेब्युटान्ट कुरासाओमाथि जर्मनीको गोल वर्षा

जर्मनीलाई पहिलो हाफमै ३-१ को अग्रता

जर्मनीलाई पहिलो हाफमै ३-१ को अग्रता

फिफा विश्वकप २०२६ : जर्मनीलाई फेरि अग्रता

फिफा विश्वकप २०२६ : जर्मनीलाई फेरि अग्रता

ट्रेन्डिङ

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई
काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै
इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै

इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै
बहुप्रतीक्षित खेलमा ब्राजिल र मोरक्को भिड्दै, स्कटल्यान्ड र हाइटी उत्साहित

बहुप्रतीक्षित खेलमा ब्राजिल र मोरक्को भिड्दै, स्कटल्यान्ड र हाइटी उत्साहित

वेबस्टोरिज

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories

फिचर

सबै
फिफा विश्वकप : अस्ट्रेलियाले लियो अग्रता

फिफा विश्वकप : अस्ट्रेलियाले लियो अग्रता

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य