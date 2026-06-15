दुईपटकको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेदरल्यान्ड्स जापानसँग बराबरीमा रोकियो

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत डलास स्टेडियममा भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्स र जापानले २–२ गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् ।
- खेलको दोस्रो हाफमा नेदरल्यान्ड्सका भर्जिल भान डाइक र क्रिसेन्सो समरभिलले गोल गर्दै टोलीलाई दुईपटक अग्रता दिलाएका थिए ।
- जापानका तर्फबाट केइतो नाकामुरा र डाइची कामाडाले गोल फर्काउँदै खेल बराबरीमा ल्याएका हुन् ।
१ असार, काठमाडौं । दुईपटकको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेदरल्यान्ड्स फिफा विश्वकप २०२६ मा जापानसँग बराबरीमा रोकिएको छ ।
डलास स्टेडियममा भएको खेल २-२ को बराबरीमा सकिएको हो । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएपनि दोस्रो हाफमा सबै गोल भएका थिए ।
५०औं मिनेटमा भर्जिल भान डाइकले हेडरमार्फत गोल गर्दै डच टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसको सात मिनेटमा नै जापानले बराबरी गोल फर्कायो ।
केइतो नाकामुराले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए । त्यसको सात मिनेटमा नेदरल्यान्ड्सले फेरि अग्रता लियो । ६४औं मिनेटमा क्रिसेन्सो समरभिलले गोल गरेपछि नेदरल्यान्ड्स अग्रतामा आयो ।
८९औं मिनेटमा डाइची कामाडाले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका हुन् । कर्नरबाट आएको बललाई उनले हेडर गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि कुनै गोल भएनन् र दुवै टोलीले अंक बाँडे ।
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