जर्मनी विरुद्ध कुरासाओको ऐतिहासिक गोल

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- पहिलो पटक फिफा विश्वकप २०२६ खेलिरहेको कुरासाओले जर्मनी विरुद्ध डेब्यु खेलमा ऐतिहासिक गोल गरेको छ ।
- एक गोलले पछि परेको स्थितिमा कुरासाओका लिभानो कोमेनेन्सियाले बराबरी गोल फर्काए ।
३१ जेठ, काठमाडौं । पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको क्यारेबियन राष्ट्र कुरासाओले जर्मनी विरुद्ध फिफा विश्वकप २०२६ मा ऐतिहासिक गोल गरेको छ ।
पहिलो पटक विश्वकपमा छनोट भएको कुरासाओले चार पटकको विश्व विजेता जर्मनी विरुद्ध डेब्यु खेलमै गोल गरेको हो ।
एक गोलले पछि परेको स्थितीमा लिभानो कोमेनेन्सियाले कुरासाओका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
त्यसअघि फेलिक्स एनमेचाले छैटौं मिनेटमै गोल गर्दै जर्मनीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । तर कुरासाओले १५ मिनेटपछि नै बराबरी गोल फर्कायो ।
विश्वकपमा छनोट हुने कुरासाओ सबैभन्दा सानो राष्ट्र र कम जनसंख्या भएको राष्ट्र हो ।
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