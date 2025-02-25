डेब्युटान्ट कुरासाओमाथि जर्मनीको गोल वर्षा

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- जर्मनीले फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो खेलमा डेब्युटान्ट कुरासाओलाई ७–१ गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ ।
- विश्वकपमा पहिलो पटक खेलिरहेको कुरासाओका लागि लिभानो कोमेनेन्सियाले पूर्व विजेता जर्मनीविरुद्ध ऐतिहासिक पहिलो गोल गरे ।
- पहिलो हाफमा तीन र दोस्रो हाफमा चार गोल गरेको जर्मनीले समूह ‘इ’ मा तीन अङ्क जोडेको छ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । चार पटकको विश्व विजेता जर्मनीले फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो खेलमा डेब्युटान्ट कुरासाओलाई ७-१ ले सहजै पराजित गरेको छ ।
अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा भएको समूह इ को खेलमा क्यारेबियन राष्ट्र कुरासाओले विश्वकपमा डेब्यु गर्दै पूर्व च्याम्पियन विरुद्ध गोलको खाता खोल्न सफल भएपनि गोलको वर्षा भने रोक्न सकेन ।
जर्मनीले पहिलो हाफमा तीन र दोस्रो हाफमा चार गोल गरेको थियो । जर्मनीका लागि काई हाभार्ट्जले दुई तथा फेलिक्स एनमेचा, निको स्लोटरबेक, जमाल मुसिएला, नाथनियल ब्राउन , डेनिज उन्डाभले एक-एक गोल गरे । कप्तान जोसुअ किम्मिचले दुई असिस्ट गरे ।
एनमेचाले छैटौं मिनेटमै गोल गर्दै जर्मनीलाई अग्रता दिलाएका थिए । जर्मनीले सुरुवाती अग्रता लिएपछि कुरासाओमाथी लगातार दबाब बनाएको थियो । तर कुरासाओका लिभानो कोमेनेन्सियाले २१औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल १-१ को बराबरीमा पुर्याए । पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको कुरासाओले विश्वकपको डेब्यु खेलमै चार पटकको विश्व विजेता जर्मनी विरुद्ध ऐतिहासिक गोल गरेको हो ।
जर्मनीलाई फेरि अग्रता लिन लामो समय कुर्नुपरेन । सेन्टरब्याक निको स्लोटरबेकले ३८औं मिनेटमा गोल गर्दै जर्मनीलाई २-१ को अग्रता दिलाएका थिए । नाथनियल ब्राउनको कर्नरमा निकोले हेड मार्फत गोल गरेका हुन् ।
त्यसपछि हाभार्ट्जले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइमको पाँचौ मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै पहिलो हाफमै ३-१ को अग्रता दिलाएका हुन् ।
दोस्रो हाफमा पनि जर्मनी रोकिएन । जमाल मुसिएलाले ४७औं, ब्राउनले ६८औं र उन्डाभले ७८औं मिनेटमा गोल गरे ।
पहिलो खेलमै सहज जितपछि जर्मनीले समूह इ मा ३ अंक जोडेको छ । सन् २०१४ मा ब्राजिलमा विश्वकपको उपाधि जितेको जर्मनी त्यसपछि २०१८ र २०२२ मा भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो । यस पटक भने पहिलो खेलमै जितपछि जर्मनीले नकआउट पुग्ने सम्भावना पनि बलियो बनाएको छ ।
जर्मनीले अब अर्को खेलमा आइभरीकोष्ट र कुरासाओले इक्वेडरसँग खेल्नेछ ।
समूह इ कै अर्को खेलमा सोमबार बिहान आइभरीकोष्ट र इक्वेडरबीच खेल हुनेछ ।
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