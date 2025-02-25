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फिफा विश्वकप २०२६ :

तान्जानियाको शरणार्थी शिविरदेखि विश्वकपमा अस्ट्रेलियाको कान्छो गोलकर्तासम्म

२०८३ जेठ ३१ गते १९:०६ २०८३ जेठ ३१ गते १९:०६

मनिषा थापा

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विश्वकपमा गोल गरेका युवा खेलाडी इरानकुन्डा यात्रा कुनै प्रतिष्ठित फुटबल एकेडेमीबाट सुरु भएको थिएन । त्यो यात्रा तान्जानियाको एक शरणार्थी शिविरबाट सुरु भएको थियो ।

मनिषा थापा

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Photo Credit : IMAGO / Uk Sports Pics Ltd

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेस्टोरी इरांकुण्डा फिफा विश्वकपमा गोल गर्ने अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका छन् ।
  • तान्जानियाको शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका इरांकुण्डा विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो विदेशमा जन्मिएका अस्ट्रेलियाली खेलाडी बनेका छन् ।
  • १५ वर्षको उमेरमा व्यावसायिक फुटबल यात्रा शुरू गरेका उनलाई जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले अनुबन्ध गरेको थियो ।

भ्यानकुभरको बीसी प्लेस स्टेडियम गुञ्जिरहेको थियो । फिफा विश्वकप २०२६, समूह डी — अस्ट्रेलिया भर्सेस टर्की ।

२७औँ मिनेट । टर्कीले लगातार आक्रमण गरिरहेको थियो । युवा स्टार एर्दा गुलियरले क्षणअघि मात्रै गोलको उत्कृष्ट अवसर खेर फाल्दा केही क्षण अघि उत्साहित देखिएका टर्की समर्थकहरू निराश बने ।

त्यसको ठीक विपरीत, अस्ट्रेलियाली समर्थकहरूले ताली बजाउँदै बल्ल राहतको सास फेरे । किनकी, बायाँ किनारामा रहेका २० वर्षीय नेस्टोरी इरांकुण्डाले बल नियन्त्रणमा लिए । तीव्र गतिमा डिफेन्डरहरूलाई छाड्दै अगाडि बढे ।

उनी तीव्र गतिमा अगाडि बढे । डिफेन्डरहरू पछाडि पर्दै गए । पेनाल्टी क्षेत्र नजिक पुगेर उनले भित्रतिर कट गरे र दायाँ खुट्टाले प्रहार गरे । बल सिधै जालीभित्र पुग्यो । आवाज घर्कियो, गोल ।

अस्ट्रेलियाली खेलाडीहरू खुसीले उफ्रिए । समर्थकहरू गर्जिए । र विश्वकपको इतिहासमा एउटा नयाँ तथ्य थपियो । इरानकुन्डा विश्वकपमा गोल गर्ने अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बने । .

इन्डियन एक्सप्रेस र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यो गोल केवल अस्ट्रेलियाको जितका लागि महत्त्वपूर्ण थिएन, त्यसले एउटा असाधारण जीवनयात्रालाई पनि विश्वसामु पुर्‍यायो ।

बीबीसीका अनुसार उनी विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो विदेशमा जन्मिएका अस्ट्रेलियाली खेलाडी पनि बने । खेलपछि उनले भने, ‘यो अविश्वसनीय छ । सपना पूरा भएजस्तो लागिरहेको छ ।’

Photo : IMAGO / Anadolu Agency

आज विश्वकपमा गोल गरिरहेको ती युवा खेलाडीको यात्रा कुनै प्रतिष्ठित फुटबल एकेडेमीबाट सुरु भएको थिएन । त्यो यात्रा तान्जानियाको एक शरणार्थी शिविरबाट सुरु भएको थियो ।

जब युद्धले परिवारलाई घर छोड्न बाध्य बनायो, उनको यात्रा सुरु भएको थियो, एउटा शरणार्थी शिविरबाट । जब युद्धले परिवारलाई घर छोड्न बाध्य बनायो । नेस्टोरीको जन्म हुनुभन्दा धेरै वर्षअघि उनका आमाबुबाको जीवन बदलिइसकेको थियो ।

उनीहरू बुरुण्डीका नागरिक थिए । सन् १९९३ मा सुरु भएको गृहयुद्धले बुरुण्डीलाई एक दशकभन्दा बढी समय हिंसा, अस्थिरता र विस्थापनतर्फ धकेल्यो । लाखौं मानिस प्रभावित भए । हजारौं परिवारले आफ्नो घर छोडे ।

एबीसी अस्ट्रेलियाका अनुसार गिडियन र डाफ्रोजा इरानकुन्डा पनि त्यही परिस्थितिका कारण देश छोड्न बाध्य भएका परिवारमध्येका थिए । सुरक्षित जीवनको खोजीमा उनीहरू छिमेकी तान्जानिया पुगे । त्यहाँको किगोमा क्षेत्रमा रहेको शरणार्थी शिविर नै उनीहरूको अस्थायी घर बन्यो ।

शरणार्थी शिविर भनेको केवल पालभित्रको बासस्थान होइन । त्यो अनिश्चितताको विन्दु पनि हो । त्यहाँ बस्ने अधिकांश मानिसलाई भोलि कहाँ हुने भन्ने थाहा हुँदैन। आफ्नो देश फर्कन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि निश्चित हुँदैन ।

यही वातावरणमा ९ फेब्रुअरी २००६ जन्मिए, नेस्टोरी इरानकुन्डा । त्यतिबेला कसैले कल्पना गरेको थिएनन्, एक दिन यही बालक विश्वकपमा गोल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको मुख्य समाचार बन्नेछ ।

तीन महिनाको शिशुको नयाँ जीवनको सुरुवात

जन्मको केही महिनापछि नै उनको जीवनमा अर्को ठूलो परिवर्तन आयो । एबीसी अस्ट्रेलिया(एबिसी नेट एयू )का अनुसार उनी तीन महिनाका मात्रै हुँदा परिवारलाई अस्ट्रेलियामा पुनर्वासको अवसर मिल्यो । परिवार पहिले पर्थ पुग्यो । त्यसपछि एडिलेड सरे ।

अस्ट्रेलिया उनीहरूको नयाँ घर बन्यो । नयाँ भाषा, नयाँ समाज र नयाँ संस्कृति । शरणार्थी परिवारका लागि यस्तो परिवर्तन सजिलो हुँदैन । आर्थिक संघर्ष, सांस्कृतिक भिन्नता र नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुनुपर्ने चुनौती हुन्छ ।

तर यही देशले इरानकुन्डा परिवारलाई त्यो अवसर दियो, जसले नेस्टोरीको भविष्यको दिशा बदलिदियो । जहाँ फुटबल केवल खेल थिएन ।

एडिलेडको उत्तर क्षेत्रमा हुर्किँदै गर्दा फुटबल नेस्टोरीको जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्यो । उनले स्थानीय मैदानमा घण्टौं समय बिताउन थाले । बल खुट्टामा राखेर दौडिनु उनलाई रमाइलो लाग्थ्यो ।

साथीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु मन पर्थ्यो । र, गोल गर्नु त झन् विशेष आनन्दको विषय हुन्थ्यो । स्थानीय प्रशिक्षकहरूले चाँडै नै उनको प्रतिभा देखे । उनको गति असाधारण थियो । उमेरअनुसार शारीरिक क्षमता पनि निकै बलियो थियो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनी डराउँदैनथे । विपक्षी डिफेन्डरको सामना गर्न, जोखिम लिन वा कठिन प्रहार गर्न उनी सधैं तयार हुन्थे । त्यही गुणले उनलाई अन्य बालकभन्दा फरक बनायो ।

१५ वर्षमै व्यावसायिक फुटबल

जनवरी २०२२ मा उनले एडिलेड युनाइटेडबाट व्यावसायिक फुटबलमा डेब्यु गरे । त्यतिबेला उनी केवल १५ वर्षका थिए । धेरै युवा खेलाडीहरूलाई शीर्ष स्तरमा समायोजन हुन समय लाग्छ । तर नेस्टोरीले सुरुवातदेखि नै आफू फरक भएको प्रमाणित गरे ।

उनको गति र आक्रामक खेलशैलीले समर्थकहरूलाई आकर्षित गर्न थाल्यो । ए–लिगमा उनी चाँडै चर्चित युवा खेलाडी बने । अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमहरूले उनको खेललाई विशेष ध्यान दिन थाले ।

इन्डियन एक्सप्रेसले उद्धृत गरेको सिड्नी मर्निङ हेराल्डको एक विश्लेषणमा उनलाई ‘विस्फोटक गति, असाधारण शक्ति र दुर्लभ दायाँ खुट्टा भएका खेलाडी’ भनेर वर्णन गरिएको थियो । धेरैले उनलाई अस्ट्रेलियाली फुटबलको भविष्य भन्न थाले ।

टिम काहिलपछि अर्को ठूलो आशा

अस्ट्रेलियामा फुटबलका कुरा गर्दा टिम काहिलको नाम अनिवार्य रूपमा आउँछ । विश्वकपमा गोल गर्ने, देशलाई ठूला प्रतियोगितामा सफलता दिलाउने र समर्थकको मन जित्ने काहिललाई धेरै युवा खेलाडीले आदर्श मान्छन् ।

नेस्टोरी पनि तिनैमध्ये एक थिए । उनले बाल्यकालदेखि नै काहिललाई प्रेरणाको स्रोत मानेका थिए । विश्वकपमा टर्कीविरुद्ध गोल गरेपछि उनको उत्सवले पनि धेरैलाई काहिलको सम्झना गराएको थियो ।

Photo : Bayern Munich

जब बायर्न म्युनिखले ढोका खोल्यो

प्रतिभा धेरै समयसम्म लुकेर बस्न सक्दैन । ए–लिगमा लगातार राम्रो प्रदर्शनपछि युरोपेली क्लबहरूको ध्यान उनीतर्फ जान थाल्यो । अन्ततः जर्मनीको प्रतिष्ठित क्लब बायर्न म्युनिखले उनलाई अनुबन्ध गर्‍यो । त्यो अस्ट्रेलियाली फुटबलका लागि ठूलो उपलब्धि थियो । किनभने विश्व फुटबलका कमै युवा खेलाडीले मात्र यस्तो अवसर पाउँछन् ।

तर बायर्न पुग्नु अन्तिम लक्ष्य थिएन । त्यो नयाँ संघर्षको सुरुवात थियो ।

युरोपको कठोर पाठ

अस्ट्रेलियामा उनी असाधारण प्रतिभा भएको मानिन्थे । तर युरोपमा हरेक खेलाडी प्रतिभाशाली हुन्छ । प्रतिस्पर्धा झन् कठिन हुन्छ ।

बायर्नमा उनले अपेक्षाअनुसार नियमित अवसर पाएनन् । कहिलेकाहीँ युवा खेलाडीका लागि प्रतिभाभन्दा धैर्यता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनी पनि त्यही चरणबाट गुज्रिए ।

नियमित खेल समयको खोजीमा उनले अर्को बाटो रोजे ।

वाटफोर्डमा पुनः आत्मविश्वासको खोजी

बायर्नपछि उनी इंग्ल्यान्डको वाटफोर्ड पुगे । त्यहाँ उनले नियमित खेल्ने अवसर पाए । गोलको स्वाद चाख्न थाले । उनको आत्मविश्वास बढ्दै गयो । र, राष्ट्रिय टोलीमा आफ्नो स्थान अझ बलियो बनाए ।

विश्वकपअघि धेरै विश्लेषकहरूले उनलाई अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा रोमाञ्चक युवा खेलाडीका रूपमा उल्लेख गरेका थिए ।

बहुसांस्कृतिक अस्ट्रेलियाको प्रतीक

एबीसी अस्ट्रेलियाले उल्लेख गरेअनुसार वर्तमान अस्ट्रेलियाली टोलीमा विभिन्न पृष्ठभूमिका खेलाडी छन् । अफ्रिकी मूलका धेरै खेलाडीहरूले राष्ट्रिय टोलीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।

नेस्टोरी आफैंले पनि अफ्रिकी मूलका खेलाडीहरूको प्रतिनिधित्वप्रति गर्व व्यक्त गरेका छन् । उनको सफलताले शरणार्थी र आप्रवासी समुदायका धेरै युवालाई प्रेरणा दिएको छ ।

विश्वकपमा आएको त्यो क्षण

टर्कीविरुद्धको गोल केवल एउटा व्यक्तिगत उपलब्धि थिएन । त्यो प्रतीक्षा गरिएको पुष्टि थियो । वर्षौंदेखि अस्ट्रेलियाली फुटबलले उनको प्रतिभाको चर्चा गरिरहेको थियो । टर्कीविरुद्ध उनले त्यो प्रतिभालाई विश्वकपको मञ्चमा प्रमाणित गरे ।

रायटर्सका अनुसार उनको गोलले अस्ट्रेलियाको जितको आधार तयार गर्‍यो र टोलीले प्रतियोगितामा महत्त्वपूर्ण सुरुवात गर्‍यो । तर स्कोरबोर्डभन्दा पर गएर हेर्दा त्यो गोलले अर्को अर्थ पनि बोकेको थियो ।

त्यो गोल एउटा शरणार्थी परिवारको संघर्षको सम्मान थियो । आमाबुबाले खोजेको सुरक्षित भविष्यको प्रमाण थियो । र, अवसर पाएपछि मानिस कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि थियो ।

जब संसारले एउटै शीर्षक लेख्न थाल्यो

टर्कीविरुद्धको खेलपछि विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा एउटै विषय प्रमुख बन्यो । त्यो हो, ‘रिफ्युजी क्याम्प टु वर्ल्ड कप’ । रायटर्स, इन्डियन एक्सप्रेस, एबीसी अस्ट्रेलिया र अन्य धेरै सञ्चारमाध्यमले उनको गोलसँगै उनको यात्रालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे ।

किनभने खेलकुदमा गोलहरू धेरै हुन्छन् । रेकर्डहरू पनि बन्छन् । तर शरणार्थी शिविरमा जन्मिएको बालक विश्वकपमा इतिहास रच्ने कथा हरेक दिन जन्मिँदैन ।

अझै सुरुवात मात्र

२० वर्षको उमेरमा धेरै खेलाडीहरू अझै आफ्नो भविष्य खोजिरहेका हुन्छन् । नेस्टोरी इरानकुन्डाले भने त्यसअघि नै विश्वकपमा गोल गरिसकेका छन् । तर उनको कथा समाप्त भएको छैन ।

बरु, सम्भवतः यो सबैभन्दा रोचक अध्यायको सुरुवात मात्र हो । किनकि १४ जुन २०२६ मा विश्वकपको मैदानमा गोल गर्ने त्यो युवा खेलाडीलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ, कहिलेकाहीँ इतिहास प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केन्द्रमा होइन, संसारले लगभग बिर्सिएका शरणार्थी शिविरहरूमा पनि जन्मिन्छ ।

र जब अवसर, प्रतिभा र दृढता एकै ठाउँमा भेटिन्छन्, त्यही इतिहास एक दिन विश्वकपको उज्यालो मञ्चमा पुगेर संसारलाई प्रेरित गर्छ ।

नेस्टोरी इरानकुन्डा फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
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ICC T20 World Cup 2026
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Indian Premier League (IPL 2025)
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ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
मनिषा थापा
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